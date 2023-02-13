В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Свечников — 5 (Гаджович, Карлссон), 2:54 — 0:1. Барабанов — 9 (бол., Гертл, Карлссон), 29:04 — 0:2. Кузнецов — 8 (Густафссон, ван Римсдайк), 36:56 — 1:2. Карлссон — 18 (Барабанов, Кутюр), 52:55 — 1:3. Гертл — 15 (п.в., Бонино), 57:49 — 1:4.
Вратари: Линдгрен (56:33 — 57:49) — Кяхкенен (Делл, 37:04).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 21 (9+4+8) — 33 (7+13+13).
Наши: Кузнецов (15.07/2/-1), Овечкин (20.34/1/-1), Орлов (21.39/0/-1) — Барабанов (16.45/2/0), Свечников (8.36/2/+1).
12 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
Игровой день в НХЛ получился скромным по количеству матчей, потому что в день Супербоула ни у одной американской спортивной лиги нет шансов на завоевание телезрителей. «Вашингтону» пришлось играть второй матч за два дня, но выездная победа над «Бостоном» забрала у «столичных» слишком много сил. На этот раз команде не помог даже родной лед, а «Сан-Хосе» выглядел намного бодрее и опасней своего соперника.
В составе хозяев ожидаемо произошли некоторые кадровые изменения. Чарли Линдгрен заменил в воротах Дарси Кемпера, а белорусский форвард Алексей Протас появился вместо Энтони Манты. Линдгрен провел хороший матч, неоднократно оставлял в игре «Вашингтон», но «Шаркс» смогли его распечатать уже на третьей минуте встречи. Пятым голом в сезоне отличился Евгений Свечников, который продолжает цепляться зубами за возможность остаться в НХЛ.
Игроки «Вашингтона» выглядели очень тяжело. Теряли шайбу, проигрывали единоборства, не смогли реализовать три большинства, при этом сами забывали про дисциплину. И если удаление Александра Овечкина ни к чему не привело, то Алексей Протас своих партнеров подвел. В середине второго периода «Акулы» реализовали численный перевес, а отличился Александр Барабанов. Это его 34-й (9+25) балл в сезоне, и форвард, судя по всему, уже стал важной частью калифорнийской команды.
Русская голевая феерия продолжилась уже через шесть минут, а «Вашингтон» сумел вернуться в игру и сократить отставание. Евгений Кузнецов эффектно объехал соперников, мастерски разобрался с вратарем и завел шайбу в ворота. К сожалению, в момент гола он неумышленно задел голкипера «Сан-Хосе» Каапо Кахконена и тот получил травму. Финн вынужден был отправиться в раздевалку и на льду появился Аарон Делл, сыгравший до этого в сезоне всего два матча. Впрочем, работы у него было не так и много.
Гости еще больше завелись после потери своего стартового голкипера и решили отомстить Кузнецову. Логан Кутюр жестко въехал в Евгения и россиянин, держась за руку, уехал в раздевалку. К счастью, ничего серьезного не произошло, а после перерыва форвард вернулся на площадку. Однако его команда в этот вечер выглядела абсолютно аморфно и радовала своих болельщиков лишь редкими всплесками активности. За весь второй период хозяева нанесли лишь четыре броска по воротам «Шаркс» и, конечно, рассчитывать на победу в таком ключе было сложно.
В третьем периоде рисунок игры не сильно изменился. Гости были гораздо ближе к очередному голу и Эрик Карлссон забросил свою 18-ю шайбу в чемпионате. Шведский защитник проводит невероятный сезон и сегодня с 3 (1+2) очками заслуженно стал первой звездой матча. «Вашингтону» же на этот раз похвастаться особо нечем. Разве что невероятной самоотдачей ТиДжея Оши и Кузнецова, которые защищали в концовке уже пустые ворота и заблокировали несколько бросков.
Тем не менее, команда проиграла абсолютно по делу и небольшой отдых должен пойти ей на пользу. В том числе и капитану. Овечкин остался без очков уже в четвертом матче подряд и нанес по воротам «Акул» всего один бросок. Возможно, именно в игре с «Каролиной» Александр прервет голевую засуху и снова напомнит всем, что списывать его со счетов еще слишком рано.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|34
|18
|76
|2
|Нью-Джерси
|52
|34
|18
|73
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|62
|5
|Питтсбург
|52
|26
|26
|61
|6
|Айлендерс
|56
|27
|29
|60
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|53
|16
|37
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|39
|13
|83
|2
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|3
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|70
|4
|Флорида
|55
|26
|29
|58
|5
|Баффало
|51
|26
|25
|56
|6
|Детройт
|51
|23
|28
|54
|7
|Оттава
|51
|24
|27
|51
|8
|Монреаль
|53
|22
|31
|48
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|30
|24
|70
|2
|Виннипег
|53
|33
|20
|67
|3
|Колорадо
|51
|28
|23
|60
|4
|Миннесота
|52
|28
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|50
|25
|25
|56
|6
|Сент-Луис
|52
|24
|28
|51
|7
|Аризона
|53
|17
|36
|42
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|53
|31
|22
|66
|2
|Сиэтл
|53
|30
|23
|65
|3
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|65
|4
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|60
|6
|Ванкувер
|53
|21
|32
|46
|7
|Сан-Хосе
|54
|17
|37
|45
|8
|Анахайм
|53
|17
|36
|40
|14.02
|03:30
|
Оттава – Калгари
|- : -
|14.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|- : -
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|14.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|14.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|51
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|22
|2.24