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Сегодня, 08:20

«Тампу» уничтожили: Василевский так провалился во второй раз в карьере, гол Кучерова не помог

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский в матче НХЛ против «Флориды».
Фото USA Today Sports
«Флорида» была намного сильнее — 7:1.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)
Голы: Верхэге — 27 (Ткачак), 8:04 — 1:0. Беннетт — 13 (Ткачак, Экблад), 21:42 — 2:0. Кучеров — 21 (Сергачев, Пойнт), 23:02 — 2:1. Ткачак — 26 (Верхэге, Беннетт), 28:40 — 3:1. Луостаринен — 11 (Монтур, Верхэге), 37:56 — 4:1. Э. Стаал — 8, 42:53 — 5:1. Верхэге — 28 (Ткачак), 45:26 — 6:1. Ткачак — 27 (бол., Беннетт, Экблад), 54:23 — 7:1.
Вратари: Бобровский — Василевский.
Штраф: 16 — 16.
Броски: 49 (17+23+9) — 33 (11+14+8).
Наши: — - Кучеров (18.37/3/-3), Наместников (9.38/2/-2), Сергачев (20.08/0/-1).
Майами. FLA Live Arena. 15882 зрителя.

Для того, чтобы вернуться в нормальный соревновательный ритм после Матча звезд, Никите Кучерову и Андрею Василевскому не нужно было покидать пределы Флориды. Более того, чтобы сыграть в сегодняшнем дерби с «Пантерз», им даже не пришлось бы увозить свои баулы с формой с «FLA Live Арены». Перекинь их в нужную раздевалку — и ты готов к рубке с «Пантерами». Но наверняка в эту ночь двум звездам «Молний», как и их партнерам, хотелось бы оказаться в совершенно другом месте. Иного желания после унизительных 1:7 от принципиального соперника на глазах у внушительного десанта собственных болельщиков быть не может.

«Тампа» сегодня, пожалуй, впервые в этом сезоне была по-настоящему безобразна в обороне и абсолютно аморфна в атаке. Однако до середины матча мало что предвещало полный разгром парней Джона Купера. В начале второго периода хозяева вполне по делу вели 2:0, но уже через минуту после гола Сэма Беннетта гости ответили дальним точным броском Кучерова, который зевнул вернувшийся впервые с 20 января в рамку «Флориды» Сергей Бобровский.


Только на 20-й шайбе Никиты в этом сезоне весь позитив «Лайнтинг» закончился, а уже через несколько минут на площадке начался полноценный бенефис Мэттью Ткачака, набравшего 5 очков в одном матче уже в третий раз за карьеру. После победы с командой Атлантического дивизиона в домашнем Матче Звезд американец по-настоящему заискрил и в итоге оказался «в огне».


В первом периоде 19-й номер «Пантер» классным поперечным пасом подарил гол Картеру Верхаге, а во втором — ассистировал Беннетту и на 28-й минуте забил сам, здорово сыграв на добивании. Именно он и завершил разгром «Тампы», поставив точку в матче изящным подставлением в большинстве за несколько смен до финальной сирены. И чем дальше, тем больше главный обмен межсезонья выглядит для «Флориды» и ее генменеджера Билла Зито выигрышным. Пока Джонатан Юбердо уже больше половины регулярки не может адаптироваться в «Калгари», где с ним нянчится Дэрилл Саттер, Ткачак с огромным отрывом идет на первом месте в списке бомбардиров «Пантерз» и вообще не позволяет себе выдавать провальные серии. Еще одна сотня очков за регулярку — дело времени.

Для кого сегодняшний день точно стал локальной трагедией, так это для Андрея Василевского. В последний раз российский голкипер пропускал семь голов за матч 23 февраля 2020-го в аномальной гостевой встрече с «Аризоной». Теперь у него появилась еще одна ночь, которую он точно захочет стереть из памяти. Особенно после того, как он собственноручно подарил гол Эрику Стаалу, неудачно сыграв на выходе и оставив канадскому ветерану пустые ворота.


А вот «Тампа» в последний раз проигрывала с разницей в шесть шайб чуть больше года назад, 31 декабря. Иронично, что тогда «Молнии» влетели все той же «Флориде». Причем сделали это, как и сегодня, в гостях. Впрочем, зачастую такие поражения бывают полезны. Даже перманентным претендентам на Кубок Стэнли.

Форварды &laquo;Тампы&raquo; Никита Кучеров и&nbsp;Брейден Пойнт. НХЛ: «Флорида» разгромила «Тампу», «Рейнджерс» обыграли «Калгари» и другие матчи 7 февраля
Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 53 26 27 57
7 Филадельфия 52 21 31 51
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2 Торонто 52 31 21 70
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5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
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2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 49 27 22 58
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3 Вегас 51 29 22 62
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Нью-Джерси – Ванкувер
 5 : 4 ОТ
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Рейнджерс – Калгари
 5 : 4 ОТ
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
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