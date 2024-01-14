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Сегодня, 08:45

Тарасенко начинает предпродажную подготовку. Забросил за три секунды до конца и прервал черную серию «Оттавы»

Тарасенко забил победный гол за три секунды до конца матча против «Сан-Хосе»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко забивает в ворота «Сан-Хосе».
Фото USA Today Sports
Куда отправится российский нападающий?

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
Голы: Жиру — 13 (Ткачак, Зуб), 4:12 — 1:0. Шабо — 1 (Тарасенко, Штюцле), 9:58 — 2:0. Дюклер — 8 (Барабанов, Ферраро), 12:35 — 2:1. Власик — 1 (Дюклер, Гранлунд), 23:53 — 2:2. Лабанк — 2 (Ферраро, Хоффман), 26:20 — 2:3. Ткачак — 18 (Батерсон, Штюцле), 27:11 — 3:3. Батерсон — 15 (Зуб, Штюцле), 32:59 — 4:3. Задина — 5 (Гертл, Ферраро), 56:56 — 4:4. Тарасенко — 10 (Зуб, Штюцле), 59:55 — 5:4.
Вратари: Корписало — Блэквуд.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (8+22+11) — 18 (9+4+5).
Наши: Зуб (20.47/7/+3), Тарасенко (16.52/3/0) — Барабанов (12.11/1/0), Охотюк (13.28/0/-2).
Оттава. Canadian Tire Centre. 18 764 зрителя.

Ловить в этом сезоне в «Оттаве» Владимиру Тарасенко уже давным-давно нечего. «Сенаторз» плотно осели на дне Восточной конференции и даже не мечтают о чудесном попадании в плей-офф. Поэтому 32-летнему россиянину с однолетним контрактом на 5 миллионов долларов уже можно начинать предпродажную подготовку и до дедлайна играть на собственную статистику.

Претенденты на него точно найдутся. Пусть сибиряк и не звездит в столице Канады, но острого дефицита очков не испытывает и точно сможет усилить средние звенья некоторых команд из зоны плей-офф. Тем более что новый генменеджер «Сенаторов» Стив Стэйос будет только рад удержать до конца сезона 50% от его кэпхита, дабы получить от потенциального покупателя высокий пик или другой более-менее приличный актив.

Владимир Тарасенко с хоккеистами «Оттавы».
Фото USA Today Sports

Последние два матча с «Калгари» и «Баффало» получились для воспитанника «Сибири» достаточно продуктивными. Чего не скажешь об «Оттаве» — до сегодняшней встречи с еще более бедовым «Сан-Хосе» у «Сенаторз» горела пятиматчевая серия поражений. Проиграй сегодня парни Жака Мартена абсолютно худшей команде лиги, и на нее смотрели бы уж совсем косо собственные болельщики. Благо сегодня у хозяев зажег Тарасенко.

За три секунды до конца при счете 4:4 россиянин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне и не дал командам уйти в овертайм, здорово сыграв на добивании после броска Артема Зуба от синей линии.

А еще в первом периоде он отметился голевой передачей, выкатив шайбу под убойный щелчок в аккурат с левой точки вбрасывания Тома Шабо.

Однако не обошлась «Оттава» ночью и без помощи еще одного россиянина Артема Зуба. Сегодня домосед из Хабаровска решил не отставать от Никиты Кучерова и неожиданно оформил ассистентский хет-трик, набрав за одну игру столько же очков, сколько и за предыдущие 14 матчей. Защитник «Сенаторз» отличился голевой передачей в каждом из трех периодов. Но, разумеется, важнейшим стал ассист на Тарасенко за несколько секунд до финальной сирены. Жаль, что в итоге лига не признала Артема даже третьей звездой встречи.

Форвард &laquo;Тампы-Бэй&raquo; Никита Кучеров в&nbsp;матче против &laquo;Анахайма&raquo;. Кучеров разменял 800 очков в НХЛ! Сделал ассистентский хет-трик и прибил «Анахайм» за один период
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Кучеров разменял 800 очков в НХЛ! Сделал ассистентский хет-трик и прибил «Анахайм» за один период
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 41 26 15 54
2 Каролина 42 24 18 53
3 Филадельфия 43 23 20 52
4 Айлендерс 42 19 23 48
5 Нью-Джерси 40 22 18 47
6 Вашингтон 40 20 20 46
7 Питтсбург 41 20 21 46
8 Коламбус 43 13 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 25 17 59
2 Флорида 42 27 15 56
3 Торонто 40 21 19 50
4 Тампа-Бэй 44 22 22 49
5 Детройт 42 21 21 47
6 Монреаль 42 17 25 41
7 Баффало 43 18 25 40
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 43 24 19 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 41 21 20 44
7 Миннесота 42 17 25 39
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 43 29 14 61
2 Вегас 43 24 19 53
3 Лос-Анджелес 39 20 19 48
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 42 19 23 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 42 14 28 29
8 Сан-Хосе 43 10 33 23
Результаты / календарь
4.01
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10.01
11.01
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17.01
18.01
19.01
14.01 00:00
Оттава – Сан-Хосе
 5 : 4
14.01 00:00
Баффало – Ванкувер
 0 : 1
14.01 02:00
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 5 : 1
14.01 03:00
Торонто – Колорадо
 3 : 5
14.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 0 : 2
14.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
14.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 4 : 7
14.01 03:00
Детройт – Лос-Анджелес
 5 : 3
14.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
14.01 04:00
Сент-Луис – Бостон
 3 : 4 ОТ
14.01 04:00
Чикаго – Даллас
 1 : 3
14.01 04:00
Миннесота – Аризона
 0 : 6
14.01 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
3 : 1
14.01 06:00
Вегас – Калгари
 1 : 3
14.01 21:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 43 69
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 59
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 39 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 42 31
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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