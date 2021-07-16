Он перенес массу заболеваний, пил, бил жену и ушел из жизни после драки с другом. Горди Хоу говорил, что не видел вратаря сильнее

История знаменитого голкипера Терри (Тараса) Савчука

Былинный герой

Свою жизнь надо провести так, чтобы о тебе спустя полвека после смерти сняли фильм. Необязательно быть популярным музыкантом, мастером актерской сцены, боевым воякой с орденами или заслуженным ученым с несколькими степенями. В Канаде можно оставить след в хоккее и стать легендой на многие десятилетия. Два года назад художественной киноленты, основанной на реальных событиях, удостоился знаменитый голкипер Терри Савчук, трагически покинувший земной мир в далеком 1970-м. Картина с непритязательным названием «Вратарь» на шедевр, если верить отзывам, не потянула, но сам по себе факт примечательный. Выдающихся хоккеистов в Стране кленового листа не сосчитать, поэтому редко кто удостаивается большого внимания много лет спустя.

Спортивные звезды, если речь не идет о шахматах или шашках, обычно вызывают сравнения с былинными героями и суперменами, наделенными нечеловеческими способностями. Савчук, вошедший в историю как один из лучших голкиперов НХЛ всех времен, в этом отношении персонаж совершенно уникальный. Его обширная медицинская карта, казалось, абсолютно не сочетается с тем, чего игроку удалось достичь на льду.

Канонически известна фотография вратаря, опирающегося на свою клюшку. Спокойное лицо, грудь, плечи и руки покрыты страшными на вид шрамами от попаданий шайбы. «Подсветила» эти ужасы мастерская работа визажиста, подчеркнувшего старые раны 36-летнего голкипера. Утверждают, что за многолетнюю карьеру Савчуку наложили больше 400 швов!

В те годы играть в маске считалось проявлением трусости, поэтому голкипер решил защитить лицо лишь после того, как ему прилетела в голову шайба после щелчка знаменитого снайпера Бобби Халла. На тот момент ему было 32 года, и приличную порцию повреждений он уже получил. «Маска невероятно помогла мне в игре, — утверждал голкипер. — Не удивлюсь, если она продлит мою карьеру на несколько дополнительных лет».

Болел всем, чем только можно

Савчук доиграл до 40 лет, что кажется невероятным с его букетом травм и болезней. Еще в 12 лет, играя в регби, он получил сложный перелом правой руки. Огорчать родителей юный Терри, которого в семье, имевшей украинские корни, звали Тарасом, побоялся. Пострадавшая конечность неправильно срослась. Врачи занялись поврежденным локтем только через два года, поскольку Савчука мучили боли. В ходе нескольких операцией ему удалили оттуда свыше 60 костяных осколков. Рука плохо сгибалась и в результате стала короче левой (от 5 до 10 сантиметров в разных источниках). Болезненные ощущения в локте остались с ним на всю жизнь.

Несчастья и проблемы со здоровьем сопровождали Савчука до конца его дней. Один из родных братьев по имени Роджер умер в детстве от скарлатины. Другой, которого звали Майк, скончался после сердечного приступа всего в 17. Именно его вратарские щитки достались по наследству 10-летнему Терри, который решил стать голкипером. Фирменная стойка, когда он сгибался почти пополам, стала следствием проблем со спиной. Эта поза облегчала состояние Савчука. Он смог нормально разогнуться лишь после операции в 1966-м, решив было завершить карьеру в 27 лет. Однако потом Савчук принял решение вернуться.

Еще выступая в юниорской лиге за «Омаху», вратарь получил повреждение глазного яблока после прямого попадания шайбой и едва не закончил с хоккеем в 18. Прогрессирующий артрит, порезы руки, грыжи межпозвоночных дисков, лордоз, пробитое в автокатастрофе легкое и сломанные ребра, перенесенный во время выступления за «Бостон» мононуклеоз, сопровождавшийся потерей 20 килограммов веса, вырезанный аппендицит, постоянная бессонница (из-за болезненных ощущений в ногах и спине он мог спать без перерыва лишь два-три часа), вероятное биполярное расстройство — лишь одно перечисление этих недугов приводит в трепет.

Как с такой «коллекцией» Савчук мог не просто играть, а делать это лучше всех? Неудивительно, что характер у него с такой работой и ноющими болячками был отвратительным. Он мог кидаться на журналистов, впадал в депрессию и замыкался в себе, ругался и поколачивал свою жену Патрисию, от которой у него было семеро детей, завел любовницу и часто находил спасение в алкоголе.

Смерть легенды

Савчук стал легендой «Детройта», в котором дебютировал в НХЛ, и завоевал с ним «Колдер Трофи», по три Кубка Стэнли и «Везина Трофи» (еще по одному разу эти призы он выиграл позднее с «Торонто»). Величайший одноклубник Горди Хоу, Мистер Хоккей, всегда подчеркивал, что лучше вратаря в своей жизни не видел.

После окончания сезона-1969/70 разведшийся к тому времени с супругой Савчук поругался с партнером по «Рейнджерс» Роном Стюартом. Они вместе снимали дом на Лонг-Айленде и устроили в одном из баров неподалеку пьяную потасовку, разбираясь, кто и сколько должен платить за жилье.

Конфликт продолжился по возвращении домой. То ли Савчуку коленом в живот засадил оппонент, то ли вратарь сам неудачно упал на решетку для барбекю, но этот момент стал причиной трагедии. С серьезными повреждениями внутренних органов его доставили в больницу. Хирурги вырезали вратарю мочевой пузырь. В ходе второй операции через несколько дней удалили кровяные сгустки из печени. Но ослабевший организм долго не выдержал, и Савчук, простивший незадолго до своей смерти друга, скончался в больнице на Манхэттене из-за оторвавшегося тромба.

Уже через год, обойдясь без соблюдения пятилетнего срока, его внесли в Зал славы в Торонто. Принадлежавшие Терри рекорды по победам и «сухарям» были улучшены только Патриком Руа и Мартином Бродером.