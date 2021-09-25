Травмы преследуют Малкина. Когда он вернется и поможет ли сборной на Олимпиаде?

Форвард «Питтсбурга» пропустит минимум два первых месяца сезона.

Последние новости из стана «Питтсбурга» огорчают российских болельщиков. Генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл сообщил, что Евгений Малкин пропустит минимум два первых месяца регулярного чемпионата НХЛ. В июне звездный форвард перенес операцию на правом колене, восстановление после которой требует длительного времени. Ключевое слово в комментарии Хекстолла — «минимум». Значит, нет никаких гарантий, что Малкин успеет сыграть в этом календарном году. Последний раз игрок проводил все матчи регулярного чемпионата в 2009-м, и даже укороченные сезоны не стали исключением в этой печальной тенденции.

Евгений Малкин. Фото Getty Images

Евгений получил травму 16 марта в матче против «Бостона», из-за чего пропустил в регулярке полтора месяца, а также первые две игры стартового раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс». Больничный лист форварда «Питтсбурга» неприятно шокирует. За свою карьеру Малкин пропустил 215 матчей регулярных чемпионатов и более 30 раз получал травмы различного характера. Понятно, что среди них были и небольшие повреждения со сроками возвращения day-to-day, однако на фоне условного Фила Кессела, который сыграл без пропусков уже 900 матчей, количество травм Евгения очень огорчает. Но даже с таким положением дел Малкин демонстрирует высочайший профессионализм и никогда не опускает руки.

Евгению не привыкать набирать ход по ходу чемпионата. Например, в сезоне-2019/20 россиянин был признан победителем в номинации «камбэк сезона» среди игроков своей команды. На старте регулярки форвард получил травму и пропустил 11 матчей, но после возвращения набрал 73 (24+49) очка в 53 играх. Самый яркий пример самоотдачи и запредельной мотивации он продемонстрировал в 2011 году после того, как в матче против «Баффало» нападающий порвал крестообразные связки. Едва Малкин залечил левое колено, тут же пришлось заниматься правым. Тем летом игрок проделал огромную работу по восстановлению. В итоге он набрал невероятную форму, а в сезоне-2011/12 единственный раз за карьеру в НХЛ забросил 50 шайб.

Разумеется, с возрастом совершать такие подвиги становится гораздо сложнее. В июле нападающему исполнилось 35 лет, а прошлый чемпионат получился для него неоднозначным. Форварду тяжело дался старт, а когда в марте у него наконец-то получилось нащупать свою игру, то пришлось отправиться на больничный. В 33 матчах он набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх плей-офф отметился 5 (1+4) баллами. Важно помнить и о том, что для Евгения грядущий сезон — последний по контракту. Очень жаль, но такой важный для себя отрезок Малкину придется начинать без нормальной предсезонной подготовки, что лишь усложнит вкатывание в игровой ритм. Форсирование восстановления — не вариант. В таком возрасте это может быть еще опаснее и увеличит риск рецидива.

Если поразмышлять на тему того, какие приоритеты перед собой ставит на сезон российский форвард, то, скорее всего, на первое место выйдет Олимпиада. Евгений прекрасно понимает, что с большой долей вероятности Игры в Пекине станут для него последними в карьере. Он нуждается в этом вызове, как и сборная в нем. Особенно на фоне дефицита центральных нападающих. Однако не стоит обесценивать и клубные дела Малкина. Форвард неоднократно говорил о желании попробовать еще раз выиграть Кубок Стэнли и закончить свою карьеру именно в «Питтсбурге». От физической формы и качества сезона будет зависеть его будущее. Уже совсем скоро у Рона Хекстолла добавится головной боли. Команда три раза подряд вылетала в первом раунде плей-офф, и если что-то подобное произойдет снова, то нельзя исключать серьезные перемены. А контракт заканчивается не только у Малкина, но и еще у одной легенды «пингвинов» — защитника Криса Летанга.

Сезон обещает быть для «Питтсбурга» действительно непростым. Вратарский дуэт Тристан Джарри и Кейси Десмит по-прежнему выглядит неубедительно, пробелы в обороне никуда не делись, а классическая для команды эпидемия травм уже началась. Мало того что совершенно неизвестно, когда в строй вернется Малкин, пропустит старт чемпионата еще и Сидни Кросби. Капитана прооперировали 8 сентября, чтобы решить проблему в кисти, беспокоившую его в течение семи лет. По предварительным прогнозам, он пропустит минимум шесть недель. Таким образом, команда стартует без своих главных игроков, а Кросби в прошлом чемпионате — единственный центрфорвард в составе с показателем выше 50 процентов выигранных вбрасываний. К тому же с 62 (24+38) очками он в очередной раз стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга».

Сидни Кросби. Фото Getty Images

Очевидно, что перспективы команды очень туманны. Рон Хекстолл пока больше разочаровывает болельщиков, нежели радует. Команда заметно просела в глубине состава и летом не совершила никаких глобальных действий по укреплению позиций. Пенсильванию покинули Брэндон Танев, Джаред Макканн, Фредерик Годро, Коди Сиси, которые в прошлом сезоне были весьма полезными игроками. На данный момент не очень понятно, какие турнирные задачи ставит перед собой «Питтсбург». Все идет к тому, что мы увидим последнюю попытку команды (хотя бы теоретическую) выиграть Кубок Стэнли со своими легендарными ветеранами в составе. Если же «Пингвинз» и вовсе не смогут выйти в плей-офф, то, скорее всего, нас будет ждать куча громких новостей и слухов. Малкину же пожелаем здоровья и успешного сезона. Как-то непривычно от осознания того, что его пути с «Питтсбургом» могут скоро разойтись, а ведь полностью исключать это никак нельзя.