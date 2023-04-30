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Сегодня, 06:50

«Торонто» — во втором раунде плей-офф впервые за 19 лет! Кучеров и Василевский прервали мощную серию

«Торонто» обыграл «Тампу» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропускает решающий гол от «Торонто» в овертайме.
Фото USA Today Sports
«Тампа» три сезона подряд играла в финале.

НХЛ.Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Мэттьюс — 5 (Броди), 33:47 — 0:1. Стэмкос — 2 (Раддиш, Чирелли), 44:11 — 1:1. Таварес — 4 (Найз, Райлли), 64:36 — 1:2.
Вратари: Василевский — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 32 (10+10+11+1) — 22 (7+10+4+1).
Наши: Кучеров (20.44/2/-1), Сергачев (26.42/1/-1) — -.
30 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
Счет в серии: 2-4.

Одна из самых жарких серий первого раунда Кубка Стэнли подошла к концу. Многим хотелось увидеть семь матчей в битве между «Тампой» и «Торонто», но команды уложились в шесть. «Мэйпл Лифс» проиграли 11 подряд встреч плей-офф, в которых могли закрывать серии, но на этот раз их черная полоса закончилась. Впервые с 2004 года «листья» сыграют во втором раунде, и это большой шаг вперед для команды Шелдона Кифа.

«Лайтнинг» прекрасно понимали, что отступать некуда и права на ошибку уже нет. Неудивительно, что хозяева гораздо активнее начали матч и часто нагружали Илью Самсонова работой. Несмотря на большое напряжение, голкипер «Торонто» действовал очень уверенно и совершил несколько эффектных спасений. При этом его команда в первом периоде дважды не реализовала большинство и даже едва не пропустила в формате «5 на 4».

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У Андрея Василевского нагрузка была поменьше. Гости реже бросали, но делали это крайне опасно. После перерыва вернувшийся в состав «Торонто» Майкл Бантинг мог открывать счет, но попал в перекладину. Василевскому не привыкать к давлению в решающих играх. В матчах, когда «Лайтнинг» находились в одном поражении от вылета из плей-офф, он одержал пять побед в шести играх, отразив при этом почти 95 процентов бросков.

Оставить ворота в неприкосновенности сегодня у Андрея не получилось. В середине второго периода «Торонто» выдал мощный игровой отрезок, зажал «Тампу» в ее зоне и открыл счет в матче. Остон Мэттьюс нанес три броска в одной атаке, но с третьего раза шайба все-таки зашла в ворота. Форвард хоть и провел регулярный чемпионат ниже ожиданий, зато в плей-офф у него все в полном порядке. Это уже пятый гол Остона в первом раунде.

В третьем периоде «молниям» удалось быстро восстановить равновесие. Всего четыре минуты прошло после перерыва, как Стивен Стэмком размочил Самсонова. Даррен Рэддиш бросил от синей линии, российский голкипер справился с угрозой, но на добивании капитан «Тампы» остался совсем без опеки. «Торонто» заметно занервничал в решающем игровом отрезке, стал допускать грубые ошибки в обороне и просел в атаке. Очевидно, что гости были не против засушить игру, но план не сработал.

После гола Стэмкоса «Тампа» завелась, почти в три раза перебросала соперника (11-4), но темп матча прилично упал. На первый план вышла силовая борьба, а в игре стали появляться частые паузы. Медленно, но верно приближался третий в этой серии овертайм, однако гостям крайне повезло, что судьи не заметили игру высокоподнятой клюшкой. Удаление в концовке могло стать для «Торонто» роковым.

Начало овертайма также осталось за «Лайтнинг». Нападающий Мики Эйссимонт получил возможность во втором матче подряд стать главным героем, но каким-то чудом не попал в ворота. Ответ «Мэйпл Лифс» последовал очень быстро. Михаил Сергачев проиграл борьбу у борта, Джон Таварес перехватил шайбу, объехал ворота и эффектно бросил с разворота. Гостям немного помог рикошет на пятаке, но это уже не имеет никакого значения.

«Тампа» героически билась в этой серии, во многих аспектах превосходила соперника, но усталость и потеря былой глубины состава сыграли большую роль. Нынешний «Торонто» созрел для подвигов и готов дать бой любому сопернику. «Молниям» точно не стоит унывать. Три подряд финала Кубка Стэнли уже стали яркой главой истории современного хоккея и никуда оттуда не денутся. У «Тампы» по-прежнему есть потенциал и в ближайшие годы их точно не стоит вычеркивать из списка претендентов на Кубок.

Ну а «Торонто» во втором раунде встретится с победителем пары «Бостон» — «Флорида», которых ждет седьмой матч. Любая из команд будет серьезным соперником для «листьев», но команда Шелдона Кифа уже доказала, что у нее есть характер. Сбавлять обороты никто не собирается.

Андрей Василевский (хоккей)
Илья Самсонов
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
21
21
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 3
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3 - 3
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
3 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 3
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 3
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
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Тампа-Бэй – Торонто
 1 : 2 ОТ
30.04 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 5 : 2
30.04 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 5
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Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 6 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 11
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 6 11
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 6 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 6 6
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 4 1.72
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 6 1.79
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 2.01
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