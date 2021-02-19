Овечкин вновь установил рекорд. Как ни странно, он не связан с голами

«Вашингтон» победил «Баффало». На счету капитана — одно результативное действие.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Баффало» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Бэкстрем — 8 (бол., Оши, Овечкин), 17:23 — 1:0. Уилсон — 6 (мен.), 26:38 — 2:0. Шири — 4 (Эллер, Шульц), 47:28 — 3:0. Улофссон — 6 (бол., Райнхарт, Айкел), 51:27 — 3:1.

Вратари: Ванечек — Улльмарк (57:52).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (6+11+4) — 23 (6+11+6).

Наши: Кузнецов (14.56/2/0), Овечкин (16.25/4/0), Орлов (17.37/2/0) — -.

19 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

«Вашингтон» в последнее время лихорадит. Пока вратарь Илья Самсонов командирован в фарм-клуб, в «Кэпс» вся нагрузка выпала на дебютирующего в НХЛ Витека Ванечека. Статистикой чех не блещет — в среднем за игру пропускает 3,06 шайбы и отражает 90,6% бросков. Все это, разумеется, влияет на командные результаты. «Вашингтон» проиграл четыре последних матча из пяти, а прервать неудачную серию удалось 17 февраля с «Питтсбургом» (3:1). Причем, если бы команда Питера Лавиолетта осталась без очков, то могла и вовсе выпасть из зоны плей-офф в Восточном дивизионе.

Позитива фанатам «Кэпс» добавило возвращение из ковид-прокола ведущего центра Евгения Кузнецова. В отсутствии челябинца и других лидеров — Ти Джея Оши и Якуба Враны — тренерскому штабу приходилось перекраивать сочетания, и не всегда перестановки получались удачными. А только на тройке Бэкстрема далеко не уедешь.

«Баффало» начало матч активно и сразу нагрузило Ванечека работой. «Сэйбрз» ничего не выдумывали и старались бросать из любых позиций. Чех с нагрузкой справлялся, а несколько раз ему на помощь приходил каркас ворот. Не скучал на противоположном конце площадки и Линус Улльмарк. Швед украл верный гол у Конора Шири, когда казалось, что шайбе уже некуда деваться.

«Вашингтон» на старте регулярки демонстрирует феноменальную реализацию большинства на домашнем льду. Больше половины попыток заканчиваются голами — испытали на себе мощь спецбригад и «Сэйбрз». Улльмарк справился с двумя бросками Овечкина, но против добивания Бэкстрема был бессилен. Никлас продлил результативную серию до пяти матчей, в которых лучший бомбардир «Кэпс» набрал 7 (4+3) очков. А Овечкин вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ. Голевая передача с «Баффало» стала 581-й в карьере россиянина.

never give up, kids pic.twitter.com/YmlhPCAg2G — Washington Capitals (@Capitals) February 19, 2021

Washington Capitals forward Alex Ovechkin has moved past Alex Tanguay for 101st and tied Dave Babych for 100th on the all time assist list with 581!



98. Eric Staal — 587

99. Paul Kariya — 587

100. Alex Ovechkin — 581

101. Dave Babych — 581

102. Alex Tanguay — 580#ALLCAPS pic.twitter.com/qrYg8ea45t — Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) February 19, 2021

«Сэйбрз» могли сравнивать счет в середине второго периода, когда Оши заработал первое удаление «Вашингтона». Однако мало того, что большинство команда Ральфа Крюгера отбегала вхолостую, еще и умудрилась пропустить в формате «пять на четыре». Неугомонный Том Уилсон отобрал шайбу на своей синей линии, убежал от защитников и эстетски переиграл Улльмарка.

The takeaway ?? the shorty, Tom Wilson can do it all!! pic.twitter.com/ttg1p7Ps52 — Washington Capitals (@Capitals) February 19, 2021

Лавиолетт не стал менять победный состав и сохранил в первой тройке Овечкина, Кузнецова и Оши. Подвигами в атаке они не отметились, но чаще держали шайбу в зоне «Баффало». Александр четырежды бросил по воротам, дважды проверил Улльмарка Кузнецов, который сегодня был хорош на точке и выиграл 53% вбрасываний.

Кроме голевой передачи, Овечкин мог отметиться и голом, но упустил супермомент на старте третьего периода. Орлов вывел партнера на бросок в опасной близости от ворот, но снайпера «Кэпс» подвел прицел — шайба пролетела рядом со штангой. Но и без Александра у «Вашингтона» нашлось, кому забивать. Настойчивый Шири все-таки огорчил экс-одноклубников и окончательно похоронил интригу.

Conor Sheary: a man on a mission against his former teams! pic.twitter.com/cmKIiDaMfE — Washington Capitals (@Capitals) February 19, 2021

Как минимум на один гол «Сэйбрз» сегодня наиграли. Помог отличиться «Баффало» Орлов, чье удаление реализовал Улофссон. Финальный штурм парней Крюгера никакого профита не принес — «Вашингтон» набирает важные два очка. Насторожить Лавиолетта может только голевое затишье Овечкина, которые на забивает уже 10 периодов.