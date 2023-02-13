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Сегодня, 13:15

Скидывает русского, словно балласт. «Рейнджерс» взял Тарасенко и спешно избавляется от Кравцова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий Виталий Кравцов (справа) в матче за «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
Обзор дня Алексея Шевченко.

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов официально доступен для обмена. Если никто из клубов НХЛ не предложит команде из Нью-Йорка достойную компенсацию, то, вероятней всего, карьера уроженца Владивостока в НХЛ будет завершена. Зря он поехал туда последний раз.

Безусловно, Виталий сделал много, чтобы разрушить свою карьеру. Сказались бесконечные метания между континентами. Проблема в том, что рядом с хоккеистом не нашлось того, кто бы посоветовал ему остановиться. Кстати, вероятно, они были. Но, зная Кравцова, могу предположить, что он их и не слушал. К сожалению, Виталий из тех, кто считает, что вокруг него одни враги.

Но ему ни в коем случае нельзя было возвращаться за океан прошлым летом. Многие в хоккейном мире понимали, почему «Рейнджерс» на самом деле звал нападающего. На игрока всерьез и не рассчитывали, все же следили за ним в России, прекрасно знали, как он ведет себя в НХЛ, никаких иллюзий не было. Нужно было скинуть «бастарда» хоть за какую-то компенсацию. Первый раунд драфта — это все равно достойный лот. Вспомните, что и Никите Щербаку давали шансы, а он ведь был выбран в третьем десятке.

Виталий Кравцов в&nbsp;матче с &laquo;Оттавой&raquo;. Неужели он забил? Российского нападающего измучили травмы, но он напомнил о себе

Да еще Кравцов связался не с тем агентом. Нынешний преследовал совсем другие задачи — наладить связи с менеджерами. Для того чтобы стать своим в системе «Рейнджерс» надо было пожертвовать одним игроком, и он спокойно отдал Виталия. А чем рискует? Ничем. Со стороны кажется, что сам хоккеист виноват в своих проблемах, причем здесь представитель. Но летом Виталий долго сомневался, стоит ли делать еще одну попытку вернуться. И если бы он слушал правильных людей...

Все было плохо чуть ли не с первого дня после возвращения. Плохо прошли первые выставочные матчи. В игре с «Айлендерс» Виталий отметился нелепым падением с потерей шлема и конька, с «Бостоном» показал худший показатель полезности. В первом же матче после начала сезона Виталий получил травму в единоборстве с Виктором Хедманом. Плюс курьезные заболевания живота в самый нужный момент.

Виталий Кравцов. Фото Global Look Press
Виталий Кравцов.
Фото Global Look Press

В дни, когда Кравцов был здоров, его воспитывали. При этом Виталий даже не пытался взбрыкнуть, был абсолютно покладистым. Надо играть в третьем звене — хорошо, играю в третьем звене. К тому, что у него на лице вечное недовольство окружающими, все привыкли. Смотрели уже не на внешний вид, а на то, что он может на льду. Но показать все, на что он был способен, Виталий не мог. В первых двух тройках его практически не выпускали, а делать из Кравцова двустороннего форварда, который бы прилично оборонялся, глупо. У Виталия ни габаритов, ни умения разрушать.

Главный тренер «Рейнджерс» не стеснялся комментировать работу Виталия, углы при этом не сглаживал. Там было и «он не может ничего добавить нашей команде», и «он недостаточно хорош», и даже «у партнеров не было достаточной «химии». Все подтверждалось. Кравцова привезли, чтобы продать, при этом убедить владельцев, что прежнее руководство спортивной части клуба серьезно ошиблось, выбрав Виталия.

Владимир Тарасенко в&nbsp;матче &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сиэтл&raquo; (6:3) в&nbsp;Нью-Йорке 10&nbsp;февраля. «Это был сумасшедший день». Тарасенко покорил публику Нью-Йорка в первой игре

Но главное то, что Виталий — игрок для КХЛ. В России он может стать хоккеистом выше среднего уровня. Тут будут закрывать глаза и не неумение вести себя с партнерами и журналистами. У нас за это не осуждают, а кто-то, наоборот, поддерживает. Да и требования к хоккеистам совершенно другие. Еще бы Кравцов сам осознал, что является европейским игроком, забыл про свой драфт НХЛ. Но вокруг него люди, которые будут втолковывать другое. А когда Виталий проведет еще пару сезонов, полных разочарований, они будут разводить руками и делать вид, что только помогали.

Виталий Кравцов
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Вашингтон 55 28 27 62
5 Питтсбург 52 26 26 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 55 22 33 54
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1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 54 32 22 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 55 26 29 58
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 53 22 31 48
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 53 33 20 67
3 Колорадо 51 28 23 60
4 Миннесота 52 28 24 60
5 Нэшвилл 50 25 25 56
6 Сент-Луис 52 24 28 51
7 Аризона 53 17 36 42
8 Чикаго 51 16 35 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Сиэтл 53 30 23 65
3 Эдмонтон 54 30 24 65
4 Лос-Анджелес 54 29 25 65
5 Калгари 53 25 28 60
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 54 17 37 45
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