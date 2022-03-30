У Капризова украли гол. Ничушкин стал героем матча с главным конкурентом

Капризова не остановить.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Филадельфия» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Дамба — 6 (Болди, Годро), 14:29 — 1:0. Капризов — 37 (бол., Сперджен, Эрикссон Эк), 16:23 — 2:0. Гринуэй — 8 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 21:35 — 3:0. Фиала — 23 (Куликов, Годро), 38:49 — 4:0. Фрост — 3 (бол.), 44:21 — 4:1.

Вратари: Флери — Джонс.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 37 (16+13+8) — 33 (12+4+17).

Наши: Капризов (18.43/5/+1), Куликов (17.09/0/+1) — Проворов (25.17/5/-1).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Миннесота» набрала шикарный ход и в довольно будничном стиле одержала седьмую победу подряд. Под раздачу попала «Филадельфия», которая стала третьей командой после «Аризоны» и «Монреаля», официально потерявшей все шансы на выход в плей-офф. Особых проблем хозяева не испытали, а Кирилл Капризов забил в четвертом матче подряд. Сегодня он реализовал численный перевес, и это 37-я шайба в сезоне для российского нападающего.

Капризов мог отметиться дублем, но его гол отменили после того, как судьи увидели атаку на вратаря соперника.

Всего в 64 матчах сезона на счету форварда 82 (37+45) балла. Шикарную атаку разыграли и Дмитрий Куликов с Кевином Фиалой. Для российского защитника это 16-я передача в текущем регулярном чемпионате.

Также стоит отметить Марка Андре-Флери, который одержал вторую победу подряд в составе «Миннесоты», справился с 32 бросками и заслуженно стал первой звездой встречи.

Лучший сезон Ничушкина

«Калгари» — «Колорадо» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Тоффоли — 18 (бол., Андерссон, Ткачак), 29:31 — 1:0. Ничушкин — 18 (бол., Макар, Тэйвз), 33:46 — 1:1. Ничушкин — 19 (бол., Рантанен, Тэйвз), 50:52 — 1:2.

Вратари: Маркстрем (58:08) — Кемпер.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 45 (13+17+15) — 30 (9+7+14).

Наши: Задоров (16.10/3/0) — Ничушкин (22.09/4/0).

30 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон пропустил матч против «Калгари» из-за травмы руки, но его команда и так прекрасно справляется, ведь в составе есть не на шутку разыгравшийся Валерий Ничушкин. Сегодня российский форвард отметился голевым дублем и принес команде волевую победу. Ничушкин ответил на гол Тайлера Тоффоли и дважды реализовал большинство. На счету форварда уже 19 заброшенных шайб в текущем сезоне, и это прекрасный результат. С 39 баллами в 49 матчах Валерий проводит свой лучший сезон и является восьмым в списке бомбардиров «Эвеланш». Его команда первой в лиге набрала сто очков и уверенно занимает первое место в конференции.

Продолжает зажигать и защитник «Колорадо» Кейл Макар. Он оформил 50-ю результативную передачу в текущем чемпионате. Недавно 23-летний канадец установил рекорд клуба по голам для защитников за сезон (24) и продолжает издеваться над обороной любого соперника. «Эвеланш» шикарно смотрятся как команда, и осталось только не растерять весь запал перед плей-офф.