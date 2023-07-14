Сын советского хоккеиста угодил в громкий скандал. Гальченюк окончательно добил свою карьеру в НХЛ
Вчера карьера американского нападающего Александра Гальченюка в НХЛ, которому десять лет назад прочили звездное будущее, фактически завершилась. Вряд ли какой-то клуб решится дать ему еще один шанс. «Аризона» расторгла однолетний контракт, заключенный с Гальченюком всего 12 дней назад. Эта новость сразу вызвала удивление и подозрения, поскольку клуб отказался от поясняющих комментариев.
Чуть позже журналистка The Athletic Кэти Стрэнг поделилась сенсационными подробностями скандала, который привел к радикальному решению. Она сообщила со ссылкой на полицейское управление города Скоттсдейл, что Гальченюк был арестован 9 июля по ряду обвинений, включая «нападение на частную собственность, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы или запугивание». Хоккеист въехал в чью-то машину и пытался скрыться. Обвинение ему предъявили в понедельник, когда и выпустили под залог, а суд по его делу состоится в августе.
Отец Гальченюка родился в Минске и в советское время в конце 80-х — начале 90-х запомнился по выступлениям за московское «Динамо». Потом в его карьере были разные лиги и разные страны, а также участие в четырех чемпионатах мира в составе белорусской сборной. Он доигрывал у себя на родине. А Гальченюк-младший, родившийся в американском Милуоки, занимался в школах московских «Динамо» и «Спартака», прежде чем снова отправился в Северную Америку.
Он сделал себя имя в юниорской лиге Онтарио, где выступал за «Сарнию» вместе с Наилем Якуповым. На драфте-2012 россиянина под первым номером выбрал «Эдмонтон», американца — под третьим «Монреаль». Гальченюк провёл 654 матча в НХЛ, но звездой так и не стал. Больше всему ему удался стартовый отрезок в «Канадиенс». За шесть лет он дважды набрал больше 50 очков, став в эти сезоны вторым бомбардиром «Хабс» в регулярном чемпионате.
В 2016 году произошел скандал, связанный с домашним насилием — правда, Алекс был не нападавшим. Гальченюк во время большой вечеринки у себя дома поссорился со своей канадской подругой Шанель Лещински. Та ударила его на глазах свидетелей. Оба были арестованы полицией Монреаля и допрошены, однако игрок отказался от возбуждения дела.
Немного позднее всплыла еще одна история. Бывший главный тренер «Канадиенс» Марио Трамбле во время интервью на местном радио заявил, что Гальченюк дважды принимал участие в специальной программе НХЛ, направленной на избавление от алкогольной и наркотической зависимости. Клуб эти обвинения не подтвердил.
Последние годы форвард показывал свой талант лишь редкими всплесками, а минувший сезон большой частью провел в фарм-клубе «Колорадо» в АХЛ. За основную команду он сыграл всего 11 матчей, не набрав в них ни одного очка.
Гальченюка не первый год зовут в КХЛ, причем интерес к нему проявляли разные клубы, включая ЦСКА и «Салават Юлаев». Он неизменно отказывался. Возможно, нынешняя история не оставит ему выбора. Хотя всегда остается вариант с комфортной и спокойной Швейцарией, тем более за карьеру в НХЛ Гальченюк заработал свыше 25 миллионов долларов.
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|Каролина
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Атлантический дивизион
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|Баффало
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|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|В
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|Аризона
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|Виннипег
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|Даллас
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|Колорадо
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|Миннесота
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|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
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|Анахайм
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|Ванкувер
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|Калгари
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
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Вегас – Сиэтл
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