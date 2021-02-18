«СЭ» собрал все заработки наших легионеров за карьеру.

Кто бы что ни говорил, каждый хоккеист прежде всего стремится обеспечить себя и свою семью и постараться сформировать финансовую подушку на будущее. Ведь век профессионального спортсмена короткий — закат наступает примерно к 35 годам. При этом хоккеисты, как и все законопослушные граждане, уплачивают налоги, к тому же приходится тратиться на персонального тренера, диетолога, агента, в конце концов. Это не прихоти, а вынужденные требования каждого, кто хочет задержаться на льду как можно дольше.

В завершение нашего контрактного сериала мы собрали заработки россиян в НХЛ, начиная с одних из первопроходцев — Могильного и Ларионова до героев наших дней — Панарина, Кучерова и Василевского.

Вратари

Самым богатым российским вратарем остается Илья Брызгалов, завершивший карьеру после сезона-2014/15. При этом до 2027 года на его счет будут поступать переводы от «Филадельфии» в размере 1,64 миллиона долларов ежегодно. Щедрые боссы «Флайерз» в 2011 году наградили тольяттинца девятилетним соглашением на 51 миллион, но спустя два сезона выкупили контракт. Из элитного вратаря Брызгалов превратился в откровенно среднего, но сам Илья считает, что расставание произошло не по спортивному принципу.

— Вы же знаете, что на Западе, в сердце капитализма, люди не умеют разбрасываться финансами просто так. А то, что мой контракт потом выкупили, это ведь сделали не по спортивному принципу. У нас были очень большие разногласия с руководством команды на видение хоккея и жизни. В конце концов мы просто-напросто не могли общаться друг с другом. Поскольку организация очень богатая, они приняли решение, что нам будет лучше расстаться. Вот они и выкупили контракт, — говорил Брызгалов.

Не менее любопытна история Николая Хабибулина. Ради своего первого серьезного контракта голкиперу пришлось пойти на баррикады с «Финиксом», но это того стоило. Николай оказался в «Тампа-Бэй», с которой выиграл Кубок Стэнли-2004, а затем подписал еще больший договор с «Чикаго», заработав 27 миллионов долларов за четыре года. Так что вратарь за карьеру удовлетворил и спортивные, и финансовые амбиции.

По сумме заработка в ближайшее время Хабибулина догонит и перегонит Сергей Бобровский из «Флориды». Позапрошлым летом вратарь принял семилетнее предложение «Пантерз» на 70 миллионов. Правда, пока дела в новой команде у Сергея идут не лучшим образом.

Заработки российских вратарей в НХЛ. Фото «СЭ»

Защитники

Долгое время в России был дефицит топовых защитников. Нападающих мы растить умеем, вратарей, как выяснилось, тоже. Но с защитниками пока беда. Последние годы заметен прогресс, но лишь немногим удалось заслужить заоблачные контракты в НХЛ. К тому же защитникам никогда не платили много. Деньгами обычно осыпают суперталантливых форвардов, а контракты игроков обороны на порядок ниже.

Больше всех из российских защитников заработал Сергей Гончар. При этом свой первый серьезный контракт (на 3 миллиона) челябинец получил только на седьмой год в Америке. Затем Сергея по заслугам оценили в «Питтсбурге», куда он вернулся после завершения игровой карьеры в роли тренера. Летом от услуг россиянина отказались, и сейчас Гончар в поисках нового места работы.

Андрей Марков на протяжении всей энхаэловской карьеры остался верен «Монреалю», где у него было все: любовь болельщиков, капитанская нашивка, уважение в коллективе. Единственный повод для грусти — непокоренный рубеж в 1000 матчей. За 16 сезонов в «Канадиенс» россиянин провел 990 игр. Марков хотел триумфально завершить карьеру в «Монреале», но боссы клуба не согласились на однолетний контракт на 6 миллионов, который просил защитник. Тем не менее жаловаться на заработки Андрею не приходится.

Заработки российских защитников в НХЛ. Фото «СЭ»

Нападающие

В хоккее, как в любом командном виде спорта, все внимание в первую очередь приковано к нападающим, обеспечивающим результат в атаке. Руководители клубов понимают, что зрители придут на трибуны или купят трансляцию только в том случае, если игра подарит кайф, азарт, эмоции. Поэтому менеджеры чаще всего готовы потратиться на талантливого форварда, сэкономив на защитниках. Так что космическим гонорарам нападающих удивляться не стоит.

Абсолютный лидер среди российских форвардов по суммарному заработку — Александр Овечкин. За свое состояние Ови стоит поблагодарить Теда Леонсиса, рискнувшего в 2008 году предложить нападающему невероятный 13-летний контракт на 124 миллиона. Как бы скептично к решению владельца «Вашингтона» ни относились его коллеги, но соглашение предопределило развитие клуба на долгие годы, а Александр отработал каждый потраченный на него доллар.

По объективным причинам зарплаты хоккеистов в 1990-х и 2000-х серьезно отличались. Поэтому игроки той эпохи (Ларионов, Могильный, Жамнов) могли заработать гораздо больше в сегодняшних реалиях. Но история помнит и уникальные случаи. Сергей Федоров объявил забастовку «Детройту» перед сезоном-1997/98 из-за неприемлемых условий контракта. Финансовая сага затянулась, но в итоге Сергей (не без помощи «Каролины») добился желаемого. Чтобы рассчитаться с игроком, владельцам «Ред Уингз» пришлось одолжить нужную сумму в банке — не каждый год клуб тратит 28 миллионов на одного хоккеиста.

Больше года бастовал из-за денег и Алексей Яшин, считавший, что в «Оттаве» его зарплату серьезно занижали. Все завершилось судебными разбирательствами, которые выиграл клуб. Яшин провел положенный год по контракту в «Сенаторз», а затем был обменян в «Айлендерс». Ньюйоркцы предложили нападающему 64 миллиона на 10 лет, но спустя шесть сезонов выкупили контракт.

Заработки российских нападающих в НХЛ. Фото «СЭ»

Будущее

Потеснить Малкина и Овечкина по силам Артемию Панарину с Никитой Кучеровым. Их контракты с «Рейнджерс» и «Тампой» закончатся через шесть и семь лет соответственно. Уверен, владельцы клубов приложат все усилия, чтобы сохранить лидеров в составе.

До 2028 года контракт у Андрея Василевского — бессменного первого номера «Болтс». Если обойдется без эксцессов и уфимец полностью отработает соглашение, звание самого богатого российского вратаря перейдет от Брызгалова к нему.

По размеру кэпхита самый дорогой российский защитник — Иван Проворов. При этом контракт с «Филадельфией» действует до 2025 года, а значит, есть все шансы замахнуться на более крупную сумму. К тому моменту Ивану исполнится 28 лет — самый расцвет карьеры для любого хоккеиста. Нельзя не отметить новый контракт Михаила Сергачева с «Тампой» — 14 миллионов на 3 года. После сезона-2021/22 защитник станет ограниченно свободным агентом и, если продолжит прогрессировать, сможет претендовать на повышенные условия.

Заработки российских игроков НХЛ с учетом действующих контрактов. Фото «СЭ»

Знаменитые контракты российских хоккеистов:

«Это было избавление от безумного договора». Легендарный контракт Ковальчука на 100 миллионов долларов //

«Вы будете сожалеть об этом решении до конца жизни». Уникальный контракт Овечкина на 124 миллиона долларов //

«Я готов бастовать весь год». Как Федоров выбил из «Детройта» суперконтракт: 28 миллионов долларов за сезон //

«Я заслужил этот контракт». Брызгалову дали 50 миллионов долларов, избавились от него, но будут платить еще семь лет //

«В «Оттаве» нет уважения к труду хоккеистов». Яшин больше года бастовал из-за денег, проиграл, а после обмена получил 64 миллиона долларов //

«Я очень зол. Меня не уважают». Хабибулин почти два года бастовал из-за денег, добился обмена и хорошего контракта, а потом стал чемпионом //

«Думал об одном: «Лишь бы Женька с собой ничего не сделал». Легендарный побег Малкина из «Магнитки» в НХЛ //

«Он не стоит и 10-процентной прибавки к зарплате». 15 лет скандальному отъезду Овечкина из «Динамо» в НХЛ //

Русский защитник три года назад получил исторический контракт. Теперь в Америке его называют в числе худших в НХЛ