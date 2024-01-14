Кучеров разменял 800 очков в НХЛ! Сделал ассистентский хет-трик и прибил «Анахайм» за один период
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Анахайм» — 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы: Хедман — 7 (бол., Стэмкос, Кучеров), 25:09 — 1:0. Стэмкос — 17 (бол., Пойнт, Кучеров), 30:56 — 2:0. Ватрано — 21 (бол., Фаулер, Строум), 33:20 — 2:1. Стэмкос — 18 (бол., Кучеров, Раддиш), 34:47 — 3:1. де Хаан — 2, 49:06 — 4:1. Хагель — 13 (Пол, Пербикс), 58:05 — 5:1.
Вратари: Василевский — Достал.
Штраф: 20 — 10.
Броски: 41 (11+14+16) — 20 (11+5+4).
Наши: Кучеров (21.09/5/0) — Любушкин (13.04/0/-2).
14 января. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
Как бы Нэйтан Маккинон ни старался скинуть с первой строчки списка лучших бомбардиров сезона Никиту Кучерова, обойти россиянина в гонке за «Арт Росс» ему не удается. Этой ночью лидер «Колорадо» по-настоящему горел в победном матче с «Торонто», забросив победную шайбу и набрав 2 (1+1) очка. Однако Кучеров, чья «Тампа» разобралась с «Анахаймом» в параллельном матче, в спячку не впал и еще больше увеличил отрыв от канадца.
Сегодня 86-му номеру «Лайтнинг» хватило всего одного периода, чтобы оформить третий ассистентский хет-трик в сезоне и помочь «Молниям» дома разгромить хлипкую команду из Калифорнии.
Время Кучерова наступило во второй двадцатиминутке, когда «Уток» начала подводить дисциплина. Как это нередко бывает, первая спецбригада большинства хозяев оказалась безжалостна к сопернику, мгновенно наказав гостей за удаление Росса Джонстона и Фрэнка Ватрано голами Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса.
В обоих случаях русский плеймейкер отметился второстепенными ассистами. Причем благодаря второму он набрал 800 очков в НХЛ и стал всего лишь 10-м россиянином, которому покорилась подобная отметка. А вот в истории «Тампы» таким же достижением могут похвастаться лишь три человека — Стивен Стэмкос, Мартен Сен-Луи и Венсан Лекавалье.
Но это было еще не все. В середине матча «Анахайм» сумел реализовать свое большинство и ответить красивым щелчком Ватрано из правого офиса. Но уже через минуту преимущество в две «Молниям» вернул все тот же Стэмкос, забивший рикошетом от ноги Ильи Любушкина и не давший пропасть поперечному пасу Кучерова. Найти силы на камбэк «Утки», полностью развалившиеся в третьем периоде, после такого не сумели.
Благодаря третьей победе подряд команда Джона Купера вернулась в зону wild card. Вот только по потерянным очкам она уступает сразу пяти своим преследователям: «Айлендерс», «Нью-Джерси», «Детройту» и «Питтсбургу».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|7
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|5 : 1
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|3 : 5
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 2
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|4 : 7
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 3
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|3 : 4 ОТ
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|1 : 3
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|0 : 6
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 1
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|1 : 3
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41