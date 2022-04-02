Сумасшедший матч главной белорусской звезды. Он сделал первый хет-трик в НХЛ и отправил Бобровского на скамейку

Лучшая игра в карьере Егора Шаранговича

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Флорида» — 6:7 ОТ (2:1, 4:1, 0:4, 0:1)

Голы: Шарангович — 17, 3:25 — 1:0. Хьюз — 26, 3:42 — 2:0. Чиаро — 8, 9:02 — 2:1. Шарангович — 18 (Мерсер), 22:00 — 3:1. Куокканен — 6 (Юнссон, Смит), 22:45 — 4:1. Гудас — 2 (Монтур), 31:17 — 4:2. Шарангович — 19 (мен., Хишир), 34:44 — 5:2. Юнссон — 12 (Куокканен, Боквист), 36:08 — 6:2. Монтур — 9 (Дюклер, Марчмент), 45:34 — 6:3. Форслинг — 4 (Райнхарт), 47:03 — 6:4. Барков — 32 (Беннетт, Юбердо), 55:23 — 6:5. Барков — 33 (Уигар, Юбердо), 58:36 — 6:6. Форслинг — 5 (Беннетт), 61:45 — 6:7.

Вратари: Хэммонд — Бобровский (Найт, 40:00, 55:03 — 55:23, 57:49 — 58:36).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (12+13+5+1) — 41 (5+11+23+2).

Наши: — - Мамин (7.59/0/-3).

2 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center.

Сергей Бобровский стал третьей звездой НХЛ в марте — российский вратарь «Флориды» вообще проводит очень качественный сезон, а в первом месяце весны выиграл все семь матчей. Но на игру с «Нью-Джерси» пришелся его не лучший день. В первых двух периодах Бобровский пропустил шесть шайб, и на третий период в воротах «Пантерз» появился Спенсер Найт.

Белорусов, которые стабильно играют в НХЛ, не было со времен Михаила Грабовского, но сейчас у соседей отличное молодое поколение. В «Аризоне» закрепился защитник Колячонок, за «Вашингтон» в тройке с Овечкиным провел несколько матчей Протас, на подходе еще несколько очень способных парней. Но главная звезда белорусского хоккея — Егор Шарангович. Пусть он и играет в «Нью-Джерси», одном из главных аутсайдеров лиги, но выходит в первой тройке и действует результативно.

Сегодня Шарангович провел лучший матч в своей жизни. Трое защитников «Флориды» достаточно вяло пытались противодействовать Егору на пятаке, и белорус показал, что держать его надо было куда активнее.

А уже через 17 секунд защитник «Флориды» Форслинг подарил шайбу Хьюзу, который переиграл Бобровского.

Винить российского вратаря можно лишь во втором голе Шаранговича — в начале второй двадцатиминутки Бобровский запустил шайбу в ближний угол.

Хет-трик же белорус вообще оформил в меньшинстве! После потери в чужой зоне игроки «Флориды» вообще решили не бежать за соперником, и Шарангович классно переиграл Бобровского.

Удивительно, но даже преимущества в четыре шайбы после второго периода «Нью-Джерси» не хватило, чтобы взять два очка. В третьем периоде «Флорида» вспомнила о своем статусе фаворита и смяла соперника, а в овертайме победу гостям принес Форслинг.