НХЛ заблокировала обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что обмен нападающего Евгения Дадонова, который в дедлайн перешел из «Вегаса» в «Анахайм», не будет утвержден. Лига заблокировала сделку, так что права на российского форварда остаются у «Голден Найтс».

В результате обмена «Золотые рацари» в дедлайн получил защитника Джона Мура и контракт форварда Райана Кеслера, который в последний раз появлялся на площадках НХЛ в сезоне-2018/19 и фактически завершил карьеру из-за травмы. «Утки» получли Дадонова и выбор на драфте 2023 или 2024 года.

Однако выяснилось, что проблема связана с пунктом об ограничении на обмен, который был прописан в контракте хоккеиста, подписанный в октябре 2020 года с «Оттавой». В контракте игрока указано, что его нельзя обменять без предварительного предоставления списка из 10 команд, за которые хоккеист отказывается выступать.

В этом сезоне Дадонов набрал 27 очков в 62 играх за «Вегас», который летом 2021 года выменял его у «Оттавы» за выбор в третьем раунде драфта 2022 года и защитника Ника Холдена.

Контракт форварда рассчитан до конца сезона-2022/23, текущая зарплата составляет 5 миллионов долларов.