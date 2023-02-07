«Тампу» уничтожили: Василевский так провалился во второй раз в карьере, гол Кучерова не помог
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)
Голы: Верхэге — 27 (Ткачак), 8:04 — 1:0. Беннетт — 13 (Ткачак, Экблад), 21:42 — 2:0. Кучеров — 21 (Сергачев, Пойнт), 23:02 — 2:1. Ткачак — 26 (Верхэге, Беннетт), 28:40 — 3:1. Луостаринен — 11 (Монтур, Верхэге), 37:56 — 4:1. Э. Стаал — 8, 42:53 — 5:1. Верхэге — 28 (Ткачак), 45:26 — 6:1. Ткачак — 27 (бол., Беннетт, Экблад), 54:23 — 7:1.
Вратари: Бобровский — Василевский.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 49 (17+23+9) — 33 (11+14+8).
Наши: — - Кучеров (18.37/3/-3), Наместников (9.38/2/-2), Сергачев (20.08/0/-1).
Майами. FLA Live Arena. 15882 зрителя.
Для того, чтобы вернуться в нормальный соревновательный ритм после Матча звезд, Никите Кучерову и Андрею Василевскому не нужно было покидать пределы Флориды. Более того, чтобы сыграть в сегодняшнем дерби с «Пантерз», им даже не пришлось бы увозить свои баулы с формой с «FLA Live Арены». Перекинь их в нужную раздевалку — и ты готов к рубке с «Пантерами». Но наверняка в эту ночь двум звездам «Молний», как и их партнерам, хотелось бы оказаться в совершенно другом месте. Иного желания после унизительных 1:7 от принципиального соперника на глазах у внушительного десанта собственных болельщиков быть не может.
«Тампа» сегодня, пожалуй, впервые в этом сезоне была по-настоящему безобразна в обороне и абсолютно аморфна в атаке. Однако до середины матча мало что предвещало полный разгром парней Джона Купера. В начале второго периода хозяева вполне по делу вели 2:0, но уже через минуту после гола Сэма Беннетта гости ответили дальним точным броском Кучерова, который зевнул вернувшийся впервые с 20 января в рамку «Флориды» Сергей Бобровский.
Только на 20-й шайбе Никиты в этом сезоне весь позитив «Лайнтинг» закончился, а уже через несколько минут на площадке начался полноценный бенефис Мэттью Ткачака, набравшего 5 очков в одном матче уже в третий раз за карьеру. После победы с командой Атлантического дивизиона в домашнем Матче Звезд американец по-настоящему заискрил и в итоге оказался «в огне».
В первом периоде 19-й номер «Пантер» классным поперечным пасом подарил гол Картеру Верхаге, а во втором — ассистировал Беннетту и на 28-й минуте забил сам, здорово сыграв на добивании. Именно он и завершил разгром «Тампы», поставив точку в матче изящным подставлением в большинстве за несколько смен до финальной сирены. И чем дальше, тем больше главный обмен межсезонья выглядит для «Флориды» и ее генменеджера Билла Зито выигрышным. Пока Джонатан Юбердо уже больше половины регулярки не может адаптироваться в «Калгари», где с ним нянчится Дэрилл Саттер, Ткачак с огромным отрывом идет на первом месте в списке бомбардиров «Пантерз» и вообще не позволяет себе выдавать провальные серии. Еще одна сотня очков за регулярку — дело времени.
Для кого сегодняшний день точно стал локальной трагедией, так это для Андрея Василевского. В последний раз российский голкипер пропускал семь голов за матч 23 февраля 2020-го в аномальной гостевой встрече с «Аризоной». Теперь у него появилась еще одна ночь, которую он точно захочет стереть из памяти. Особенно после того, как он собственноручно подарил гол Эрику Стаалу, неудачно сыграв на выходе и оставив канадскому ветерану пустые ворота.
А вот «Тампа» в последний раз проигрывала с разницей в шесть шайб чуть больше года назад, 31 декабря. Иронично, что тогда «Молнии» влетели все той же «Флориде». Причем сделали это, как и сегодня, в гостях. Впрочем, зачастую такие поражения бывают полезны. Даже перманентным претендентам на Кубок Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|28
|22
|64
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|53
|26
|27
|57
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|29
|23
|68
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|49
|27
|22
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|50
|20
|30
|44
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|51
|16
|35
|38
|7.02
|03:00
|
Филадельфия – Айлендерс
|1 : 2
|7.02
|03:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|7 : 1
|7.02
|03:30
|
Нью-Джерси – Ванкувер
|5 : 4 ОТ
|7.02
|03:30
|
Рейнджерс – Калгари
|5 : 4 ОТ
|7.02
|04:30
|
Даллас – Анахайм
|3 : 2 Б
|7.02
|05:00
|
Аризона – Миннесота
|3 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|73
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|39
|2.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26