Тарасенко начинает предпродажную подготовку. Забросил за три секунды до конца и прервал черную серию «Оттавы»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)
Голы: Жиру — 13 (Ткачак, Зуб), 4:12 — 1:0. Шабо — 1 (Тарасенко, Штюцле), 9:58 — 2:0. Дюклер — 8 (Барабанов, Ферраро), 12:35 — 2:1. Власик — 1 (Дюклер, Гранлунд), 23:53 — 2:2. Лабанк — 2 (Ферраро, Хоффман), 26:20 — 2:3. Ткачак — 18 (Батерсон, Штюцле), 27:11 — 3:3. Батерсон — 15 (Зуб, Штюцле), 32:59 — 4:3. Задина — 5 (Гертл, Ферраро), 56:56 — 4:4. Тарасенко — 10 (Зуб, Штюцле), 59:55 — 5:4.
Вратари: Корписало — Блэквуд.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 41 (8+22+11) — 18 (9+4+5).
Наши: Зуб (20.47/7/+3), Тарасенко (16.52/3/0) — Барабанов (12.11/1/0), Охотюк (13.28/0/-2).
Оттава. Canadian Tire Centre. 18 764 зрителя.
Ловить в этом сезоне в «Оттаве» Владимиру Тарасенко уже давным-давно нечего. «Сенаторз» плотно осели на дне Восточной конференции и даже не мечтают о чудесном попадании в плей-офф. Поэтому 32-летнему россиянину с однолетним контрактом на 5 миллионов долларов уже можно начинать предпродажную подготовку и до дедлайна играть на собственную статистику.
Претенденты на него точно найдутся. Пусть сибиряк и не звездит в столице Канады, но острого дефицита очков не испытывает и точно сможет усилить средние звенья некоторых команд из зоны плей-офф. Тем более что новый генменеджер «Сенаторов» Стив Стэйос будет только рад удержать до конца сезона 50% от его кэпхита, дабы получить от потенциального покупателя высокий пик или другой более-менее приличный актив.
Последние два матча с «Калгари» и «Баффало» получились для воспитанника «Сибири» достаточно продуктивными. Чего не скажешь об «Оттаве» — до сегодняшней встречи с еще более бедовым «Сан-Хосе» у «Сенаторз» горела пятиматчевая серия поражений. Проиграй сегодня парни Жака Мартена абсолютно худшей команде лиги, и на нее смотрели бы уж совсем косо собственные болельщики. Благо сегодня у хозяев зажег Тарасенко.
За три секунды до конца при счете 4:4 россиянин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне и не дал командам уйти в овертайм, здорово сыграв на добивании после броска Артема Зуба от синей линии.
А еще в первом периоде он отметился голевой передачей, выкатив шайбу под убойный щелчок в аккурат с левой точки вбрасывания Тома Шабо.
Однако не обошлась «Оттава» ночью и без помощи еще одного россиянина Артема Зуба. Сегодня домосед из Хабаровска решил не отставать от Никиты Кучерова и неожиданно оформил ассистентский хет-трик, набрав за одну игру столько же очков, сколько и за предыдущие 14 матчей. Защитник «Сенаторз» отличился голевой передачей в каждом из трех периодов. Но, разумеется, важнейшим стал ассист на Тарасенко за несколько секунд до финальной сирены. Жаль, что в итоге лига не признала Артема даже третьей звездой встречи.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|7
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|5 : 1
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|3 : 5
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 2
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|4 : 7
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 3
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|3 : 4 ОТ
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|1 : 3
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|0 : 6
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 1
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|1 : 3
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41