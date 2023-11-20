Русский «Коламбус» рухнул на дно. Команда с четырьмя нашими проиграла девятый матч подряд

Не спасла даже отправка лидера в запас.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Фараби — 7 (Пелинг, Йорк), 5:11 — 1:0. Тексье — 4 (Керали, Оливье), 15:02 — 1:1. Бринк — 4 (бол., Уокер, Фараби), 21:11 — 2:1. Пелинг — 2 (мен., Хэтэуэй, Уокер), 26:41 — 3:1. Дженнер — 8 (Проворов), 37:57 — 3:2. Конекны — 11 (Бельпедио), 52:40 — 4:2. Йорк — 2 (п.в., Пелинг), 57:34 — 5:2.

Вратари: Эрссон — Мартин (56:53 — 57:34).

Штраф: 17 — 15.

Броски: 26 (11+11+4) — 22 (9+7+6).

Наши: Замула (15.47/0/+1) — Воронков (13.43/0/-2), Марченко (20.09/2/-4), Проворов

(24.52/1/+1), Чинахов (12.41/1/-1).

20 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17 416 зрителей.

Хуже команды по игре, чем «Коламбус», в НХЛ в данный момент нет и близко. Команда застряла на дне Восточной конференции и по потерянным очкам опережает только «Сан-Хосе». В ситуации с находящимися в подвале «Акулами» все понятно — клуб затеял перестройку, не имея пока достаточно ресурсов для быстрого ее завершения. Этот болезненный процесс может затянуться надолго. Но калифорнийцы после провального старта собрались, стали огрызаться и выиграли на характере пару матчей. Тогда как «Коламбус» уныл до безобразия и безнадежен до ужаса, несмотря на наличие в составе нескольких очень талантливых игроков.

На матч с «Филадельфией» тренерский штаб команды оставил в запасе скверно проводящего сезон финского снайпера Патрика Лайне. Делу это не слишком помогло. На фоне агрессивной и голодной «Филадельфии» гости выглядели разобранным коллективом, где мало кто знает, что делать. Потеря главного тренера Майка Бэбкока в межсезонье из-за скандальной истории с просмотром фотографий оказалась ударом для клуба в спортивном плане. Опытнейший специалист не стал бы спасением, но порядок и дисциплину точно наладил бы.

В «Коламбусе» выступает сразу четыре русских игрока, и их становится откровенно жаль. В нынешний ситуации сложно прогрессировать. Зато легко можно приобрести комплекс неудачника. Чуть ли не единственный в команде игрок, которому сложно предьявить претензии, — защитник Иван Проворов. В первом матче в Филадельфии, где он провел семь сезонов, в коммерческой паузе его чествовали видео с лучшими эпизодами игр за «Флайерс». Естественно, такой красивый сюжет не обошелся без гола в ворота бывшей команды. Но во втором перерыве шайбу переписали на Буна Дженнера. На ситуацию это не повлияло. В заключительном периоде «Филадельфия» спокойно довела матч до победы, нанеся «Коламбусу» девятое поражение подряд.

«Анахайм» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Нейберс — 4 (Сундквист), 9:25 — 0:1. Бучневич — 6 (бол., Кайру, Перунович), 16:34 — 0:2. Торопченко — 3 (Фолк, Хэйс), 25:39 — 0:3. Мактавиш — 8 (Киллорн, Джонс), 28:47 — 1:3.

Вратари: Гибсон (57:22 — 59:49) — Хофер.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 31 (13+10+8) — 31 (13+13+5).

Наши: Любушкин (16.54/1/-1), Минтюков (19.13/4/-2) — Александров (5.32/0/+1), Бучневич (22.50/4/-1), Торопченко (13.24/5/+1).

20 ноября. Анахайм. Honda Center.

«Сент-Луис», после того как дважды уступил в Калифорнии с одинаковым счетом 1:5 «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесу», отыгрался на ее третьем представителе. «Анахайм» — молодая команда с логичными для нее плюсами и минусами. Хозяева открыли счет, но тренерский штаб «Блюз» запросил просмотр на предмет офсайда и оказался прав. Гол отменили, «Утки» приуныли и были быстро наказаны.

Глядя на то, как искусно «Сент-Луис» разыграл большинство в случае со вторым голом, сложно было поверить, что до матча с «Анахаймом» команда шла по этому показателю на последнем месте в лиге с жалкими 6,52 процентами реализации! Павел Бучневич забросил свою третью шайбу в большинстве в сезоне. У всей остальной его команды — один такой гол.

Смотреть за нынешним «Сент-Луисом» — удовольствие еще то. Команда много работает и старается, действуя по строгим схемам, что тоже приносит свои плоды. Алексей Торопченко стал автором еще одного российского гола, нагло сыграв на чужом пятачке и воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Не показывая особого блеска, «Блюз» находится в восьмерке лучших на Западе, и его шансы попасть в плей-офф не кажутся иллюзорными.