Неужели он забил? Российского нападающего измучили травмы, но он напомнил о себе

Первый гол Кравцова не спас «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кравцов — 1 (Панарин, Фокс), 10:31 — 1:0. Штюцле — 9 (бол., Ткачак, Дебринкэт), 32:16 — 1:1. Зибанежад — 12 (Крайдер, Шнайдер), 46:03 — 2:1. Ткачак — 10 (Шабо), 59:11 — 2:2. Ткачак — 11 (Шабо), 64:42 — 2:3.

Вратари: Шестеркин — Тэлбот (58:23 — 59:11).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 27 (9+6+10+2) — 37 (9+11+14+3).

Наши: Кравцов (12.22/1/+1), Панарин (18.37/2/0) — Зайцев (13.38/0/0), Зуб (20.33/0/-1).

3 декабря. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Выбраться из непростой ситуации в «Рейнджерс» Виталий Кравцов может только одним способом — если начнет в резком темпе набирать очки за результативность. Борьба за шайбу, толкотня у бортов и на пятачке, умение успешно проводить смачные силовые приемы не относятся к козырям россиянина, которого на старте сезона одолели мелкие травмы. В игре Виталия присутствует масса небольших полезных вещей, но от него ждут большего. Правый фланг нападения у «Рейнджерс» явно хромает, поэтому Кравцов все равно получает шансы. В матче с «Оттавой» ему достались шикарные партнеры в лице Артемия Панарина и прогрессирующего Филипа Хытила. Кого еще надо, чтобы обрести уверенность? Первый в сезоне гол у россиянина вышел немного сумбурным, поскольку сначала он подстрелил защитника «Сенаторов» Трэвиса Хэмоника, прежде чем отправил шайбу в ворота.

В самом дебюте игры гости четыре минуты играли в большинстве после двойного малого штрафа Хытила, но сподобились всего на один бросок в створ в этом отрезке. Еще однажды за Игоря Шестеркина сыграла штанга. В остальных эпизодах россиянин был спокоен, как удав, и надежен, как президентский самолет. Вратарь напоминал себя самого лучших образцов прошлого сезона, когда выиграл «Везина Трофи». Во втором периоде трибуны «Мэдисон-сквер-гарден», вдохновленные яркими действиями любимца, начали по традиции скандировать его имя.

Шайба ветерана «Оттавы» Клода Жиру, который удачно сыграл на добивании в быстрой контратаке, была отменена. Тренерский штаб «Рейнджерс» затребовал видеопросмотр, и взятие ворот арбитры отменили из-за предшествовавшего офсайда. Игра у гостей была неидеальной, но на фоне соперника они смотрелись как минимум не хуже. Это очевидное наблюдение сопровождает команду с начала сезона чуть ли не в каждом матче. По броскам и голевым моментам «Оттава» мало кому уступает — только реализация оставляет желать много лучшего.

Молодая звезда «Сенаторов» Тим Штюцле все-таки переиграл Шестеркина, преуспев на добивании, и сравнял счет. В этом эпизоде не обошлось без помощи агрессивного силовика Брэйди Ткачука, который в большинстве устроил бедлам на пятачке «Рейнджерс». Чуть позже он схлестнулся с капитаном «Рейнджерс» Джейкобом Трубой в жаркой драке, завершившейся примерным равенством.

Опыт нью-йоркцев, терпеливо ждавших возможности нанести сопернику резкий укол, сказался в третьем периоде. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб заблокировал бросок лицом и скорчился на льду от боли. Лидер «Рейнджерс» Мика Зибанежад оказался расторопнее остальных на добивании, а пострадавший отправился на какое-то время в раздевалку.

Шестеркин излучал спокойствие и ошибок не допускал. Однажды шайба застряла у него в щитке и под воздействием клюшки форварда «Сенаторов» Тайлера Мотте пересекла ленточку. Арбитры внимательно изучили видео и приняли решение, что игрок атакующей стороны переусердствовал. «Оттава» не опустила рук. Ткачук оформил «хет-трик Горди Хоу» (гол, пас и драка), переведя игру в овертайм. Зибанежад не использовал чистый выход «один в ноль». Тогда как Ткачук уехал от наевшегося Панарина и принес своей команде заслуженную победу.