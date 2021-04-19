Уже скоро Александр может потеснить Марселя Дионна.

В воскресном матче против «Бостона» Александр Овечкин обошелся без забитых голов и упустил возможность войти в топ-5 снайперов в истории НХЛ. После субботнего дубля в ворота «Филадельфии» российский супербомбардир вплотную подобрался к легендарному Марселю Дионну. У капитана «Вашингтона» 730 голов в 1194 матчах, у выдающегося канадца — 731 в 1348. От занимающего четвертое место Бретта Халла Александра отделяют всего десять голов, от замыкающего тройку Яромира Ягра — 35.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

Оба гола в ворота «Филадельфии» Александр забил при численном преимуществе «Вашингтона». На данный момент на его счету 269 голов в большинстве — всего на пять меньше, чем у рекордсмена лиги Дэйва Андрейчака. Рекорд канадца, проведшего в НХЛ более 1600 встреч, Овечкин вполне может повторить уже в этом сезоне. На недостающие пять шайб у российского форварда есть 14 матчей.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве.

Овечкин продолжает уверенное движение к топ-30 лучших бомбардиров НХЛ. Сейчас россиянин располагается на 34-й позиции, на семь баллов опережая вечного соперника Сидни Кросби. Для того чтобы подвинуть занимающего 30-е место Дениса Савара, Александру нужно набрать 18 очков, для попадания в европейскую тройку (третий сейчас Яри Курри) — 78, для подъема в топ-10 — аж 270. Кстати, среди действующих игроков капитан «Вашингтона» занимает второе место с 201-очковым отставанием от суперветерана Джо Торнтона.