Мертвые акулы. Худшая команда НХЛ проиграла 1:10 при своих болельщиках!

Кошмарный старт сезона от «Сан-Хосе» продолжается.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 1:10 (0:4, 0:4, 1:2)

Голы: Босер — 7 (бол., Петтерссон, Хьюз), 2:23 — 0:1. Миллер — 6 (бол., Босер, Хьюз), 4:00 — 0:2. Хьюз — 4 (Гронек, Лафферти), 8:00 — 0:3. Босер — 8 (бол., Кузьменко, Миллер), 16:49 — 0:4. Михеев — 3 (Суси, Петтерссон), 21:03 — 0:5. Кузьменко — 3 (Петтерссон, Фридман), 28:47 — 0:6. Лафферти — 3 (Миллер, Хьюз), 32:35 — 0:7. Сутер — 1 (Хьюз), 37:26 — 0:8. Бовилье — 1 (бол., Суси, Гронек), 43:10 — 0:9. Бовилье — 2 (Гарлэнд), 51:58 — 0:10. Зеттерлунд — 3 (бол., Канин, Лабанк), 56:12 — 1:10.

Вратари: Кяхкенен (Блэквуд, 28:47) — Демко.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 30 (6+7+17) — 33 (15+10+8).

Наши: Охотюк (19.16/3/-2) — Кузьменко (13.48/3/+2), Михеев (11.54/3/+2).

3 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10 719 зрителей.

За последние 30 лет у «Сан-Хосе Шаркс» были разные времена — вначале, после обменов и непереподписаний Макарова, Ларионова, Ирбе, Озолиньша, все было плохо. Потом постепенно выстроилась крутая и стабильная команда, которая с Патриком Марло, Джо Торнтоном, Джо Павелски много лет была в лидерах НХЛ и однажды дошла до финала, где, однако, без вопросов проиграла «Питтсбургу». Это был ее пик. Если землякам-калифорнийцам удалось взять Кубок («Анахайму» — однажды, «Лос-Анджелесу» — дважды), то «Акулы» так и не сделали последний шаг. И когда это произойдет — бог весть.

Ведь сначала все потихоньку пошло на спад, а далее просто обрушилось. Таких «Акул» — не только без зубов, но и без плавников, — думаю, не было года с третьего существования организации. Это даже ребилдом не назовешь. Это какой-то тотальный коллапс.

Рекордная серия без побед в истории НХЛ со старта сезона — 15 матчей. «Шаркс» с такой игрой вполне могут ее повторить. Такого с ними не происходило даже тогда, когда они только открылись, были мальчиками для битья и играли на окраине Сан-Франциско в сарае под названием «Коровий дворец» (Cow Palace), пока не была построена их нынешняя арена.

У этих «коров», ой, «Акул», одно очко (ничья в основное время) в десяти матчах. Из-за травмы не играет Логан Кутюр, зато на льду куча ноунеймов. А сегодня команда Дэвида Куинна превзошла саму себя, дома проиграв «Ванкуверу», который как раз начал сезон блестяще, лучше, чем когда-либо за последние двадцать лет, — 1:10. Один — ДЕСЯТЬ!

Началось с идиотских четырех минут штрафа в самом начале на вбрасывании в чужой зоне, которые «Кэнакс» реализовал дважды — 0:2 к четвертой минуте. К первому перерыву — уже 0:4 и три гола «Ванкувера» в большинстве.

Не успел начаться второй период, как порадовал пятым голом Илья Михеев, который восемь месяцев восстанавливался после надрыва связок колена и операции на них, вышел с пятого матча регулярки, в следующей игре забил — и с тех пор уже пять матчей не остается без очков: 2+3. Сегодня он замкнул дальнюю штангу после классной комбинации.

Игроки «Ванкувера» празднуют гол в ворота «Сан-Хосе». Фото USA Today Sports

Шестую забил Андрей Кузьменко, у которого сегодня 1+1. Они играют в одном звене с его другом Михеевым и великолепным Элиасом Петтерссоном. И играют отлично. Бомбический новичок НХЛ прошлого сезона (39 голов, если кто вдруг забил) выкатился с правого края и с близкого расстояния бросил под ближнюю штангу, после чего по инерции наехал на вратаря Кахконена. И не стал радоваться голу (как и все «Косатки», начиная со второго периода), а тут же бросился к финну, чтобы извиниться и узнать, как здоровье.

Вратарь тут же ушел в раздевалку — правда, непонятно, из-за травмы или из-за шести голов меньше чем за полтора периода. Подали нового, но тот держался до той секунды, пока ассистент капитана Ферраро не затолкал шайбу в свои ворота. Ко второму перерыву было 0:8, а 24-летний капитан и один из лучших атакующих защитников сейчас в НХЛ Куинн Хьюз (4+12 и «плюс 13» в 10 матчах) набрал 1+4.

В третьем уже дошло до того, что на большинство первой бригадой стало выходить третье звено, что не помешало и ему забить. А потом тот же Бовилье забросил и десятую. Четыре большинства из пяти реализовали «Косатки», сюрреалистические 80%! И все-таки одну шайбу «Шаркс» при 0:10 наковыряли, что вызвало бурную радость трибун, которые казались на две трети пустыми — редчайший случай для НХЛ, тем более в начале сезона. Но если акула рождается мертвой, то кто будет ее бояться и за ней наблюдать?

У нас бы, не сомневаюсь, после такого перформанса тренер полетел кубарем с работы. Но в НХЛ боссы обычно выдержаннее, тренеров по ходу сезона меняют крайне редко. И чего принципиально другого можно добиться с таким составом — непонятно. Но все-таки 1:10 — это перебор. Поэтому новости об отставке Куинна после десяти поражений подряд на старте не удивлюсь.