Русский «Коламбус» рухнул на дно. Команда с четырьмя нашими проиграла девятый матч подряд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Голы: Фараби — 7 (Пелинг, Йорк), 5:11 — 1:0. Тексье — 4 (Керали, Оливье), 15:02 — 1:1. Бринк — 4 (бол., Уокер, Фараби), 21:11 — 2:1. Пелинг — 2 (мен., Хэтэуэй, Уокер), 26:41 — 3:1. Дженнер — 8 (Проворов), 37:57 — 3:2. Конекны — 11 (Бельпедио), 52:40 — 4:2. Йорк — 2 (п.в., Пелинг), 57:34 — 5:2.
Вратари: Эрссон — Мартин (56:53 — 57:34).
Штраф: 17 — 15.
Броски: 26 (11+11+4) — 22 (9+7+6).
Наши: Замула (15.47/0/+1) — Воронков (13.43/0/-2), Марченко (20.09/2/-4), Проворов
(24.52/1/+1), Чинахов (12.41/1/-1).
20 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center. 17 416 зрителей.
Хуже команды по игре, чем «Коламбус», в НХЛ в данный момент нет и близко. Команда застряла на дне Восточной конференции и по потерянным очкам опережает только «Сан-Хосе». В ситуации с находящимися в подвале «Акулами» все понятно — клуб затеял перестройку, не имея пока достаточно ресурсов для быстрого ее завершения. Этот болезненный процесс может затянуться надолго. Но калифорнийцы после провального старта собрались, стали огрызаться и выиграли на характере пару матчей. Тогда как «Коламбус» уныл до безобразия и безнадежен до ужаса, несмотря на наличие в составе нескольких очень талантливых игроков.
На матч с «Филадельфией» тренерский штаб команды оставил в запасе скверно проводящего сезон финского снайпера Патрика Лайне. Делу это не слишком помогло. На фоне агрессивной и голодной «Филадельфии» гости выглядели разобранным коллективом, где мало кто знает, что делать. Потеря главного тренера Майка Бэбкока в межсезонье из-за скандальной истории с просмотром фотографий оказалась ударом для клуба в спортивном плане. Опытнейший специалист не стал бы спасением, но порядок и дисциплину точно наладил бы.
В «Коламбусе» выступает сразу четыре русских игрока, и их становится откровенно жаль. В нынешний ситуации сложно прогрессировать. Зато легко можно приобрести комплекс неудачника. Чуть ли не единственный в команде игрок, которому сложно предьявить претензии, — защитник Иван Проворов. В первом матче в Филадельфии, где он провел семь сезонов, в коммерческой паузе его чествовали видео с лучшими эпизодами игр за «Флайерс». Естественно, такой красивый сюжет не обошелся без гола в ворота бывшей команды. Но во втором перерыве шайбу переписали на Буна Дженнера. На ситуацию это не повлияло. В заключительном периоде «Филадельфия» спокойно довела матч до победы, нанеся «Коламбусу» девятое поражение подряд.
«Анахайм» — «Сент-Луис» — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Нейберс — 4 (Сундквист), 9:25 — 0:1. Бучневич — 6 (бол., Кайру, Перунович), 16:34 — 0:2. Торопченко — 3 (Фолк, Хэйс), 25:39 — 0:3. Мактавиш — 8 (Киллорн, Джонс), 28:47 — 1:3.
Вратари: Гибсон (57:22 — 59:49) — Хофер.
Штраф: 12 — 4.
Броски: 31 (13+10+8) — 31 (13+13+5).
Наши: Любушкин (16.54/1/-1), Минтюков (19.13/4/-2) — Александров (5.32/0/+1), Бучневич (22.50/4/-1), Торопченко (13.24/5/+1).
20 ноября. Анахайм. Honda Center.
«Сент-Луис», после того как дважды уступил в Калифорнии с одинаковым счетом 1:5 «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесу», отыгрался на ее третьем представителе. «Анахайм» — молодая команда с логичными для нее плюсами и минусами. Хозяева открыли счет, но тренерский штаб «Блюз» запросил просмотр на предмет офсайда и оказался прав. Гол отменили, «Утки» приуныли и были быстро наказаны.
Глядя на то, как искусно «Сент-Луис» разыграл большинство в случае со вторым голом, сложно было поверить, что до матча с «Анахаймом» команда шла по этому показателю на последнем месте в лиге с жалкими 6,52 процентами реализации! Павел Бучневич забросил свою третью шайбу в большинстве в сезоне. У всей остальной его команды — один такой гол.
Смотреть за нынешним «Сент-Луисом» — удовольствие еще то. Команда много работает и старается, действуя по строгим схемам, что тоже приносит свои плоды. Алексей Торопченко стал автором еще одного российского гола, нагло сыграв на чужом пятачке и воспользовавшись ошибкой обороны соперника. Не показывая особого блеска, «Блюз» находится в восьмерке лучших на Западе, и его шансы попасть в плей-офф не кажутся иллюзорными.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|15
|12
|3
|25
|2
|Филадельфия
|18
|10
|8
|21
|3
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|4
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|5
|Питтсбург
|17
|9
|8
|18
|6
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|7
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|8
|Коламбус
|19
|4
|15
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|13
|3
|28
|2
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|3
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|4
|Тампа-Бэй
|18
|8
|10
|20
|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|11
|5
|23
|2
|Колорадо
|16
|11
|5
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|17
|8
|9
|18
|6
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|7
|Нэшвилл
|16
|6
|10
|12
|8
|Чикаго
|16
|5
|11
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|18
|12
|6
|25
|3
|Лос-Анджелес
|16
|10
|6
|23
|4
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|5
|Сиэтл
|19
|7
|12
|18
|6
|Калгари
|17
|6
|11
|15
|7
|Эдмонтон
|16
|5
|11
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|20.11
|01:30
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 2
|20.11
|02:00
|
Питтсбург – Вегас
|3 : 0
|20.11
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|2 : 3
|20.11
|04:00
|
Анахайм – Сент-Луис
|1 : 3
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|18
|28
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|8
|1.72
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2