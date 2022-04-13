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Сегодня, 20:35

Овечкин может побить еще четыре великих рекорда. Причем уже в этом сезоне

Александр Овечкин может побить еще четыре великих рекорда
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лидеры НХЛ по голам за одну команду.
Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет.
Лидеры по набранным очкам в XXI веке.
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Каждый новый результативный балл Ови — повод для праздника.

Александр Овечкин положил начало разгрому «Филадельфии» (9:2), в 131-й раз в карьере открыв счет в матче НХЛ. Капитан «Вашингтона» сравнялся с Бреттом Халлом по количеству первых голов в играх. Чаще открыть счет получалось только у одного игрока — Яромира Ягра. На счету чеха 135 шайб.

Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ.
Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ.

Гол в ворота «Филадельфии» стал для Овечкина 46-м в сезоне и 776-м за карьеру в регулярных чемпионатах. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 25 шайб, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 118.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона». Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Красных крыльев» Мистер Хоккей отличился 786 раз. То есть от достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет 10 точных бросков.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду.
Лидеры НХЛ по голам за одну команду.

Среди ветеранов, преодолевших 36-летний рубеж, Овечкин уже превзошел Хоу и занимает второе место по сезонной результативности. 15 лет назад 36-летний на тот момент финн Теему Селянне забросил 48 шайб — на две больше, чем Ови в нынешнем сезоне.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет.
Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет.

Уже в следующем матче Овечкин может стать самым результативным игроком НХЛ в XXI веке. Россиянин набрал в регулярных чемпионатах 1405 баллов. Рекордом пока что владеет форвард «Флориды» Джо Торнтон, который после 1 января 2001 года поучаствовал в 1407 голевых атаках, тройку с 1402 очками замыкает Сидни Кросби.

Лидеры по набранным очкам в XXI веке.
Лидеры по набранным очкам в XXI веке.
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Овечкин станет лучшим ветераном в истории НХЛ. Скоро он обойдет по голам великого финна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 48 26 104
2 Рейнджерс 74 47 27 100
3 Питтсбург 75 42 33 95
4 Вашингтон 73 41 32 92
5 Айлендерс 72 34 38 77
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Нью-Джерси 73 26 47 58
8 Филадельфия 73 23 50 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 73 47 26 100
3 Тампа-Бэй 73 44 29 96
4 Бостон 73 45 28 95
5 Детройт 73 28 45 66
6 Баффало 75 27 48 65
7 Оттава 73 27 46 60
8 Монреаль 73 20 53 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 72 45 27 96
3 Сент-Луис 73 43 30 96
4 Нэшвилл 73 42 31 89
5 Даллас 73 42 31 88
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 73 24 49 59
8 Аризона 73 22 51 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 73 45 28 99
2 Эдмонтон 74 42 32 90
3 Лос-Анджелес 75 39 36 88
4 Вегас 74 40 34 85
5 Ванкувер 74 36 38 82
6 Анахайм 75 29 46 71
7 Сан-Хосе 72 29 43 68
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
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13.04
14.04
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16.04
17.04
18.04
13.04 02:00
Бостон – Сент-Луис
 2 : 4
13.04 02:00
Вашингтон – Филадельфия
 9 : 2
13.04 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 4
13.04 02:00
Торонто – Баффало
 2 : 5
13.04 02:00
Флорида – Анахайм
 3 : 2 ОТ
13.04 02:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4 Б
13.04 02:30
Детройт – Оттава
 1 : 4
13.04 03:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 1
13.04 03:00
Нэшвилл – Сан-Хосе
 1 : 0 ОТ
13.04 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 2 : 5
13.04 04:00
Калгари – Сиэтл
 5 : 3
13.04 04:30
Даллас – Тампа-Бэй
 1 : 0
13.04 05:00
Аризона – Нью-Джерси
 2 : 6
13.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 5 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 73 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 102
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 73 51
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 74 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 58 2.15
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