Скидывает русского, словно балласт. «Рейнджерс» взял Тарасенко и спешно избавляется от Кравцова

Обзор дня Алексея Шевченко.

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов официально доступен для обмена. Если никто из клубов НХЛ не предложит команде из Нью-Йорка достойную компенсацию, то, вероятней всего, карьера уроженца Владивостока в НХЛ будет завершена. Зря он поехал туда последний раз.

Безусловно, Виталий сделал много, чтобы разрушить свою карьеру. Сказались бесконечные метания между континентами. Проблема в том, что рядом с хоккеистом не нашлось того, кто бы посоветовал ему остановиться. Кстати, вероятно, они были. Но, зная Кравцова, могу предположить, что он их и не слушал. К сожалению, Виталий из тех, кто считает, что вокруг него одни враги.

Но ему ни в коем случае нельзя было возвращаться за океан прошлым летом. Многие в хоккейном мире понимали, почему «Рейнджерс» на самом деле звал нападающего. На игрока всерьез и не рассчитывали, все же следили за ним в России, прекрасно знали, как он ведет себя в НХЛ, никаких иллюзий не было. Нужно было скинуть «бастарда» хоть за какую-то компенсацию. Первый раунд драфта — это все равно достойный лот. Вспомните, что и Никите Щербаку давали шансы, а он ведь был выбран в третьем десятке.

Да еще Кравцов связался не с тем агентом. Нынешний преследовал совсем другие задачи — наладить связи с менеджерами. Для того чтобы стать своим в системе «Рейнджерс» надо было пожертвовать одним игроком, и он спокойно отдал Виталия. А чем рискует? Ничем. Со стороны кажется, что сам хоккеист виноват в своих проблемах, причем здесь представитель. Но летом Виталий долго сомневался, стоит ли делать еще одну попытку вернуться. И если бы он слушал правильных людей...

Все было плохо чуть ли не с первого дня после возвращения. Плохо прошли первые выставочные матчи. В игре с «Айлендерс» Виталий отметился нелепым падением с потерей шлема и конька, с «Бостоном» показал худший показатель полезности. В первом же матче после начала сезона Виталий получил травму в единоборстве с Виктором Хедманом. Плюс курьезные заболевания живота в самый нужный момент.

Виталий Кравцов. Фото Global Look Press

В дни, когда Кравцов был здоров, его воспитывали. При этом Виталий даже не пытался взбрыкнуть, был абсолютно покладистым. Надо играть в третьем звене — хорошо, играю в третьем звене. К тому, что у него на лице вечное недовольство окружающими, все привыкли. Смотрели уже не на внешний вид, а на то, что он может на льду. Но показать все, на что он был способен, Виталий не мог. В первых двух тройках его практически не выпускали, а делать из Кравцова двустороннего форварда, который бы прилично оборонялся, глупо. У Виталия ни габаритов, ни умения разрушать.

Главный тренер «Рейнджерс» не стеснялся комментировать работу Виталия, углы при этом не сглаживал. Там было и «он не может ничего добавить нашей команде», и «он недостаточно хорош», и даже «у партнеров не было достаточной «химии». Все подтверждалось. Кравцова привезли, чтобы продать, при этом убедить владельцев, что прежнее руководство спортивной части клуба серьезно ошиблось, выбрав Виталия.

Но главное то, что Виталий — игрок для КХЛ. В России он может стать хоккеистом выше среднего уровня. Тут будут закрывать глаза и не неумение вести себя с партнерами и журналистами. У нас за это не осуждают, а кто-то, наоборот, поддерживает. Да и требования к хоккеистам совершенно другие. Еще бы Кравцов сам осознал, что является европейским игроком, забыл про свой драфт НХЛ. Но вокруг него люди, которые будут втолковывать другое. А когда Виталий проведет еще пару сезонов, полных разочарований, они будут разводить руками и делать вид, что только помогали.