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Сегодня, 08:15

У Капризова украли гол. Ничушкин стал героем матча с главным конкурентом

Ничушкин оформил дубль и стал первой звездой матча «Калгари» — «Колорадо»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
30 марта. «Калгари» — «Колорадо» — 1:2. Валерий Ничушкин (в центре) празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Капризова не остановить.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Голы: Дамба — 6 (Болди, Годро), 14:29 — 1:0. Капризов — 37 (бол., Сперджен, Эрикссон Эк), 16:23 — 2:0. Гринуэй — 8 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 21:35 — 3:0. Фиала — 23 (Куликов, Годро), 38:49 — 4:0. Фрост — 3 (бол.), 44:21 — 4:1.
Вратари: Флери — Джонс.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 37 (16+13+8) — 33 (12+4+17).
Наши: Капризов (18.43/5/+1), Куликов (17.09/0/+1) — Проворов (25.17/5/-1).
Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесота» набрала шикарный ход и в довольно будничном стиле одержала седьмую победу подряд. Под раздачу попала «Филадельфия», которая стала третьей командой после «Аризоны» и «Монреаля», официально потерявшей все шансы на выход в плей-офф. Особых проблем хозяева не испытали, а Кирилл Капризов забил в четвертом матче подряд. Сегодня он реализовал численный перевес, и это 37-я шайба в сезоне для российского нападающего.

Капризов мог отметиться дублем, но его гол отменили после того, как судьи увидели атаку на вратаря соперника.

Всего в 64 матчах сезона на счету форварда 82 (37+45) балла. Шикарную атаку разыграли и Дмитрий Куликов с Кевином Фиалой. Для российского защитника это 16-я передача в текущем регулярном чемпионате.

Также стоит отметить Марка Андре-Флери, который одержал вторую победу подряд в составе «Миннесоты», справился с 32 бросками и заслуженно стал первой звездой встречи.

Владимир Тарасенко приветствует болельщиков после матча &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ванкувер&raquo; (4:1), в&nbsp;котором он&nbsp;был признан первой звездой. «Это большая честь». Тарасенко прописался среди легенд «Блюз»

Лучший сезон Ничушкина

«Калгари» — «Колорадо» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Тоффоли — 18 (бол., Андерссон, Ткачак), 29:31 — 1:0. Ничушкин — 18 (бол., Макар, Тэйвз), 33:46 — 1:1. Ничушкин — 19 (бол., Рантанен, Тэйвз), 50:52 — 1:2.
Вратари: Маркстрем (58:08) — Кемпер.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 45 (13+17+15) — 30 (9+7+14).
Наши: Задоров (16.10/3/0) — Ничушкин (22.09/4/0).
30 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон пропустил матч против «Калгари» из-за травмы руки, но его команда и так прекрасно справляется, ведь в составе есть не на шутку разыгравшийся Валерий Ничушкин. Сегодня российский форвард отметился голевым дублем и принес команде волевую победу. Ничушкин ответил на гол Тайлера Тоффоли и дважды реализовал большинство. На счету форварда уже 19 заброшенных шайб в текущем сезоне, и это прекрасный результат. С 39 баллами в 49 матчах Валерий проводит свой лучший сезон и является восьмым в списке бомбардиров «Эвеланш». Его команда первой в лиге набрала сто очков и уверенно занимает первое место в конференции.

Продолжает зажигать и защитник «Колорадо» Кейл Макар. Он оформил 50-ю результативную передачу в текущем чемпионате. Недавно 23-летний канадец установил рекорд клуба по голам для защитников за сезон (24) и продолжает издеваться над обороной любого соперника. «Эвеланш» шикарно смотрятся как команда, и осталось только не растерять весь запал перед плей-офф.

Евгений Малкин. Малкин побил исторический рекорд. Он превзошел достижение российской легенды

Валерий Ничушкин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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Малкин побил исторический рекорд. Он превзошел достижение российской легенды

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 67 43 24 91
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Нэшвилл 67 39 28 82
4 Сент-Луис 65 36 29 81
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
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Бостон – Торонто
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Коламбус – Айлендерс
3 : 4
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Питтсбург – Рейнджерс
2 : 3
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Тампа-Бэй – Каролина
 4 : 3 ОТ
30.03 02:00
Флорида – Монреаль
 7 : 4
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Миннесота – Филадельфия
 4 : 1
30.03 03:00
Нэшвилл – Оттава
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

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И Г
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Остон Мэттьюс

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