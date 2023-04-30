Тарасенко вышел из тени! Забил победный гол и помог «Рейнджерс» спасти серию
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Шестой матч
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Лазар — 1 (Бол, Сиверсон), 11:49 — 0:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 19:35 — 1:1. Зибанежад — 1 (Крайдер, Тарасенко), 30:10 — 2:1. Тарасенко — 3 (Крайдер, Фокс), 38:25 — 3:1. Гудроу — 1 (Веси), 47:23 — 4:1. Шнайдер — 1 (Миккола, Хытил), 52:28 — 5:1. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 55:12 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Шмид (Ванечек, 52:28, 54:29 — 55:12, 55:29).
Штраф: 16 — 18.
Броски: 29 (8+13+8) — 36 (11+8+17).
Наши: Панарин (19.31/3/+1), Тарасенко (15.02/3/+2) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
Счет в серии: 3-3.
В хоккейной битве за Гудзон все пошло по самому неожиданному сценарию, ведь «Рейнджерс» после двух гостевых побед подряд оказались прижаты к стенке. Команда Жерара Галлана умудрилась проиграть три встречи подряд, причем выглядела в них максимально потерянной. Сегодня «бродвейцы» могли сенсационно вылететь в первом раунде, но все-таки нашли в себе силы и проявили характер в нужный момент.
Однако в начале встречи хозяева вновь заставили понервничать своих болельщиков. Игорь Шестеркин справился с броском от синей линии, но на добивании форварду «Нью-Джерси» Куртису Лазару никто не помешал. После такого старта многие могли подумать, что сценарий повторяется, но у «Рейнджерс» вовремя заработало большинство. Крис Крайдер классно подправил бросок Мики Зибанежада и забил уже шестой гол в серии.
Сегодня лидеры «бродвейцев» наконец-то вышли из тени и показали игру, которую от них ждут. В середине матча Зибанежад вывел хозяев вперед, а затем в концовке второго периода Владимир Тарасенко мощным броском прошил Акиру Шмидта. Российский нападающий три матча не набирал очки, но сегодня не только отметился заброшенной шайбой, но и поучаствовал в эпизоде с голом Зибанежада. Теперь у Владимира 4 (3+1) очка в текущем плей-офф.
«Девилз» очень прибавили в третьем периоде, солидно перебросали соперника (17-8), но Шестеркин провел очередной шикарный матч. Гости уперлись в эту стену и к тому же развалились в обороне. Свои первые голы в этом розыгрыше Кубка Стэнли забили Барклай Гудроу и Брэйден Шнайдер. «Рейнджерс» в шестом матче серии все-таки нашли ключи к воротам Шмидта, который после пяти пропущенных шайб уступил место Витеку Ванечеку.
В концовке игры Доусон Мерсер реализовал большинство и сократил отставание «Девилз». Его команда пошла ва-банк, сняв вратаря, однако результата это не принесло. Хозяева могли еще больше увеличить преимущество, но Артемий Панарин не сумел поразить пустые ворота. Российский форвард не набирает очки уже пять матчей подряд, и для его статуса в команде это непозволительная роскошь. После невыразительного предыдущего розыгрыша плей-офф Артемий обещал поработать над ошибками, но пока результата не видно.
«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, тоже бывают такие ситуации. Просто нужно выкладываться на сто процентов, и все, вероятно, пойдет хорошо, если продолжать стараться. Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом. Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадет в ворота», — сохраняет спокойствие Панарин. Его команде предстоит сыграть седьмой матч серии на выезде, и Артемию просто необходимо вспомнить свои лучшие игровые качества.
Костин тащит команду!
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)
Голы: Макдэвид — 3 (Бушар, Экхольм), 1:25 — 0:1. Дурзи — 1 (Фиала, Байфилд), 8:13 — 1:1. Костин — 2 (Маклеод, Дешарне), 12:12 — 1:2. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Бушар), 24:06 — 1:3. Кемпе — 5 (бол., Фиала, Арвидссон), 26:36 — 2:3. Фиала — 1 (бол., Даути, Арвидссон), 28:16 — 3:3. Костин — 3 (Ямамото, Дешарне), 30:54 — 3:4. Дано — 2 (мен.), 47:46 — 4:4. Ямамото — 1 (Маклеод, Костин), 56:57 — 4:5.
Вратари: Корписало (58:23) — Скиннер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 44 (17+16+11) — 26 (11+8+7).
Наши: Гавриков (21.39/3/0) — Костин (8.44/2/+3).
Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.
Счет в серии: 2-4.
«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» устроили уже привычную перестрелку. Команды забросили на двоих девять шайб, но «Ойлерз» учли опыт прошлого розыгрыша плей-офф и не стали затягивать серию до семи матчей. Гости вырвали победу за три минуты до окончания третьего периода, а автором победного гола стал Кайлер Ямамото. Удивительно, как в тройку звезд матча не попал Клим Костин, который разошелся не на шутку. Российский форвард сегодня отметился голевым дублем и результативной передачей, набрав больше очков, чем Коннор Макдэвид. И это за восемь минут игрового времени!
Отдельного внимания заслуживает голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер. По его воротам «Кингз» нанесли 44 броска, но один из голов вратарь подарил сопернику сам, из-за чего «Эдмонтон» пропустил, играя в большинстве. Этот эпизод мог стать роковым, так как Филип Дано сравнял счет. Однако по итогу удача оказалась на стороне гостей. Во втором раунде «Эдмонтон» встретится с «Вегасом», и пока непонятно, как «нефтяники» собираются хоть как-то исправлять свой бардак в обороне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|6
|12
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|11
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|6
|11
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|6
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|4
|1.72
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|6
|1.79
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|2.01