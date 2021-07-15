«Он поймал свою последнюю шайбу». Вратарь спас друга и его беременную жену от взрыва фейерверка

Партнеры и коллеги вспомнили латышского вратаря «Коламбуса» Матисса Кивлениекса, трагически погибшего на праздновании Дня независимости США.

Десять дней прошло со страшной трагедии для всего хоккейного сообщества. 5 июля погиб вратарь системы «Коламбуса» Матисс Кивлениекс. Нелепый случай во время празднования Дня независимости в США унес жизнь талантливого голкипера. Согласно отчету полиции из-за неудачно запущенного фейерверка Матисс поскользнулся и при падении ударился головой о бетон. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Прибывшая бригада медиков не спасла Кивлениекса.

Гибель вратаря шокировала хоккейный мир. От разных лиг, федераций, команд, друзей и партнеров стекались соболезнования семье Кивлениекса. В память о погибшем голкипере «Коламбус» учредил благотворительный фонд, цель которого — поддержка молодых хоккейных инициатив как в Коламбусе, так и в Латвии. Семья владельца клуба уже внесла первый взнос — 80 тысяч долларов в честь 80-го номера, под которым играл вратарь.

Сегодня утром в Коламбусе прошла поминальная служба, посвященная погибшему Кивлениексу. Главный тренер «Блю Джэкетс» Брэд Ларсен, тренер вратарей Мэнни Легаси и партнер Матисса Натан Гербе не смогли сдержать слез, вспоминая, каким Кивлениекс был при жизни, как они познакомились, как тренировались и проводили время вне льда. Со слезами на глазах Легаси поблагодарил родителей Кивлениекса за то, что воспитали и подарили миру такого великолепного сына.

Matiss Kivlenieks left Latvia at 17 with an NHL dream.



He taught himself English, started in Tier III juniors and made that dream a reality. He also made a lot of friends and flashed countless smiles.



'Kivi' will be missed by many.#CBJ ($)https://t.co/XioyLGSn5M — Brian Hedger (@BrianHedger) July 15, 2021

— Даже Джон Торторелла (экс-главный тренер «Коламбуса», покинувший свой пост в начале мая, — Прим. «СЭ») прилетел — а ведь он ненавидит вратарей, — пошутил Легаси.

Мэнни, с доброй ухмылкой взглянув на стоящего рядом Элвиса Мерзликина, напомнил, что Матисс — единственный латвийский вратарь, обыгравший вместе со своей сборной канадцев. «Это правда», — кивая головой, подтвердил соотечественник Кивлениекса.

Элвис выдал не менее проникновенную речь. Матисс был для него не просто другом — он был его младшим братом. Кивлениекс жил в гостевой комнате Мерзликина, помогая его жене по дому больше, чем он сам. Матисс готовил обеды, убирался. Вспомнил Мерзликин и тот злосчастный вечер на Дне независимости. С его слов, Кивлениекс пожертвовал собственной жизнью и спас от выстрела фейерверком его и беременную жену.

Merzlikins admits that Matiss Kivlenieks saved him, his wife and the baby they are expecting. They were 20-30 feet behind him. God. Heartbreaking. #CBJ — Mark Scheig (@markscheig) July 15, 2021

— Он спас не просто много жизней. Когда это произошло, я стоял в 20-30 футах от него и обнимал мою жену. Он спас моего сына, он спас мою жену и спас меня. Вторым именем моего сына будет Матисс. Если бы это были не я, моя жена или сын, это были бы еще 50 человек. Он умер героем. И это говорю не я — это сказал доктор. Если бы он просто сидел, этого бы не произошло. Как сказала Сабрина, «он поймал свою последнюю шайбу». Я просто хотел, чтобы вы знали, что он был героем. Он спас много жизней, — сказал Мерзликин во время поминальной службы.

Кивлениексу было всего 24 года. За «Коламбус» он провел только восемь матчей, но в клубе всерьез рассчитывали на него в будущем. Увы, эти игры останутся единственными для Матисса в форме «Блю Джэкетс»...