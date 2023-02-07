НХЛ, 8 февраля: «Питтсбург» примет «Колорадо», «Тампа-Бэй» против «Сан-Хосе» и другие матчи
8 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» Евгения Малкина дома примет «Колорадо» Валерия Ничушкина и другие игры.
Хоккей. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля (время начала — московское):
03.00. «Питтсбург» — «Колорадо»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|28
|22
|64
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|53
|26
|27
|57
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|29
|23
|68
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|49
|27
|22
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|50
|20
|30
|44
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|51
|16
|35
|38
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|7 : 1
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|5 : 4 ОТ
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|3 : 2 Б
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|73
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|39
|2.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26
Новости