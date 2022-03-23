НХЛ заблокировала обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила, что обмен нападающего Евгения Дадонова, который в дедлайн перешел из «Вегаса» в «Анахайм», не будет утвержден. Лига заблокировала сделку, так что права на российского форварда остаются у «Голден Найтс».
В результате обмена «Золотые рацари» в дедлайн получил защитника Джона Мура и контракт форварда Райана Кеслера, который в последний раз появлялся на площадках НХЛ в сезоне-2018/19 и фактически завершил карьеру из-за травмы. «Утки» получли Дадонова и выбор на драфте 2023 или 2024 года.
Однако выяснилось, что проблема связана с пунктом об ограничении на обмен, который был прописан в контракте хоккеиста, подписанный в октябре 2020 года с «Оттавой». В контракте игрока указано, что его нельзя обменять без предварительного предоставления списка из 10 команд, за которые хоккеист отказывается выступать.
В этом сезоне Дадонов набрал 27 очков в 62 играх за «Вегас», который летом 2021 года выменял его у «Оттавы» за выбор в третьем раунде драфта 2022 года и защитника Ника Холдена.
Контракт форварда рассчитан до конца сезона-2022/23, текущая зарплата составляет 5 миллионов долларов.
|Столичный дивизион
|И
|В
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|1
|Каролина
|63
|42
|21
|90
|2
|Питтсбург
|64
|39
|25
|87
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|61
|27
|34
|63
|7
|Нью-Джерси
|63
|23
|40
|51
|8
|Филадельфия
|63
|20
|43
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|62
|39
|23
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|63
|39
|24
|83
|5
|Детройт
|63
|26
|37
|59
|6
|Баффало
|63
|22
|41
|52
|7
|Оттава
|63
|22
|41
|49
|8
|Монреаль
|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|45
|18
|95
|2
|Сент-Луис
|62
|35
|27
|79
|3
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|4
|Нэшвилл
|64
|37
|27
|78
|5
|Даллас
|62
|35
|27
|73
|6
|Виннипег
|64
|30
|34
|70
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|35
|30
|78
|3
|Эдмонтон
|64
|35
|29
|75
|4
|Вегас
|66
|34
|32
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|65
|27
|38
|65
|7
|Сан-Хосе
|63
|28
|35
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|24.03
|02:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|24.03
|02:30
|
Баффало – Питтсбург
|- : -
|24.03
|04:30
|
Колорадо – Ванкувер
|- : -
|24.03
|05:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|88
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|43
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.09