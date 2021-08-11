Был в тени брата, но все равно стал легендой. Умер легендарный канадский хоккеист Эспозито

Тони вошел в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ.

«Чикаго» и НХЛ потеряли легенду в лице Тони Эспозито, который покинул нас после непродолжительной битвы с раком поджелудочной железы. Тони оставил неизгладимый след не только на льду, но и за его пределами. Болельщики полюбили его стиль, харизму и сердце. Он стал героем не только для Чикаго. Нам всем будет его не хватать", — этот печальный пост в твиттере НХЛ сегодня расстроил весь хоккейный мир. Пока трудно поверить в то, что знаменитые братья Эспозито больше не смогут подшучивать друг над другом, давать веселые совместные интервью и радовать болельщиков многочисленными байками из прошлого.

Фил, который старше на 14 месяцев, потерял в лице Тони не только родного брата. «С первых дней он — мой лучший друг. Это у нас в крови. А тот факт, что мы оба выступали в НХЛ, а потом попали в Зал славы, делает нашу историю еще более уникальной. Честно говоря, я и мечтать о таком не мог» — рассуждал однажды бывший форвард. До сих пор многие болельщики жалеют, что знаменитым братьям так и не удалось сыграть вместе за одну команду. Фил ворвался в НХЛ за пять лет до Тони, играя за «Чикаго», но затем оказался в «Бостоне». Тони всегда находился в тени своего брата, однако это не помешало построить ему невероятную карьеру.

Легенда «Чикаго»

Эспозито-младший начал свой путь в НХЛ только в 26 лет после обучения в колледже. В первом же сезоне за «Монреаль» он выиграл Кубок Стэнли (1969), проведя за команду 13 матчей, а затем уехал покорять «Чикаго», где задержался на 15 лет. В составе «ястребов» он заменил великого Гленна Холла и прекрасно справился с такой ответственной ролью. Тони завоевал «Колдер Трофи» (в 27 лет), а также трижды забирал «Везину» (1970, 1972, 1974). Голкипер просто вышиб дверь к сердцам болельщиков «Чикаго». В сезоне-1969/70 Эспозито провел 15 сухих матчей — это до сих пор лучший вратарский результат за один чемпионат. Невероятные показатели, особенно учитывая тот факт, что у Тони с детства были проблемы со зрением. Он стал ходить в очках после того, когда однажды ему удалось дважды пропустить шайбу от красной линии. Именно тогда брат начал его дразнить слепым и рекомендовал проверить глаза.

Тони Эспозито. Фото Getty Images

В составе «Блэкхоукс» Эспозито дважды доходил до финала Кубка Стэнли, но оба раза «ястребы» уступили «Монреалю». Тогда ворота «Канадиенс» защищал Кен Драйден, а их дуэль с Тони стала настоящим украшением своего времени. С Драйденом они вместе играли за сборную Канады во время Суперсерии-72. Тогда Кен и Владислав Третьяк были главными лицами противостояния, но Эспозито отлично воспользовался предоставленными ему шансами и по статистике мало чем уступал своим коллегам по амплуа.

Участник Суперсерии

«Впервые я встретился с Тони Эспозито в 1972 году во время знаменитой Суперсерии между СССР и Канадой. Тони тогда провел 4 матча из восьми и во второй игре нас признали лучшими игроками. Он был очень сильным вратарем, трижды признавался лучшим в НХЛ. Играл нестандартно — держал клюшку в левой руке. Его коронным приемом была так называемая «стеночка» — он нырял под игрока щитками, ложась на бок. Точно таким же приемом пользовался я, пока меня не раскусили. Тони был очень хорошим, отзывчивым человеком. Мы больше общались с его братом Филом, но и с Тони тоже, так как нас объединяла общая вратарская тема. Часто пересекались с ним, когда он был генеральным менеджером «Питтсбурга», а я работал в НХЛ. В последний раз я виделся с Тони в Зале Славы 8 лет назад. Мне и всем хоккейным болельщикам его будет очень не хватать», — рассказал Владислав Третьяк.

Стиль Эспозито-младшего действительно выделялся. Он стал одним из первых голкиперов, который активно практиковал технику игры на коленях, демонстрируя максимальную растяжку. Его коронные обманные движения ловушкой также вошли в историю мирового хоккея. Тони был настоящим маньяком во время матчей. Он копил в себе спортивную злость, ни с кем не общался до игры, чтобы затем просто смять соперника и превзойти его психологически. Эспозито мог так сильно кричать на своих защитников, что его было слышно на соседней парковке. Итальянские корни всегда давали о себе знать не только в поведении Тони, но и Фила. Семейные традиции, как ни крути. «У нашего отца нрав тот еще был. Как-то Тони отодвинул вилкой спагетти в сторону и сказал: «Блин, опять то же самое на обед?». Тогда старик швырнул свою вилку прямо в лоб Тони, и она воткнулась. Когда мой брат выдернул вилку, отец сказал: «Если ты еще хоть раз отодвинешь от себя еду, тебе конец, приятель, ты меня понял?!», — вспоминал Фил в своей книге.

Тони ненавидел проигрывать с самого детства, но к хоккею относился, как к работе: «Для меня игра в воротах — это, прежде всего, работа. Тяжелая и изнурительная. Я не боюсь боли и травм, я боюсь, что шайба окажется в воротах. Все ребята злились и стонали, когда я пропускал, обвиняли меня после каждого поражения, а затем еще и я сам винил себя. Это была настоящая пытка. Каждый раз, когда ты на льду, ты испытываешь эти ощущения». Тем не менее, болельщики «Чикаго» вряд ли часто злились на своего голкипера, ведь он навсегда стал одним из символов этого города. В составе «ястребов» Тони провел 873 матча (первое место среди вратарей в истории клуба), одержал 418 побед (первое место) и сделал 74 «сухаря» (первое место). Эспозито провел на площадке за «Чикаго» 51839 минут игрового времени (почти 864 часа), а ближайший его преследователь Гленн Холл сыграл на 15000 минут меньше. Эту историю в городе ветров будет сложно кому-нибудь переписать. Именно поэтому «Чикаго» обоснованно вывел 35-й номер из обращения.

Тони Эспозито. Фото Getty Images

Создатель «Тампы»

После окончания карьер братья ожидаемо смогли найти для себя новое место в хоккейном мире. В 80-е Фил стал генеральным менеджером и тренером «Рейнджерс», а Тони — генеральным менеджером и директором по хоккейным операциям «Питтсбурга». В 1989-м Фил покинул Нью-Йорк и загорелся идеей создать команду НХЛ. В том же году и Тони был уволен из «Пингвинз». В итоге оба брата стали работать над появлением на свет «Тампы». «Мне пришлось убедить стольких людей, и это было так трудно! Это стоило мне моего брака, и практически меня разорило. И все равно игра стоила свеч. Это была моя идея с самого начала и, пожалуй, лучшее из всего, что я сделал в хоккее. За одну идею привезти НХЛ во Флориду все называли меня свихнувшимся. Но мы это сделали!», — вспоминает то время Фил. На протяжении первых семи лет Тони помогал брату в новом клубе, став его главным скаутом и проработав до тех пор, пока в 1998 году его не уволили.

27 января 2017-го года НХЛ включила легендарных братьев в список ста лучших игроков в истории лиги. Эти парни делали хоккей лучше не только на площадке, но и вне ее. Очень жаль, что теперь Филу Эспозито придется справляться с этой ролью в одиночку.