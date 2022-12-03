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3 декабря, 07:20

Неужели он забил? Российского нападающего измучили травмы, но он напомнил о себе

«Рейнджерс» уступили «Оттаве», Кравцов забил первый гол в сезоне
Михаил Зислис
Обозреватель
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Виталий Кравцов в матче с «Оттавой».
Фото USA Today Sports
Первый гол Кравцова не спас «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Кравцов — 1 (Панарин, Фокс), 10:31 — 1:0. Штюцле — 9 (бол., Ткачак, Дебринкэт), 32:16 — 1:1. Зибанежад — 12 (Крайдер, Шнайдер), 46:03 — 2:1. Ткачак — 10 (Шабо), 59:11 — 2:2. Ткачак — 11 (Шабо), 64:42 — 2:3.
Вратари: Шестеркин — Тэлбот (58:23 — 59:11).
Штраф: 18 — 14.
Броски: 27 (9+6+10+2) — 37 (9+11+14+3).
Наши: Кравцов (12.22/1/+1), Панарин (18.37/2/0) — Зайцев (13.38/0/0), Зуб (20.33/0/-1).
3 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Выбраться из непростой ситуации в «Рейнджерс» Виталий Кравцов может только одним способом — если начнет в резком темпе набирать очки за результативность. Борьба за шайбу, толкотня у бортов и на пятачке, умение успешно проводить смачные силовые приемы не относятся к козырям россиянина, которого на старте сезона одолели мелкие травмы. В игре Виталия присутствует масса небольших полезных вещей, но от него ждут большего. Правый фланг нападения у «Рейнджерс» явно хромает, поэтому Кравцов все равно получает шансы. В матче с «Оттавой» ему достались шикарные партнеры в лице Артемия Панарина и прогрессирующего Филипа Хытила. Кого еще надо, чтобы обрести уверенность? Первый в сезоне гол у россиянина вышел немного сумбурным, поскольку сначала он подстрелил защитника «Сенаторов» Трэвиса Хэмоника, прежде чем отправил шайбу в ворота.

В самом дебюте игры гости четыре минуты играли в большинстве после двойного малого штрафа Хытила, но сподобились всего на один бросок в створ в этом отрезке. Еще однажды за Игоря Шестеркина сыграла штанга. В остальных эпизодах россиянин был спокоен, как удав, и надежен, как президентский самолет. Вратарь напоминал себя самого лучших образцов прошлого сезона, когда выиграл «Везина Трофи». Во втором периоде трибуны «Мэдисон-сквер-гарден», вдохновленные яркими действиями любимца, начали по традиции скандировать его имя.

Шайба ветерана «Оттавы» Клода Жиру, который удачно сыграл на добивании в быстрой контратаке, была отменена. Тренерский штаб «Рейнджерс» затребовал видеопросмотр, и взятие ворот арбитры отменили из-за предшествовавшего офсайда. Игра у гостей была неидеальной, но на фоне соперника они смотрелись как минимум не хуже. Это очевидное наблюдение сопровождает команду с начала сезона чуть ли не в каждом матче. По броскам и голевым моментам «Оттава» мало кому уступает — только реализация оставляет желать много лучшего.

Молодая звезда «Сенаторов» Тим Штюцле все-таки переиграл Шестеркина, преуспев на добивании, и сравнял счет. В этом эпизоде не обошлось без помощи агрессивного силовика Брэйди Ткачука, который в большинстве устроил бедлам на пятачке «Рейнджерс». Чуть позже он схлестнулся с капитаном «Рейнджерс» Джейкобом Трубой в жаркой драке, завершившейся примерным равенством.

Опыт нью-йоркцев, терпеливо ждавших возможности нанести сопернику резкий укол, сказался в третьем периоде. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб заблокировал бросок лицом и скорчился на льду от боли. Лидер «Рейнджерс» Мика Зибанежад оказался расторопнее остальных на добивании, а пострадавший отправился на какое-то время в раздевалку.

Шестеркин излучал спокойствие и ошибок не допускал. Однажды шайба застряла у него в щитке и под воздействием клюшки форварда «Сенаторов» Тайлера Мотте пересекла ленточку. Арбитры внимательно изучили видео и приняли решение, что игрок атакующей стороны переусердствовал. «Оттава» не опустила рук. Ткачук оформил «хет-трик Горди Хоу» (гол, пас и драка), переведя игру в овертайм. Зибанежад не использовал чистый выход «один в ноль». Тогда как Ткачук уехал от наевшегося Панарина и принес своей команде заслуженную победу.

Артемий Панарин
Виталий Кравцов
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Оттава Сенаторз
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3 Айлендерс 25 15 10 30
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 26 11 15 27
6 Вашингтон 26 10 16 24
7 Филадельфия 25 8 17 21
8 Коламбус 22 8 14 18
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1 Бостон 23 20 3 40
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Флорида 25 12 13 28
5 Детройт 23 11 12 27
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Оттава 24 10 14 21
8 Баффало 24 10 14 21
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1 Даллас 24 14 10 32
2 Виннипег 22 14 8 29
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4 Нэшвилл 23 12 11 26
5 Миннесота 23 12 11 26
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7 Аризона 22 7 15 18
8 Чикаго 23 7 16 18
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 5 : 2
4.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 6 : 2
4.12 03:00
Тампа-Бэй – Торонто
 4 : 3 ОТ
4.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 2 : 3
4.12 03:00
Эдмонтон – Монреаль
 5 : 3
4.12 03:30
Рейнджерс – Чикаго
 2 : 5
4.12 06:00
Ванкувер – Аризона
 3 : 2 ОТ
4.12 06:00
Калгари – Вашингтон
 5 : 2
4.12 06:00
Сиэтл – Флорида
 1 : 5
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Лос-Анджелес – Каролина
 2 : 4
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