Российский нападающий наконец-то забил свой первый гол в НХЛ. Его называли будущим клуба, но отправляли домой

До этого голы Виталия Кравцова не засчитывались.

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Крайдер — 19 (бол., Зибанежад, Панарин), 6:31 — 0:1. Кравцов — 1 (Хауден), 14:03 — 0:2. Лафренье — 8 (Хытил, Какко), 25:17 — 0:3. Мальцев — 5 (Шарангович, Суббан), 38:55 — 1:3. Студенич — 1 (Мальцев, Юнссон), 41:53 — 2:3. Хишир — 3 (Меркли, Фут), 45:30 — 3:3. Зибанежад — 16 (бол., Строум, Фокс), 57:00 — 3:4. Строум — 14 (бол., п.в., Блэкуэлл, Панарин), 59:35 — 3:5.

Вратари: Блэквуд (58:39 — 59:35) — Георгиев (Шестеркин, 17:41, Георгиев, 20:00).

Штраф: 22 — 2.

Броски: 30 (12+9+9) — 25 (6+13+6).

Наши: Мальцев (9.13/1/+1) — Бучневич (20.34/2/-1), Кравцов (10.55/1/0), Панарин (22.37/1/0).

18 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Календарь составлен таким образом, что набравшие ход «Рейнджерс» и находящийся в яме «Нью-Джерси» встретились друг с другом четвертый раз за пять дней. Три предыдущих поединка завершились победами команды из Нью-Йорка с общим счетом 13:3.

Начало матча дало понять, что «Нью-Джерси» не намерены в очередной раз выступать в роли мальчиков для битья и с первых секунд устроили навал на ворота Александра Георгиева, но российский вратарь спасал свою команду. Сдержав первую волну атак соперника и восстановив игровое равновесие, «рейнджеры» получили право на игру в большинстве, чем тут же воспользовалась первая спецбригада гостей. После передач Панарина и Зибанеджада Крайдер забил самый легкий гол в своей карьере — ему нужно было лишь подставить клюшку перед открытым углом ворот.

«Дьяволы» за первый период совершили 12 бросков по чужим воротам, в то время как их противники — всего шесть, но на первый перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс». Перешедший из «Трактора» по ходу регулярки Виталий Кравцов открыл счет своим голам в НХЛ. Девятый номер драфта-2018 с передачи Бретта Хаудена отличился в своем девятом матче в составе «рейнджеров». Кравцов забил и в прошлой игре, но тогда арбитры не засчитали гол после видеопросмотра момента.

Кравцов играет в четвертом звене и потихоньку адаптируется к НХЛ. Но сегодняшний гол — уже большое достижение для игрока, которого по ходу прошлого сезона отправили в «Трактор», где он докатился до фарм-клуба. В нынешнем сезоне Кравцов сначала стал лидером своего родного клуба, а приехав в НХЛ, завоевал место в составе «Рейнджерс».

За две с небольшим минуты до конца периода травму получил голкипер «Нью-Джерси» Александр Георгиев и ему на смену вышел другой россиянин Игорь Шестеркин, который уверенно вступил в игру и успел до свистка на перерыв отразить два броска. К счастью, травма Георгиева оказалась несерьезной, и в перерыве тренер гостей совершил обратную замену, отправив Шестеркина на скамейкку запасных.

В самом начале второго отрезка матча своё слово сказало одно из самых молодых звеньев лиги Какко-Хитил-Лафреньер. Европейцы вывели главную надежду Канады на вратаря «Нью-Джерси», и первый номер последнего драфта успел протолкнуть шайбу между щитков Блэквуда.

Сделав счет 3:0, «Рейнджерс» решили, что победа в кармане и казалось, что мысленно стали готовить себя к следующим матчам. «Дьяволы», которые уверенно шли к десятому поражению в одиннадцати играх, попытались найти в себе внутренние резервы и вернуть интригу в матч. Тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф перевел в первое звено Михаила Мальцева, и за минуту до конца второго периода россиянин в падении затолкал шайбу в ворота Георгиева.

Стартовый отрезок заключительного периода проходил при подавляющем преимуществе хозяев и Мальцев, оказавшись во втором звене, вновь поучаствовал в голе своей команды, выступив ассистентом для Студенича. А вскоре «Нью-Джерси» сравнял счет.

Казалось, что, отыграв три шайбы «Нью-Джерси» не остановятся на достигнутом и вот-вот выйдут вперед, но, как и в случае с первым голом в матче, команду из Ньюарка подвела дисциплина. Защитник Райан Мюррей заработал абсолютно ненужное удаление, и Зибанежад вновь вывел свою команду вперед.

«Дьяволы» попытались отыграться, заменили вратаря на шестого полевого, но все их попытки перевести матч в овертайм оказались тщетны, и Строум с передач Панарина и Блэквелла установил окончательный счет в матче.

В регулярном сезоне «рейнджерам» осталось провести 11 игр, и команда из Нью-Йорка планирует до последнего биться за право попадания в плей-офф с «Питтсбургом», «Бостоном» и «Айлендерс». С последними двумя командами «Рейнджерам» предстоит провести еще по два поединка, причем два матча с «Брюинз» будут завершать первенство и скорее всего, именно в тех матчах решится, попадет ли «Рейнджерс» в матчи на выбывание. А может, тренерам сборной России к тому моменту уже придется ждать Панарина, Бучневича, Шестеркина и Георгиева на чемпионат мира?

Максим Сычев