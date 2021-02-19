Овечкин вновь установил рекорд. Как ни странно, он не связан с голами
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Баффало» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Бэкстрем — 8 (бол., Оши, Овечкин), 17:23 — 1:0. Уилсон — 6 (мен.), 26:38 — 2:0. Шири — 4 (Эллер, Шульц), 47:28 — 3:0. Улофссон — 6 (бол., Райнхарт, Айкел), 51:27 — 3:1.
Вратари: Ванечек — Улльмарк (57:52).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 21 (6+11+4) — 23 (6+11+6).
Наши: Кузнецов (14.56/2/0), Овечкин (16.25/4/0), Орлов (17.37/2/0) — -.
19 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
«Вашингтон» в последнее время лихорадит. Пока вратарь Илья Самсонов командирован в фарм-клуб, в «Кэпс» вся нагрузка выпала на дебютирующего в НХЛ Витека Ванечека. Статистикой чех не блещет — в среднем за игру пропускает 3,06 шайбы и отражает 90,6% бросков. Все это, разумеется, влияет на командные результаты. «Вашингтон» проиграл четыре последних матча из пяти, а прервать неудачную серию удалось 17 февраля с «Питтсбургом» (3:1). Причем, если бы команда Питера Лавиолетта осталась без очков, то могла и вовсе выпасть из зоны плей-офф в Восточном дивизионе.
Позитива фанатам «Кэпс» добавило возвращение из ковид-прокола ведущего центра Евгения Кузнецова. В отсутствии челябинца и других лидеров — Ти Джея Оши и Якуба Враны — тренерскому штабу приходилось перекраивать сочетания, и не всегда перестановки получались удачными. А только на тройке Бэкстрема далеко не уедешь.
«Баффало» начало матч активно и сразу нагрузило Ванечека работой. «Сэйбрз» ничего не выдумывали и старались бросать из любых позиций. Чех с нагрузкой справлялся, а несколько раз ему на помощь приходил каркас ворот. Не скучал на противоположном конце площадки и Линус Улльмарк. Швед украл верный гол у Конора Шири, когда казалось, что шайбе уже некуда деваться.
«Вашингтон» на старте регулярки демонстрирует феноменальную реализацию большинства на домашнем льду. Больше половины попыток заканчиваются голами — испытали на себе мощь спецбригад и «Сэйбрз». Улльмарк справился с двумя бросками Овечкина, но против добивания Бэкстрема был бессилен. Никлас продлил результативную серию до пяти матчей, в которых лучший бомбардир «Кэпс» набрал 7 (4+3) очков. А Овечкин вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ. Голевая передача с «Баффало» стала 581-й в карьере россиянина.
«Сэйбрз» могли сравнивать счет в середине второго периода, когда Оши заработал первое удаление «Вашингтона». Однако мало того, что большинство команда Ральфа Крюгера отбегала вхолостую, еще и умудрилась пропустить в формате «пять на четыре». Неугомонный Том Уилсон отобрал шайбу на своей синей линии, убежал от защитников и эстетски переиграл Улльмарка.
Лавиолетт не стал менять победный состав и сохранил в первой тройке Овечкина, Кузнецова и Оши. Подвигами в атаке они не отметились, но чаще держали шайбу в зоне «Баффало». Александр четырежды бросил по воротам, дважды проверил Улльмарка Кузнецов, который сегодня был хорош на точке и выиграл 53% вбрасываний.
Кроме голевой передачи, Овечкин мог отметиться и голом, но упустил супермомент на старте третьего периода. Орлов вывел партнера на бросок в опасной близости от ворот, но снайпера «Кэпс» подвел прицел — шайба пролетела рядом со штангой. Но и без Александра у «Вашингтона» нашлось, кому забивать. Настойчивый Шири все-таки огорчил экс-одноклубников и окончательно похоронил интригу.
Как минимум на один гол «Сэйбрз» сегодня наиграли. Помог отличиться «Баффало» Орлов, чье удаление реализовал Улофссон. Финальный штурм парней Крюгера никакого профита не принес — «Вашингтон» набирает важные два очка. Насторожить Лавиолетта может только голевое затишье Овечкина, которые на забивает уже 10 периодов.
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