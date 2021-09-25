Травмы преследуют Малкина. Когда он вернется и поможет ли сборной на Олимпиаде?
Последние новости из стана «Питтсбурга» огорчают российских болельщиков. Генеральный менеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл сообщил, что Евгений Малкин пропустит минимум два первых месяца регулярного чемпионата НХЛ. В июне звездный форвард перенес операцию на правом колене, восстановление после которой требует длительного времени. Ключевое слово в комментарии Хекстолла — «минимум». Значит, нет никаких гарантий, что Малкин успеет сыграть в этом календарном году. Последний раз игрок проводил все матчи регулярного чемпионата в 2009-м, и даже укороченные сезоны не стали исключением в этой печальной тенденции.
Евгений получил травму 16 марта в матче против «Бостона», из-за чего пропустил в регулярке полтора месяца, а также первые две игры стартового раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс». Больничный лист форварда «Питтсбурга» неприятно шокирует. За свою карьеру Малкин пропустил 215 матчей регулярных чемпионатов и более 30 раз получал травмы различного характера. Понятно, что среди них были и небольшие повреждения со сроками возвращения day-to-day, однако на фоне условного Фила Кессела, который сыграл без пропусков уже 900 матчей, количество травм Евгения очень огорчает. Но даже с таким положением дел Малкин демонстрирует высочайший профессионализм и никогда не опускает руки.
Евгению не привыкать набирать ход по ходу чемпионата. Например, в сезоне-2019/20 россиянин был признан победителем в номинации «камбэк сезона» среди игроков своей команды. На старте регулярки форвард получил травму и пропустил 11 матчей, но после возвращения набрал 73 (24+49) очка в 53 играх. Самый яркий пример самоотдачи и запредельной мотивации он продемонстрировал в 2011 году после того, как в матче против «Баффало» нападающий порвал крестообразные связки. Едва Малкин залечил левое колено, тут же пришлось заниматься правым. Тем летом игрок проделал огромную работу по восстановлению. В итоге он набрал невероятную форму, а в сезоне-2011/12 единственный раз за карьеру в НХЛ забросил 50 шайб.
Разумеется, с возрастом совершать такие подвиги становится гораздо сложнее. В июле нападающему исполнилось 35 лет, а прошлый чемпионат получился для него неоднозначным. Форварду тяжело дался старт, а когда в марте у него наконец-то получилось нащупать свою игру, то пришлось отправиться на больничный. В 33 матчах он набрал 28 (8+20) очков, в четырех играх плей-офф отметился 5 (1+4) баллами. Важно помнить и о том, что для Евгения грядущий сезон — последний по контракту. Очень жаль, но такой важный для себя отрезок Малкину придется начинать без нормальной предсезонной подготовки, что лишь усложнит вкатывание в игровой ритм. Форсирование восстановления — не вариант. В таком возрасте это может быть еще опаснее и увеличит риск рецидива.
Если поразмышлять на тему того, какие приоритеты перед собой ставит на сезон российский форвард, то, скорее всего, на первое место выйдет Олимпиада. Евгений прекрасно понимает, что с большой долей вероятности Игры в Пекине станут для него последними в карьере. Он нуждается в этом вызове, как и сборная в нем. Особенно на фоне дефицита центральных нападающих. Однако не стоит обесценивать и клубные дела Малкина. Форвард неоднократно говорил о желании попробовать еще раз выиграть Кубок Стэнли и закончить свою карьеру именно в «Питтсбурге». От физической формы и качества сезона будет зависеть его будущее. Уже совсем скоро у Рона Хекстолла добавится головной боли. Команда три раза подряд вылетала в первом раунде плей-офф, и если что-то подобное произойдет снова, то нельзя исключать серьезные перемены. А контракт заканчивается не только у Малкина, но и еще у одной легенды «пингвинов» — защитника Криса Летанга.
Сезон обещает быть для «Питтсбурга» действительно непростым. Вратарский дуэт Тристан Джарри и Кейси Десмит по-прежнему выглядит неубедительно, пробелы в обороне никуда не делись, а классическая для команды эпидемия травм уже началась. Мало того что совершенно неизвестно, когда в строй вернется Малкин, пропустит старт чемпионата еще и Сидни Кросби. Капитана прооперировали 8 сентября, чтобы решить проблему в кисти, беспокоившую его в течение семи лет. По предварительным прогнозам, он пропустит минимум шесть недель. Таким образом, команда стартует без своих главных игроков, а Кросби в прошлом чемпионате — единственный центрфорвард в составе с показателем выше 50 процентов выигранных вбрасываний. К тому же с 62 (24+38) очками он в очередной раз стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга».
Очевидно, что перспективы команды очень туманны. Рон Хекстолл пока больше разочаровывает болельщиков, нежели радует. Команда заметно просела в глубине состава и летом не совершила никаких глобальных действий по укреплению позиций. Пенсильванию покинули Брэндон Танев, Джаред Макканн, Фредерик Годро, Коди Сиси, которые в прошлом сезоне были весьма полезными игроками. На данный момент не очень понятно, какие турнирные задачи ставит перед собой «Питтсбург». Все идет к тому, что мы увидим последнюю попытку команды (хотя бы теоретическую) выиграть Кубок Стэнли со своими легендарными ветеранами в составе. Если же «Пингвинз» и вовсе не смогут выйти в плей-офф, то, скорее всего, нас будет ждать куча громких новостей и слухов. Малкину же пожелаем здоровья и успешного сезона. Как-то непривычно от осознания того, что его пути с «Питтсбургом» могут скоро разойтись, а ведь полностью исключать это никак нельзя.
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