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Сегодня, 08:45

Тарасенко вышел из тени! Забил победный гол и помог «Рейнджерс» спасти серию

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
А Костин оформил дубль за «Эдмонтон».

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Шестой матч
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Лазар — 1 (Бол, Сиверсон), 11:49 — 0:1. Крайдер — 6 (бол., Зибанежад, Фокс), 19:35 — 1:1. Зибанежад — 1 (Крайдер, Тарасенко), 30:10 — 2:1. Тарасенко — 3 (Крайдер, Фокс), 38:25 — 3:1. Гудроу — 1 (Веси), 47:23 — 4:1. Шнайдер — 1 (Миккола, Хытил), 52:28 — 5:1. Мерсер — 2 (бол., Хишир, Д. Хьюз), 55:12 — 5:2.
Вратари: Шестеркин — Шмид (Ванечек, 52:28, 54:29 — 55:12, 55:29).
Штраф: 16 — 18.
Броски: 29 (8+13+8) — 36 (11+8+17).
Наши: Панарин (19.31/3/+1), Тарасенко (15.02/3/+2) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
Счет в серии: 3-3.

В хоккейной битве за Гудзон все пошло по самому неожиданному сценарию, ведь «Рейнджерс» после двух гостевых побед подряд оказались прижаты к стенке. Команда Жерара Галлана умудрилась проиграть три встречи подряд, причем выглядела в них максимально потерянной. Сегодня «бродвейцы» могли сенсационно вылететь в первом раунде, но все-таки нашли в себе силы и проявили характер в нужный момент.

Однако в начале встречи хозяева вновь заставили понервничать своих болельщиков. Игорь Шестеркин справился с броском от синей линии, но на добивании форварду «Нью-Джерси» Куртису Лазару никто не помешал. После такого старта многие могли подумать, что сценарий повторяется, но у «Рейнджерс» вовремя заработало большинство. Крис Крайдер классно подправил бросок Мики Зибанежада и забил уже шестой гол в серии.

Сегодня лидеры «бродвейцев» наконец-то вышли из тени и показали игру, которую от них ждут. В середине матча Зибанежад вывел хозяев вперед, а затем в концовке второго периода Владимир Тарасенко мощным броском прошил Акиру Шмидта. Российский нападающий три матча не набирал очки, но сегодня не только отметился заброшенной шайбой, но и поучаствовал в эпизоде с голом Зибанежада. Теперь у Владимира 4 (3+1) очка в текущем плей-офф.

«Девилз» очень прибавили в третьем периоде, солидно перебросали соперника (17-8), но Шестеркин провел очередной шикарный матч. Гости уперлись в эту стену и к тому же развалились в обороне. Свои первые голы в этом розыгрыше Кубка Стэнли забили Барклай Гудроу и Брэйден Шнайдер. «Рейнджерс» в шестом матче серии все-таки нашли ключи к воротам Шмидта, который после пяти пропущенных шайб уступил место Витеку Ванечеку.

В концовке игры Доусон Мерсер реализовал большинство и сократил отставание «Девилз». Его команда пошла ва-банк, сняв вратаря, однако результата это не принесло. Хозяева могли еще больше увеличить преимущество, но Артемий Панарин не сумел поразить пустые ворота. Российский форвард не набирает очки уже пять матчей подряд, и для его статуса в команде это непозволительная роскошь. После невыразительного предыдущего розыгрыша плей-офф Артемий обещал поработать над ошибками, но пока результата не видно.

«Я должен как-то забить. В регулярном чемпионате, возможно, тоже бывают такие ситуации. Просто нужно выкладываться на сто процентов, и все, вероятно, пойдет хорошо, если продолжать стараться. Прямо сейчас я не могу паниковать или слишком много думать об этом. Нужно продолжать бросать, и когда-нибудь шайба попадет в ворота», — сохраняет спокойствие Панарин. Его команде предстоит сыграть седьмой матч серии на выезде, и Артемию просто необходимо вспомнить свои лучшие игровые качества.

Костин тащит команду!

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)
Голы: Макдэвид — 3 (Бушар, Экхольм), 1:25 — 0:1. Дурзи — 1 (Фиала, Байфилд), 8:13 — 1:1. Костин — 2 (Маклеод, Дешарне), 12:12 — 1:2. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Бушар), 24:06 — 1:3. Кемпе — 5 (бол., Фиала, Арвидссон), 26:36 — 2:3. Фиала — 1 (бол., Даути, Арвидссон), 28:16 — 3:3. Костин — 3 (Ямамото, Дешарне), 30:54 — 3:4. Дано — 2 (мен.), 47:46 — 4:4. Ямамото — 1 (Маклеод, Костин), 56:57 — 4:5.
Вратари: Корписало (58:23) — Скиннер.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 44 (17+16+11) — 26 (11+8+7).
Наши: Гавриков (21.39/3/0) — Костин (8.44/2/+3).
Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18 230 зрителей.
Счет в серии: 2-4.

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» устроили уже привычную перестрелку. Команды забросили на двоих девять шайб, но «Ойлерз» учли опыт прошлого розыгрыша плей-офф и не стали затягивать серию до семи матчей. Гости вырвали победу за три минуты до окончания третьего периода, а автором победного гола стал Кайлер Ямамото. Удивительно, как в тройку звезд матча не попал Клим Костин, который разошелся не на шутку. Российский форвард сегодня отметился голевым дублем и результативной передачей, набрав больше очков, чем Коннор Макдэвид. И это за восемь минут игрового времени!

Отдельного внимания заслуживает голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер. По его воротам «Кингз» нанесли 44 броска, но один из голов вратарь подарил сопернику сам, из-за чего «Эдмонтон» пропустил, играя в большинстве. Этот эпизод мог стать роковым, так как Филип Дано сравнял счет. Однако по итогу удача оказалась на стороне гостей. Во втором раунде «Эдмонтон» встретится с «Вегасом», и пока непонятно, как «нефтяники» собираются хоть как-то исправлять свой бардак в обороне.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
5
11
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Первый раунд Счет в серии
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 3
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
0 - 0
3 - 3
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
3 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
3 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 3
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
0 - 0
3 - 3
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
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Тампа-Бэй – Торонто
 1 : 2 ОТ
30.04 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 5 : 2
30.04 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 4 : 5
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 6 12
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 11
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 6 11
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 6 7
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 6 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 6 6
И КН
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 4 1.72
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 6 1.79
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 2.01
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