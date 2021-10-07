Русский обладатель Кубка Стэнли попал на драфт отказов. Как так вышло?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

В среду московское «Динамо» потерпело первое поражение, которое заставило болельщиков напрячься. Уж слишком плохо и беззубо выглядела команда, которая провела отличный месяц в КХЛ. Первую неудачу в сезоне в Нижнем Новгороде еще можно было объяснить. Но сейчас бело-голубые дома, а тут неудача с «Металлургом» при неплохой игре, а теперь и поражение ЦСКА. Главное же, армейцы совсем не впечатляют, Сергей Федоров на пресс-конференцию после победы над «Куньлунем» пришел очень расстроенным, словно их разгромили.

Так что же случилось у Алексея Кудашова? Главный тренер при оценке игры команды сожалел только о том, что не были реализованы моменты. То есть о каком-то системном кризисе речи не идет, а такое бывает, что все без исключения игроки оказались слабее защитников ЦСКА, плохо сыграли в большинстве и ничего не смогли придумать. Но интересно, почему именно в этот день у каждого форварда наступил ступор, что к этому привело. Кудашову пора показывать другие козыри, кроме надежды на мастерство Вадима Шипачева. Немного выпадает из первой тройки Александр Петунин. Это происходит уже не первый раз, но слишком часто в последнее время. Он не забивает уже 11 матчей при приличном игровом времени. Может быть, все дело в том, что Александр все-таки центральный, а на фланге он находится только потому, что мест в первых трех звеньях нет. Там ведь Шипачев, О'Делл, Фисенко, а еще Линдберг должен вылечиться. Да уже Фисенко Петунин заменить не может из-за того, что у них совершенно разный функционал.

Надо искать защитника. Это очень серьезная проблема, причем, еще раз подчеркну, нужен разрушитель, а не тот, кто будет бегать в атаку. Но и все же не стоит забывать, что с 3 сентября по 6 октября команда провела 14 матчей. Пройти такой отрезок без срывов не получится, а у бело-голубых был тяжелый выезд на Дальний Восток.

Отказ

Нападающий «Анахайма» Александр Волков попал на драфт отказов после очередного отсева из тренировочного лагеря. Опять же к этому надо отнестись правильно. От Волкова не отказываются совсем, хотя клуб рискует потерять игрока. Он просто больше не хоккеист основного состава, будет выступать за фарм-клуб и привлекаться в случае травм кого-то из НХЛ. При новом контракте в 925 тысяч долларов на другое отношение и не стоит рассчитывать, если ты не заслуженный ветеран типа Джо Торнтона.

Почему-то кто-то удивлен. Мол, нападающий набрал 8 очков (4+4) в 18 матчах за «Анахайм» в конце прошлого сезона, смотрелся неплохо и мог бы провести отличный чемпионат. Но если разобраться, то ничего необычного не случилось. Александр набрал свои баллы, когда уже не было настоящего напряжения на льду, да и отличился он только в трех матчах (в одной встрече сделал дубль), а сезон завершил безголевой засухой в 11 игр. Сумма его нового контракта показывала, что клуб если и рассчитывает на хоккеиста, то не в роли первой скрипки. Дешевый контракт, пусть и односторонний, если хочешь быть в основе, то надо фантастически проявлять себя в тренировочном лагере, а про Волкова были сдержанные комментарии.

Плюс в системе «Уток» подрастает хорошая молодежь, а это только в России игрок в 24 года считается перспективным. В НХЛ к этому времени ты уже должен определиться со своей ролью. Волков упустил свой шанс в «Тампе». Не стал тем, без кого бы нельзя было представить команду. Болтался между АХЛ и НХЛ. Говорят, что в плей-офф его выпустили на один матч по просьбе российских ребят и именно так Волков стал обладателем Кубка Стэнли.

Тренер

На скамейке «Автомобилиста» становится все теснее. В команду приглашен Игорь Уланов, который будет отвечать за оборону команды. Теперь небольшая путаница. Билл Питерс отвечает за все — он главный тренер. Герман Титов работает с форвардами, и пусть к его работе есть вопросы, но он остался. А что будет делать Николай Заварухин? Интрига — ведь считалось, что он может заменить североамериканского тренера, но раз этого не случилось к ноябрю, то вряд ли до конца сезона что-то будет иначе.

В городе смирились с качелями в игре команды. Но по большому счету все не так и плохо. Да, слабо стартовали, с двух поражений от возможных конкурентов по плей-офф. Но потом были четыре победы подряд, далее снова спад, однако в последних двух матчах были переиграны «Авангард» и «Йокерит». Команда показывает неидеальный хоккей, но просто с таким бюджетом и подбором игроков можно рассчитывать на большую стабильность, а ее нет.

Уланов поможет наладить защиту, а то, что он сильный специалист, не вызывает сомнений. Его первоочередная задача — заставить игроков действовать дисциплинированно и отучить совершать глупые ошибки. Надеемся, что Алексей Василевский все-таки выйдет на свой уровень, пока к нему много вопросов. Плюс стабилизируется Ефим Гуркин. Но самое главное, чтобы форварды соперников, приехав в зону команды, не чувствовали себя там свободно, как было в матчах против «Барыса», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».