Овечкин может побить еще четыре великих рекорда. Причем уже в этом сезоне

Каждый новый результативный балл Ови — повод для праздника.

Александр Овечкин положил начало разгрому «Филадельфии» (9:2), в 131-й раз в карьере открыв счет в матче НХЛ. Капитан «Вашингтона» сравнялся с Бреттом Халлом по количеству первых голов в играх. Чаще открыть счет получалось только у одного игрока — Яромира Ягра. На счету чеха 135 шайб.

Хоккеисты, которые чаще всех открывали счет матчей НХЛ.

Гол в ворота «Филадельфии» стал для Овечкина 46-м в сезоне и 776-м за карьеру в регулярных чемпионатах. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 25 шайб, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 118.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В другой снайперской гонке вечный рекорд для Овечкина еще ближе. Дело в том, что все свои голы российский снайпер забил в составе «Вашингтона». Только Горди Хоу отличался чаще, выступая за одну команду. В составе «Красных крыльев» Мистер Хоккей отличился 786 раз. То есть от достижения легендарного канадца Александра Великого отделяет 10 точных бросков.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду.

Среди ветеранов, преодолевших 36-летний рубеж, Овечкин уже превзошел Хоу и занимает второе место по сезонной результативности. 15 лет назад 36-летний на тот момент финн Теему Селянне забросил 48 шайб — на две больше, чем Ови в нынешнем сезоне.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет.

Уже в следующем матче Овечкин может стать самым результативным игроком НХЛ в XXI веке. Россиянин набрал в регулярных чемпионатах 1405 баллов. Рекордом пока что владеет форвард «Флориды» Джо Торнтон, который после 1 января 2001 года поучаствовал в 1407 голевых атаках, тройку с 1402 очками замыкает Сидни Кросби.