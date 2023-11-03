Мертвые акулы. Худшая команда НХЛ проиграла 1:10 при своих болельщиках!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 1:10 (0:4, 0:4, 1:2)
Голы: Босер — 7 (бол., Петтерссон, Хьюз), 2:23 — 0:1. Миллер — 6 (бол., Босер, Хьюз), 4:00 — 0:2. Хьюз — 4 (Гронек, Лафферти), 8:00 — 0:3. Босер — 8 (бол., Кузьменко, Миллер), 16:49 — 0:4. Михеев — 3 (Суси, Петтерссон), 21:03 — 0:5. Кузьменко — 3 (Петтерссон, Фридман), 28:47 — 0:6. Лафферти — 3 (Миллер, Хьюз), 32:35 — 0:7. Сутер — 1 (Хьюз), 37:26 — 0:8. Бовилье — 1 (бол., Суси, Гронек), 43:10 — 0:9. Бовилье — 2 (Гарлэнд), 51:58 — 0:10. Зеттерлунд — 3 (бол., Канин, Лабанк), 56:12 — 1:10.
Вратари: Кяхкенен (Блэквуд, 28:47) — Демко.
Штраф: 15 — 11.
Броски: 30 (6+7+17) — 33 (15+10+8).
Наши: Охотюк (19.16/3/-2) — Кузьменко (13.48/3/+2), Михеев (11.54/3/+2).
3 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10 719 зрителей.
За последние 30 лет у «Сан-Хосе Шаркс» были разные времена — вначале, после обменов и непереподписаний Макарова, Ларионова, Ирбе, Озолиньша, все было плохо. Потом постепенно выстроилась крутая и стабильная команда, которая с Патриком Марло, Джо Торнтоном, Джо Павелски много лет была в лидерах НХЛ и однажды дошла до финала, где, однако, без вопросов проиграла «Питтсбургу». Это был ее пик. Если землякам-калифорнийцам удалось взять Кубок («Анахайму» — однажды, «Лос-Анджелесу» — дважды), то «Акулы» так и не сделали последний шаг. И когда это произойдет — бог весть.
Ведь сначала все потихоньку пошло на спад, а далее просто обрушилось. Таких «Акул» — не только без зубов, но и без плавников, — думаю, не было года с третьего существования организации. Это даже ребилдом не назовешь. Это какой-то тотальный коллапс.
Рекордная серия без побед в истории НХЛ со старта сезона — 15 матчей. «Шаркс» с такой игрой вполне могут ее повторить. Такого с ними не происходило даже тогда, когда они только открылись, были мальчиками для битья и играли на окраине Сан-Франциско в сарае под названием «Коровий дворец» (Cow Palace), пока не была построена их нынешняя арена.
У этих «коров», ой, «Акул», одно очко (ничья в основное время) в десяти матчах. Из-за травмы не играет Логан Кутюр, зато на льду куча ноунеймов. А сегодня команда Дэвида Куинна превзошла саму себя, дома проиграв «Ванкуверу», который как раз начал сезон блестяще, лучше, чем когда-либо за последние двадцать лет, — 1:10. Один — ДЕСЯТЬ!
Началось с идиотских четырех минут штрафа в самом начале на вбрасывании в чужой зоне, которые «Кэнакс» реализовал дважды — 0:2 к четвертой минуте. К первому перерыву — уже 0:4 и три гола «Ванкувера» в большинстве.
Не успел начаться второй период, как порадовал пятым голом Илья Михеев, который восемь месяцев восстанавливался после надрыва связок колена и операции на них, вышел с пятого матча регулярки, в следующей игре забил — и с тех пор уже пять матчей не остается без очков: 2+3. Сегодня он замкнул дальнюю штангу после классной комбинации.
Шестую забил Андрей Кузьменко, у которого сегодня 1+1. Они играют в одном звене с его другом Михеевым и великолепным Элиасом Петтерссоном. И играют отлично. Бомбический новичок НХЛ прошлого сезона (39 голов, если кто вдруг забил) выкатился с правого края и с близкого расстояния бросил под ближнюю штангу, после чего по инерции наехал на вратаря Кахконена. И не стал радоваться голу (как и все «Косатки», начиная со второго периода), а тут же бросился к финну, чтобы извиниться и узнать, как здоровье.
Вратарь тут же ушел в раздевалку — правда, непонятно, из-за травмы или из-за шести голов меньше чем за полтора периода. Подали нового, но тот держался до той секунды, пока ассистент капитана Ферраро не затолкал шайбу в свои ворота. Ко второму перерыву было 0:8, а 24-летний капитан и один из лучших атакующих защитников сейчас в НХЛ Куинн Хьюз (4+12 и «плюс 13» в 10 матчах) набрал 1+4.
В третьем уже дошло до того, что на большинство первой бригадой стало выходить третье звено, что не помешало и ему забить. А потом тот же Бовилье забросил и десятую. Четыре большинства из пяти реализовали «Косатки», сюрреалистические 80%! И все-таки одну шайбу «Шаркс» при 0:10 наковыряли, что вызвало бурную радость трибун, которые казались на две трети пустыми — редчайший случай для НХЛ, тем более в начале сезона. Но если акула рождается мертвой, то кто будет ее бояться и за ней наблюдать?
У нас бы, не сомневаюсь, после такого перформанса тренер полетел кубарем с работы. Но в НХЛ боссы обычно выдержаннее, тренеров по ходу сезона меняют крайне редко. И чего принципиально другого можно добиться с таким составом — непонятно. Но все-таки 1:10 — это перебор. Поэтому новости об отставке Куинна после десяти поражений подряд на старте не удивлюсь.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|13
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|12
|4
|Каролина
|11
|6
|5
|12
|5
|Коламбус
|10
|4
|6
|10
|6
|Вашингтон
|9
|4
|5
|9
|7
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|19
|2
|Детройт
|11
|6
|5
|13
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|12
|4
|Монреаль
|10
|5
|5
|12
|5
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|6
|Тампа-Бэй
|10
|4
|6
|11
|7
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|7
|2
|15
|2
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|3
|Аризона
|10
|5
|5
|11
|4
|Виннипег
|10
|4
|6
|10
|5
|Нэшвилл
|10
|4
|6
|8
|6
|Миннесота
|10
|3
|7
|8
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|10
|1
|21
|2
|Ванкувер
|10
|7
|3
|15
|3
|Лос-Анджелес
|10
|6
|4
|14
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|11
|4
|7
|10
|6
|Эдмонтон
|9
|2
|7
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|10
|0
|10
|1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.11
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Детройт – Флорида
|0 : 2
|3.11
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|0 : 3
|3.11
|02:00
|
Бостон – Торонто
|3 : 2 Б
|3.11
|03:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 5
|3.11
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|3 : 4
|3.11
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|4 : 2
|3.11
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|5 : 2
|3.11
|05:00
|
Аризона – Монреаль
|3 : 2
|3.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|1 : 10
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|9
|20
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|10
|19
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|9
|18
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|11
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|11
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1