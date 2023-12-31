Панарин поиздевался над Василевским. Шестой хет-трик в карьере российского бомбардира
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы: Панарин — 21 (Трочек, Лафренье), 1:51 — 0:1. Трочек — 9 (Труба, Лафренье), 7:36 — 0:2. Кучеров — 25 (бол., Стэмкос, Пол), 37:39 — 1:2. Крайдер — 18 (Трочек, Уилер), 38:30 — 1:3. Панарин — 22 (Трочек), 51:16 — 1:4. Панарин — 23 (бол., Фокс, Зибанежад), 55:26 — 1:5.
Вратари: Василевский — Шестеркин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 35 (14+13+8) — 21 (9+5+7).
Наши: Кучеров (23.25/3/-1) — Панарин (15.55/4/+3).
31 декабря. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
Календарный год для Артемия Панарина завершился в высшей степени удачно. Он отметился сразу тремя голами и достиг рубежа в сотню очков за 365 дней, что ранее в клубной истории «Рейнджерс» больше одного раза удалось сделать только легендарному Марку Мессье.
Нью-йоркская команда одержала уверенную по счету (5:1) победу в гостях над «Тампой». В результате нет ничего удивительного, учитывая текущее состояние соперников. «Рейнджерс» лидируют в лиге, а южане стараются зацепиться за место в восьмерке на Востоке.
Характер матча не подразумевал настолько печального исхода для «Болтс». Однако их вратарь Андрей Василевский после операции не слишком стабилен и пропускает легко (16 отраженных бросков из 21), имея на текущий момент слабые индивидуальные статистические показатели по коэффициенту надежности и среднему проценту отраженных бросков.
Дело даже не в грустных цифрах. Сейчас вся «Тампа» за исключением Никиты Кучерова смотрится бледной тенью самой себя образца трехлетней давности. Поверить в то, что звезды команды разом начали деградировать, сложно. Но реальность пока очень печальная.
Некогда лучший защитник лиги Виктор Хедман, словно захмелевший сотрудник после затянувшегося корпоратива, споткнулся и неуклюже улетел в борт, позволив «Рейнджерс» разыграть выход «два в одного» и быстро открыть счет.
В отдельных ошибках нет ничего страшного, но психология победителей у хоккеистов «Тампы» исчезла. Моментов у команды было достаточно. Игорь Шестеркин, которому вчера исполнилось 28 лет, несколько раз убедительно доказал, почему именно его сейчас следует считать лучшим российским вратарем в НХЛ. На этом фоне Василевский, пропускавший в ближние углы и терявший позицию, выглядел слабо.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|35
|25
|10
|51
|2
|Каролина
|37
|20
|17
|44
|3
|Айлендерс
|35
|17
|18
|43
|4
|Филадельфия
|35
|19
|16
|43
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|40
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|34
|17
|17
|38
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|34
|21
|13
|48
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Торонто
|34
|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|37
|17
|20
|39
|5
|Детройт
|36
|17
|19
|38
|6
|Монреаль
|35
|15
|20
|35
|7
|Баффало
|37
|15
|22
|34
|8
|Оттава
|31
|13
|18
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|22
|14
|47
|2
|Виннипег
|34
|21
|13
|46
|3
|Даллас
|34
|21
|13
|46
|4
|Нэшвилл
|37
|20
|17
|41
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|34
|16
|18
|36
|8
|Чикаго
|35
|11
|24
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|5
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|35
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|35
|13
|22
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
|31.12
|01:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|31.12
|03:00
|
Торонто – Каролина
|2 : 3
|31.12
|03:00
|
Флорида – Монреаль
|4 : 1
|31.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|1 : 5
|31.12
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|31.12
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|5 : 2
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|4 : 2
|31.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|2 : 3 Б
|31.12
|22:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|36
|59
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|36
|56
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|36
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1