У Капризова украли гол. Ничушкин стал героем матча с главным конкурентом
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы: Дамба — 6 (Болди, Годро), 14:29 — 1:0. Капризов — 37 (бол., Сперджен, Эрикссон Эк), 16:23 — 2:0. Гринуэй — 8 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 21:35 — 3:0. Фиала — 23 (Куликов, Годро), 38:49 — 4:0. Фрост — 3 (бол.), 44:21 — 4:1.
Вратари: Флери — Джонс.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 37 (16+13+8) — 33 (12+4+17).
Наши: Капризов (18.43/5/+1), Куликов (17.09/0/+1) — Проворов (25.17/5/-1).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.
«Миннесота» набрала шикарный ход и в довольно будничном стиле одержала седьмую победу подряд. Под раздачу попала «Филадельфия», которая стала третьей командой после «Аризоны» и «Монреаля», официально потерявшей все шансы на выход в плей-офф. Особых проблем хозяева не испытали, а Кирилл Капризов забил в четвертом матче подряд. Сегодня он реализовал численный перевес, и это 37-я шайба в сезоне для российского нападающего.
Капризов мог отметиться дублем, но его гол отменили после того, как судьи увидели атаку на вратаря соперника.
Всего в 64 матчах сезона на счету форварда 82 (37+45) балла. Шикарную атаку разыграли и Дмитрий Куликов с Кевином Фиалой. Для российского защитника это 16-я передача в текущем регулярном чемпионате.
Также стоит отметить Марка Андре-Флери, который одержал вторую победу подряд в составе «Миннесоты», справился с 32 бросками и заслуженно стал первой звездой встречи.
Лучший сезон Ничушкина
«Калгари» — «Колорадо» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Тоффоли — 18 (бол., Андерссон, Ткачак), 29:31 — 1:0. Ничушкин — 18 (бол., Макар, Тэйвз), 33:46 — 1:1. Ничушкин — 19 (бол., Рантанен, Тэйвз), 50:52 — 1:2.
Вратари: Маркстрем (58:08) — Кемпер.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 45 (13+17+15) — 30 (9+7+14).
Наши: Задоров (16.10/3/0) — Ничушкин (22.09/4/0).
30 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон пропустил матч против «Калгари» из-за травмы руки, но его команда и так прекрасно справляется, ведь в составе есть не на шутку разыгравшийся Валерий Ничушкин. Сегодня российский форвард отметился голевым дублем и принес команде волевую победу. Ничушкин ответил на гол Тайлера Тоффоли и дважды реализовал большинство. На счету форварда уже 19 заброшенных шайб в текущем сезоне, и это прекрасный результат. С 39 баллами в 49 матчах Валерий проводит свой лучший сезон и является восьмым в списке бомбардиров «Эвеланш». Его команда первой в лиге набрала сто очков и уверенно занимает первое место в конференции.
Продолжает зажигать и защитник «Колорадо» Кейл Макар. Он оформил 50-ю результативную передачу в текущем чемпионате. Недавно 23-летний канадец установил рекорд клуба по голам для защитников за сезон (24) и продолжает издеваться над обороной любого соперника. «Эвеланш» шикарно смотрятся как команда, и осталось только не растерять весь запал перед плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|67
|44
|23
|96
|2
|Рейнджерс
|67
|43
|24
|91
|3
|Питтсбург
|68
|40
|28
|90
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|67
|32
|35
|69
|6
|Айлендерс
|65
|29
|36
|67
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|96
|2
|Тампа-Бэй
|66
|42
|24
|90
|3
|Торонто
|66
|42
|24
|89
|4
|Бостон
|66
|41
|25
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|66
|23
|43
|52
|8
|Монреаль
|67
|18
|49
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|47
|20
|100
|2
|Миннесота
|65
|41
|24
|86
|3
|Нэшвилл
|67
|39
|28
|82
|4
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|5
|Даллас
|65
|37
|28
|77
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|66
|40
|26
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|68
|27
|41
|65
|8
|Сиэтл
|66
|21
|45
|48
|30.03
|02:00
|
Бостон – Торонто
|4 : 6
|30.03
|02:00
|
Коламбус – Айлендерс
|3 : 4
|30.03
|02:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|2 : 3
|30.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|4 : 3 ОТ
|30.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|7 : 4
|30.03
|03:00
|
Миннесота – Филадельфия
|4 : 1
|30.03
|03:00
|
Нэшвилл – Оттава
|4 : 1
|30.03
|04:00
|
Калгари – Колорадо
|1 : 2
|30.03
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|66
|93
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|49
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|67
|45
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|52
|2.13