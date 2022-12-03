Неужели он забил? Российского нападающего измучили травмы, но он напомнил о себе
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Кравцов — 1 (Панарин, Фокс), 10:31 — 1:0. Штюцле — 9 (бол., Ткачак, Дебринкэт), 32:16 — 1:1. Зибанежад — 12 (Крайдер, Шнайдер), 46:03 — 2:1. Ткачак — 10 (Шабо), 59:11 — 2:2. Ткачак — 11 (Шабо), 64:42 — 2:3.
Вратари: Шестеркин — Тэлбот (58:23 — 59:11).
Штраф: 18 — 14.
Броски: 27 (9+6+10+2) — 37 (9+11+14+3).
Наши: Кравцов (12.22/1/+1), Панарин (18.37/2/0) — Зайцев (13.38/0/0), Зуб (20.33/0/-1).
3 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.
Выбраться из непростой ситуации в «Рейнджерс» Виталий Кравцов может только одним способом — если начнет в резком темпе набирать очки за результативность. Борьба за шайбу, толкотня у бортов и на пятачке, умение успешно проводить смачные силовые приемы не относятся к козырям россиянина, которого на старте сезона одолели мелкие травмы. В игре Виталия присутствует масса небольших полезных вещей, но от него ждут большего. Правый фланг нападения у «Рейнджерс» явно хромает, поэтому Кравцов все равно получает шансы. В матче с «Оттавой» ему достались шикарные партнеры в лице Артемия Панарина и прогрессирующего Филипа Хытила. Кого еще надо, чтобы обрести уверенность? Первый в сезоне гол у россиянина вышел немного сумбурным, поскольку сначала он подстрелил защитника «Сенаторов» Трэвиса Хэмоника, прежде чем отправил шайбу в ворота.
В самом дебюте игры гости четыре минуты играли в большинстве после двойного малого штрафа Хытила, но сподобились всего на один бросок в створ в этом отрезке. Еще однажды за Игоря Шестеркина сыграла штанга. В остальных эпизодах россиянин был спокоен, как удав, и надежен, как президентский самолет. Вратарь напоминал себя самого лучших образцов прошлого сезона, когда выиграл «Везина Трофи». Во втором периоде трибуны «Мэдисон-сквер-гарден», вдохновленные яркими действиями любимца, начали по традиции скандировать его имя.
Шайба ветерана «Оттавы» Клода Жиру, который удачно сыграл на добивании в быстрой контратаке, была отменена. Тренерский штаб «Рейнджерс» затребовал видеопросмотр, и взятие ворот арбитры отменили из-за предшествовавшего офсайда. Игра у гостей была неидеальной, но на фоне соперника они смотрелись как минимум не хуже. Это очевидное наблюдение сопровождает команду с начала сезона чуть ли не в каждом матче. По броскам и голевым моментам «Оттава» мало кому уступает — только реализация оставляет желать много лучшего.
Молодая звезда «Сенаторов» Тим Штюцле все-таки переиграл Шестеркина, преуспев на добивании, и сравнял счет. В этом эпизоде не обошлось без помощи агрессивного силовика Брэйди Ткачука, который в большинстве устроил бедлам на пятачке «Рейнджерс». Чуть позже он схлестнулся с капитаном «Рейнджерс» Джейкобом Трубой в жаркой драке, завершившейся примерным равенством.
Опыт нью-йоркцев, терпеливо ждавших возможности нанести сопернику резкий укол, сказался в третьем периоде. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб заблокировал бросок лицом и скорчился на льду от боли. Лидер «Рейнджерс» Мика Зибанежад оказался расторопнее остальных на добивании, а пострадавший отправился на какое-то время в раздевалку.
Шестеркин излучал спокойствие и ошибок не допускал. Однажды шайба застряла у него в щитке и под воздействием клюшки форварда «Сенаторов» Тайлера Мотте пересекла ленточку. Арбитры внимательно изучили видео и приняли решение, что игрок атакующей стороны переусердствовал. «Оттава» не опустила рук. Ткачук оформил «хет-трик Горди Хоу» (гол, пас и драка), переведя игру в овертайм. Зибанежад не использовал чистый выход «один в ноль». Тогда как Ткачук уехал от наевшегося Панарина и принес своей команде заслуженную победу.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|26
|11
|15
|27
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|25
|8
|17
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|20
|3
|40
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|5
|Детройт
|23
|11
|12
|27
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|8
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|18
|8
|37
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|27
|8
|19
|20
|8
|Анахайм
|25
|6
|19
|15
|4.12
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|5 : 1
|4.12
|03:00
|
Детройт – Вегас
|1 : 4
|4.12
|03:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 2
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|6 : 2
|4.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|4 : 3 ОТ
|4.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|2 : 3
|4.12
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|5 : 3
|4.12
|03:30
|
Рейнджерс – Чикаго
|2 : 5
|4.12
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|3 : 2 ОТ
|4.12
|06:00
|
Калгари – Вашингтон
|5 : 2
|4.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|1 : 5
|4.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|2 : 4
|4.12
|23:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|4.12
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12