«Торонто» — во втором раунде плей-офф впервые за 19 лет! Кучеров и Василевский прервали мощную серию
НХЛ.Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Мэттьюс — 5 (Броди), 33:47 — 0:1. Стэмкос — 2 (Раддиш, Чирелли), 44:11 — 1:1. Таварес — 4 (Найз, Райлли), 64:36 — 1:2.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (10+10+11+1) — 22 (7+10+4+1).
Наши: Кучеров (20.44/2/-1), Сергачев (26.42/1/-1) — -.
30 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
Счет в серии: 2-4.
Одна из самых жарких серий первого раунда Кубка Стэнли подошла к концу. Многим хотелось увидеть семь матчей в битве между «Тампой» и «Торонто», но команды уложились в шесть. «Мэйпл Лифс» проиграли 11 подряд встреч плей-офф, в которых могли закрывать серии, но на этот раз их черная полоса закончилась. Впервые с 2004 года «листья» сыграют во втором раунде, и это большой шаг вперед для команды Шелдона Кифа.
«Лайтнинг» прекрасно понимали, что отступать некуда и права на ошибку уже нет. Неудивительно, что хозяева гораздо активнее начали матч и часто нагружали Илью Самсонова работой. Несмотря на большое напряжение, голкипер «Торонто» действовал очень уверенно и совершил несколько эффектных спасений. При этом его команда в первом периоде дважды не реализовала большинство и даже едва не пропустила в формате «5 на 4».
У Андрея Василевского нагрузка была поменьше. Гости реже бросали, но делали это крайне опасно. После перерыва вернувшийся в состав «Торонто» Майкл Бантинг мог открывать счет, но попал в перекладину. Василевскому не привыкать к давлению в решающих играх. В матчах, когда «Лайтнинг» находились в одном поражении от вылета из плей-офф, он одержал пять побед в шести играх, отразив при этом почти 95 процентов бросков.
Оставить ворота в неприкосновенности сегодня у Андрея не получилось. В середине второго периода «Торонто» выдал мощный игровой отрезок, зажал «Тампу» в ее зоне и открыл счет в матче. Остон Мэттьюс нанес три броска в одной атаке, но с третьего раза шайба все-таки зашла в ворота. Форвард хоть и провел регулярный чемпионат ниже ожиданий, зато в плей-офф у него все в полном порядке. Это уже пятый гол Остона в первом раунде.
В третьем периоде «молниям» удалось быстро восстановить равновесие. Всего четыре минуты прошло после перерыва, как Стивен Стэмком размочил Самсонова. Даррен Рэддиш бросил от синей линии, российский голкипер справился с угрозой, но на добивании капитан «Тампы» остался совсем без опеки. «Торонто» заметно занервничал в решающем игровом отрезке, стал допускать грубые ошибки в обороне и просел в атаке. Очевидно, что гости были не против засушить игру, но план не сработал.
После гола Стэмкоса «Тампа» завелась, почти в три раза перебросала соперника (11-4), но темп матча прилично упал. На первый план вышла силовая борьба, а в игре стали появляться частые паузы. Медленно, но верно приближался третий в этой серии овертайм, однако гостям крайне повезло, что судьи не заметили игру высокоподнятой клюшкой. Удаление в концовке могло стать для «Торонто» роковым.
Начало овертайма также осталось за «Лайтнинг». Нападающий Мики Эйссимонт получил возможность во втором матче подряд стать главным героем, но каким-то чудом не попал в ворота. Ответ «Мэйпл Лифс» последовал очень быстро. Михаил Сергачев проиграл борьбу у борта, Джон Таварес перехватил шайбу, объехал ворота и эффектно бросил с разворота. Гостям немного помог рикошет на пятаке, но это уже не имеет никакого значения.
«Тампа» героически билась в этой серии, во многих аспектах превосходила соперника, но усталость и потеря былой глубины состава сыграли большую роль. Нынешний «Торонто» созрел для подвигов и готов дать бой любому сопернику. «Молниям» точно не стоит унывать. Три подряд финала Кубка Стэнли уже стали яркой главой истории современного хоккея и никуда оттуда не денутся. У «Тампы» по-прежнему есть потенциал и в ближайшие годы их точно не стоит вычеркивать из списка претендентов на Кубок.
Ну а «Торонто» во втором раунде встретится с победителем пары «Бостон» — «Флорида», которых ждет седьмой матч. Любая из команд будет серьезным соперником для «листьев», но команда Шелдона Кифа уже доказала, что у нее есть характер. Сбавлять обороты никто не собирается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|6
|11
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|6
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|4
|1.72
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|6
|1.79
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01