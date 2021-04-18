Провал Овечкина и Кузнецова в Бостоне: «минус 8» на двоих!

Пока у Александра не получается догнать Дионна в списке лучших снайперов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)

Голы: Бержерон — 17 (мен., Маршан), 12:02 — 1:0. Крейчи — 4 (Клифтон, Смит), 13:56 — 2:0. Оши — 15 (Бэкстрем), 19:50 — 2:1. Оши — 16 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 23:48 — 2:2. Манта — 15 (бол., Орлов, Эллер), 24:54 — 2:3. Маршан — 22 (Бержерон, Макэвой), 26:33 — 3:3. Крейчи — 5 (Смит, Холл), 36:02 — 4:3. Бержерон — 18 (Пастрняк, Маршан), 37:45 — 5:3. Маршан — 23 (п.в., Пастрняк), 58:16 — 6:3.

Вратари: Раск — Ванечек (57:41 — 58:16).

Штраф: 14 — 21.

Броски: 28 (10+10+8) — 33 (14+11+8).

Наши: — — Кузнецов (17.20/1/-4), Овечкин (19.26/5/-4), Орлов (27.30/3/-3).

18 апреля. Бостон. TD Garden.

Пока «Авангард» и ЦСКА открывали финал Кубка Гагарина, «Вашингтон» и «Бостон» подарили поклонникам НХЛ не менее огненный матч. Который, к слову, мог войти в историю. Конечно, речь об Александре Овечкине и его снайперских подвигах. Забросив вчера две шайбы «Филадельфии», капитан «Кэпиталз» остановился в шаге от пятого места в списке лучших снайперов за всю историю лиги. Сегодня нападающий мог сравняться с Марселем Дионном, на счету которого 731 гол, но «Брюинз» были против этого.

Отличная возможность подвинуть Дионна у Овечкина появилась уже в первом периоде. Выдержав стартовый натиск сверхмотивированного «Бостона», который бьется за место в кубковой четверке дивизиона, «Вашингтон» получил двойное большинство. Спецбригада «Кэпс» неплохо двигала шайбу по зоне «Брюинз». Александр дважды приложился из своего «офиса» — Туукка Раск пропускать не собирался.

Но мало того, что «Вашингтон» не реализовал удаление, так еще и умудрился «привезти» гол в меньшинстве. Джон Карлсон начудил за воротами, а Ти Джей Оши не дотянулся крагой до вылетевшей на пятак шайбы. Патрис Бержерон такие ошибки не прощает.

Есть за что пожурить Оши и в эпизоде со вторым голом. Звено Давида Крейчи поймало соперника на контратаке, но первым темпом довести шайбу до ворот Витека Ванечека не получилось. Когда показалось, что игроки «Вашингтона» вернулись в оборону, Коннор Клифтон поперечной передачей нашел чеха на пятаке. Оши расположился в паре метрах позади Крейчи и только наблюдал, как Давид хладнокровно замыкает в пустой угол.

Не знаю, успел ли по ходу первого периода Питер Лавиолетт напихать Оши, но после двух ошибок американец преобразился. В конце первого периода Ти Джей эффектно сыграл на добивании после выхода «один в ноль» Бэкстрема, а в начале второго — оживил большинство «Кэпс». Очередной двойной штраф получил Клифтон, которому, видимо, в детстве не говорили, что клюшку нужно держать на льду. Кузнецов, Бэкстрем и Оши разыграли комбинацию как по методичке.

В четвертом матче подряд отличился новичок «Вашингтона» Энтони Манта. Обмен форварда из «Детройта» воспринимался с долей критики, но его мотив до невероятности прост: «Кэпиталз» усилили состав ради оперативного результата. Боссы клуба верят, что один из лидеров «Ред Уингз» последних лет принесет больше пользы в плей-офф, чем попавший в турбулентность Якуб Врана. Пока трейд оправдывает себя.

То, что произошло с «Вашингтоном» после шайбы Манты, немного насторожило. «Кэпс» действовали чересчур степенно, словно ведут минимум в две шайбы. Словно против них на льду затупившиеся «Клинки» из Баффало, а не наглые и злые «Брюинз», готовые вгрызаться в каждого на пути к плей-офф. Позиционная ошибка «Вашингтона» позволила пополнить снайперский счет Маршану. Дали свободный лед Крейчи — получите четвертую шайбу. Давид выдержал роскошную паузу, уложил на замахе защитника и бросил точно под перекладину. Гол для хит-парадов, не иначе. Запнулся на чужой синей линии Карлсон — это уже пятая от Бержерона.

Давно не был свидетелем матчей с таким количеством стыков и силовых приемов (61 на две команды). Практически каждая пауза сопровождалась мелкими перепалками, некоторые из которых перерастали в более серьезные конфликты. А «Вашингтону» нужно было отыгрываться, что с такой плотностью на льду — задача со звездочкой. «Бостон» не форсировал события и грамотно играл по счету. Единичные попытки «Кэпиталз» перевернуть игру останавливал Раск. На старте третьего периода Овечкин мог сократить отставание, но Туукка справился с выходом «один в ноль» и добиванием Ларса Эллера.

What a feed to Ovechkin & a strong answer from Rask pic.twitter.com/nrapLPRjvh — That's Hockey Talk (@ThatsHockeyTalk) April 18, 2021

Окончательно похоронил интригу Гарнет Хэтэуэй, получивший большой штраф за толчок на борт. «Вашингтон» отбился в меньшинстве, но на спасение оставалось немногим более пяти минут. И если Оши вернул-таки должок за первые пропущенные шайбы, которые отчасти на его совести, то помощи от других лидеров «Кэпс» не последовало. Неудачный матч провел Евгений Кузнецов. Да, у него голевая передача, но при этом только один бросок в створ и «минус 4». С такой же «полезностью» отыграл и Овечкин. Повторение рекорда Марселя Дионна откладывается как минимум до встречи с «Айлендерс» 23 апреля.