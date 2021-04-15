Радулов досрочно завершил сезон. Ветерану предстоит серьезная операция

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

«Адмирал» объявил имя нового главного тренера. Команду поведет в сезон Сергей Востриков, правда, мы до сих пор не уверены, что клуб будет участвовать в предстоящем турнире. Во Владивостоке до сих пор есть долги за сезон 2017/18, им нужно расплатиться до начала августа, но никаких подвижек в этом вопросе нет. И может сложиться интересная ситуация. Команда начнет работу, будет проводить тренировки, а потом всех распустят. Игроки же у нас — пушечное мясо, их интересы никто учитывать не будет.

Если возвращаться к Вострикову, то он известен по работе с «Сахалином», выигрывал с этой команду Азиатскую лигу. Турнир слабенький, но нельзя сказать, что российская команда обладала каким-то звездным подбором хоккеистом. На остров приезжали те, кто не мог найти хороших вариантов в ВХЛ. Понятно почему выбор пал на этого тренера. Востриков работал с новым директором «Адмирала» Алексеем Аном в Южно-Сахалинске, это понятный специалист, который не будет спорить, требовать звезд и с пониманием отнесется к появлению в команде непонятных хоккеистов.

Мы должны понимать, что КХЛ получает еще одного аутсайдера турнира. Хорошо, если «Адмирал» наберет на «пол» зарплат, пока в этом есть большие сомнения. Конечно, хорошо, когда в лиге появляются новые тренеры, старая колода уже раздражает, но все-таки было бы правильно, если бы в КХЛ приходили те, кто проявил себя в МХЛ или ВХЛ. У Вострикова нет никаких успехов в Высшей лиге, а победа в азиатском турнире не может считаться каким-то значимым достижением.

Травма

Александр Радулов пропустит остаток сезона. Российский нападающий не сумел справиться с повреждением мышц живота консервативными средствами, придётся ложиться на операцию, но, наверное, сейчас — самое время. «Звезды» вряд ли попадут в плей-офф, уж лучше нормально подготовиться к следующему сезону. Для Радулова хирургический нож в 35 лет в любом случае — не самый оптимальный вариант, но понятно почему возникли проблемы. Все-таки последний год получился для нашего хоккеиста, и других лидеров «Далласа» весьма сложным. Остановка чемпионата, затем плей-офф в «пузыре». Техасцы долго просидели взаперти, затем сыграли в финале, а там уже и новый турнир. Смазана вся подготовка, весь привычный план восстановления, пошли повреждения, как раз и страдают хоккеисты в возрасте.

Нынешний чемпионат для Радулова складывался неплохо. Он шел по графику «один балл за игру», затем получил повреждение, а когда попытался выйти на площадку, то сразу отметился голом и победным буллитом. Но, видимо, травма беспокоила очень сильно. Была небольшая надежда, что Радулов все-таки сыграет на чемпионате мира за сборную, но теперь она исчезла окончательно. Остается надеяться, что врачи отработают нормально, и к следующему сезону Радулов подойдет в боевой готовности.

Чистка

В «Металлурге» решено расстаться с тремя легионерами. В следующем сезоне за команду не сыграют Андрей Нестрашил, Деннис Расмуссен и Филипп Хольм. Самая большая ошибка была с чешским хоккеистом. Нестрашил на протяжении всего чемпионата не производил впечатление человека, который попал в турнир своего уровня. Это проблема уральского клуба, что человек два сезона играет в команде, а его никак не могут заменить. И пусть достаточно неплохие цифры вас не обманывают. В самые нужные моменты, в самых важных матчах этого нападающего видно не было.

С Расмуссеном не все так очевидно. В этом году он часто раздражал своей игрой, но ближе к концу регулярного чемпионата неожиданно разбегался и иногда смотрелся очень неплохо. Но через короткий отрезок Деннис снова превратился в серого игрока, совершенно незаслуженно занимавшего место иностранца в серьезном клубе. Нынешний сезон он, в целом, провел плохо.

А Хольма могли бы и оставить. Крепкий игрок обороны, да и приглашал его лично Илья Воробьев. Хольм играл в «Торпедо, едва не уехал в «Чикаго», но чемпионат начинал в Швейцарии. Если в клубе нашли более сильного защитника, то ладно, но Филипп не выглядел лишним в КХЛ.