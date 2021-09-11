Тупик для Тарасенко. Российский форвард не хочет играть за «Сент-Луис», а клуб не может его обменять

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Локомотив» проиграл очень важный матч ЦСКА и находится вне пределов восьмерки. Безусловно, с турнирной точки зрения пока ничего страшного не происходит. Да и ценность игры с армейцами была скорее в области психологии. Надо было выходить из кризиса, в котором находится команда. Не получилось. Снова очень плохие действия, опять странно сформированные звенья и бросающаяся в глаза скованность хоккеистов. Пора уже «увольнять» Скабелку или стоит еще подождать?

Говорят, что летом главный тренер предложил весьма серьезные нагрузки, которые сказываются до сих пор. Причем, с аргументами, типа «сезон длинный, а по-настоящему силы нужны ближе к концу регулярки». К таким заявлениям стоит относиться со скепсисом, так как еще непонятно, к какому плей-офф готовится команда, если перед вторым этапом будет месячный перерыв перед Олимпиадой. Кроме того, главный тренер должен помнить, что подобный план не принес удачи Алексею Кудашову в Ярославле. Его уволили, хотя он также сделал выводы и готовил команду к самым важным матчам. Но, может быть, с руководством клуба сейчас о чем-то договорились.

Но заметно, что ярославская команда бедна на идеи. Полное ощущение, что в голове у хоккеистов слишком много заданий и требований, которые не позволяют им получать удовольствие от работы. И именно потому в пятницу заброшена всего одна шайба в матче, хотя во втором периоде нанесено 22 броска. В том, что нет расслабленности — главная причина неудач. Пора бы тренеру ослабить давление на хоккеистов, не переносить на них опасения за свое будущее.

Травма

«Динамо» потеряло нападающего Оскара Линдберга. По одним данным он вернется к январю, по другим — сможет помочь лишь в плей-офф. В любом случае, сроки большие, нельзя рассчитывать на то, что в ближайшее время швед появится на площадке. Интересно, что предпримет руководство клуба? Деньги под потолком есть, вакансии иностранцев не заполнены, но нужно ли прямо сейчас искать хоккеистов, буквально к следующей игре?

Очень не понравилось, как команда заполнила одну легионерскую вакансию. Зачем-то позвали Роба Клинкхаммера, который уже два года пытается завершить карьеру, но не может устоять перед предложением заработать. Нет-нет, канадец качественный игрок, свое дело знает. Но есть несколько моментов, которые не позволяют восторгаться этим трансфером. И прямо сейчас не надо торопиться.

Вы вообще понимаете, в чем главная проблема «Динамо» после 10 дней регулярного чемпионата? Может быть, на этот вопрос ответит только главный тренер, но в таких темах Кудашов не самый объективный эксперт. Он бы, конечно, хотел человек 30, чтобы выпускать на каждый матч по новой пятерке. Но в чем команде надо действительно добавлять? Так и не скажешь, ведь после возвращения Вячеслава Войнова все стало неплохо в обороне, а еще Михал Чайковски в лазарете. Нужен второй вратарь? Иван Бочаров играет здорово, пока тема с голкиперами закрыта, в конце концов, его может подменить Александр Еременко. Нет сейчас дефицита крайних, еще же молодежь в глубоком резерве. Нельзя торопиться. У команды есть козыри, есть возможности, лучше распорядиться ими, все хорошо обдумав.

Ситуация

Владимир Тарасенко до сих пор является игроком «Сент-Луиса» и нет никакой информации, когда разрешится сложнейшая ситуация. Напомним, что хоккеист потребовал обмена в другую команду, предоставил список клубов, куда он согласен уйти, но на этом все и застопорилось. Травмы Владимира, зарплата 7,5 миллионов, характер — перед офисом «Блюз» не выстроилась очередь из желающих взять нападающего. Если бы у Владимира было не три, а хотя бы две проблемы, то было бы гораздо легче.

Напомним, что хоккеист разозлился на врачей команды, которые отнеслись к его повреждениям без должного внимания, при этом почувствовал предательство со стороны клуба и захотел сменить обстановку. Но открытие лагерей приближается, никаких подвижек нет. При этом в «Сент-Луисе», оценив обстановку, протягивают российскому хоккеисту руку. Генеральный менеджер очень аккуратно комментирует ситуацию, а накануне главный тренер Крейг Беруби заявил, что рассчитывает на хоккеиста, и найдет ему подходящую роль в системе команды.

Но Тарасенко молчит. Немного зная его, представляю, что для себя в голове он обрубил пути для отступления. Или обмен, или он вообще не приедет. Правда, с действующим контрактом забастовку не объявишь, но есть сотня других способов саботировать работу. Последний слух о возможном трейде — некая сделка с участием трех команд, в которой один из клубов не будет держать Владимира, при этом обязуется выплачивать часть зарплаты. Интересно, что «Сент-Луис» отказывается от варианта платить хоккеисту, после обмена. Если бы они пошли на это, трейд давно бы уже состоялся. «Блюз» показывает, что если сделка состоится, то они полностью хотят вычеркнуть Владимира из памяти. Тоже неприятный знак.