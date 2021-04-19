Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин — в шаге от снайперской пятерки. Ему осталось забить всего один гол

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 16:35
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Лучшие снайперы в истории НХЛ. Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:
Уже скоро Александр может потеснить Марселя Дионна.
Александр Овечкин.Провал Овечкина и Кузнецова в Бостоне: «минус 8» на двоих!

В воскресном матче против «Бостона» Александр Овечкин обошелся без забитых голов и упустил возможность войти в топ-5 снайперов в истории НХЛ. После субботнего дубля в ворота «Филадельфии» российский супербомбардир вплотную подобрался к легендарному Марселю Дионну. У капитана «Вашингтона» 730 голов в 1194 матчах, у выдающегося канадца — 731 в 1348. От занимающего четвертое место Бретта Халла Александра отделяют всего десять голов, от замыкающего тройку Яромира Ягра — 35.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Оба гола в ворота «Филадельфии» Александр забил при численном преимуществе «Вашингтона». На данный момент на его счету 269 голов в большинстве — всего на пять меньше, чем у рекордсмена лиги Дэйва Андрейчака. Рекорд канадца, проведшего в НХЛ более 1600 встреч, Овечкин вполне может повторить уже в этом сезоне. На недостающие пять шайб у российского форварда есть 14 матчей.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве.
Лидеры НХЛ по голам в большинстве.

Овечкин продолжает уверенное движение к топ-30 лучших бомбардиров НХЛ. Сейчас россиянин располагается на 34-й позиции, на семь баллов опережая вечного соперника Сидни Кросби. Для того чтобы подвинуть занимающего 30-е место Дениса Савара, Александру нужно набрать 18 очков, для попадания в европейскую тройку (третий сейчас Яри Курри) — 78, для подъема в топ-10 — аж 270. Кстати, среди действующих игроков капитан «Вашингтона» занимает второе место с 201-очковым отставанием от суперветерана Джо Торнтона.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика