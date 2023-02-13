В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?

Александр не набирает очки четыре матча подряд. Его команда проиграла аутсайдеру и чуть не потеряла Кузнецова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Свечников — 5 (Гаджович, Карлссон), 2:54 — 0:1. Барабанов — 9 (бол., Гертл, Карлссон), 29:04 — 0:2. Кузнецов — 8 (Густафссон, ван Римсдайк), 36:56 — 1:2. Карлссон — 18 (Барабанов, Кутюр), 52:55 — 1:3. Гертл — 15 (п.в., Бонино), 57:49 — 1:4.

Вратари: Линдгрен (56:33 — 57:49) — Кяхкенен (Делл, 37:04).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (9+4+8) — 33 (7+13+13).

Наши: Кузнецов (15.07/2/-1), Овечкин (20.34/1/-1), Орлов (21.39/0/-1) — Барабанов (16.45/2/0), Свечников (8.36/2/+1).

12 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Игровой день в НХЛ получился скромным по количеству матчей, потому что в день Супербоула ни у одной американской спортивной лиги нет шансов на завоевание телезрителей. «Вашингтону» пришлось играть второй матч за два дня, но выездная победа над «Бостоном» забрала у «столичных» слишком много сил. На этот раз команде не помог даже родной лед, а «Сан-Хосе» выглядел намного бодрее и опасней своего соперника.

В составе хозяев ожидаемо произошли некоторые кадровые изменения. Чарли Линдгрен заменил в воротах Дарси Кемпера, а белорусский форвард Алексей Протас появился вместо Энтони Манты. Линдгрен провел хороший матч, неоднократно оставлял в игре «Вашингтон», но «Шаркс» смогли его распечатать уже на третьей минуте встречи. Пятым голом в сезоне отличился Евгений Свечников, который продолжает цепляться зубами за возможность остаться в НХЛ.

Игроки «Вашингтона» выглядели очень тяжело. Теряли шайбу, проигрывали единоборства, не смогли реализовать три большинства, при этом сами забывали про дисциплину. И если удаление Александра Овечкина ни к чему не привело, то Алексей Протас своих партнеров подвел. В середине второго периода «Акулы» реализовали численный перевес, а отличился Александр Барабанов. Это его 34-й (9+25) балл в сезоне, и форвард, судя по всему, уже стал важной частью калифорнийской команды.

Русская голевая феерия продолжилась уже через шесть минут, а «Вашингтон» сумел вернуться в игру и сократить отставание. Евгений Кузнецов эффектно объехал соперников, мастерски разобрался с вратарем и завел шайбу в ворота. К сожалению, в момент гола он неумышленно задел голкипера «Сан-Хосе» Каапо Кахконена и тот получил травму. Финн вынужден был отправиться в раздевалку и на льду появился Аарон Делл, сыгравший до этого в сезоне всего два матча. Впрочем, работы у него было не так и много.

Гости еще больше завелись после потери своего стартового голкипера и решили отомстить Кузнецову. Логан Кутюр жестко въехал в Евгения и россиянин, держась за руку, уехал в раздевалку. К счастью, ничего серьезного не произошло, а после перерыва форвард вернулся на площадку. Однако его команда в этот вечер выглядела абсолютно аморфно и радовала своих болельщиков лишь редкими всплесками активности. За весь второй период хозяева нанесли лишь четыре броска по воротам «Шаркс» и, конечно, рассчитывать на победу в таком ключе было сложно.

В третьем периоде рисунок игры не сильно изменился. Гости были гораздо ближе к очередному голу и Эрик Карлссон забросил свою 18-ю шайбу в чемпионате. Шведский защитник проводит невероятный сезон и сегодня с 3 (1+2) очками заслуженно стал первой звездой матча. «Вашингтону» же на этот раз похвастаться особо нечем. Разве что невероятной самоотдачей ТиДжея Оши и Кузнецова, которые защищали в концовке уже пустые ворота и заблокировали несколько бросков.