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«Мечтал выколоть глаз тренеру». Кого скоро обгонит Овечкин в списке лучших снайперов?

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Бойд Деверо, Бретт Халл, Павел Дацюк. Фото Getty Images Бретт Халл. Фото Getty Images Бретт Халл. Фото Getty Images Бретт Халл и его отец Бобби Халл. Фото Getty Images Бретт Халл. Фото Getty Images Бретт Халл. Фото Getty Images Майк Кинэн. Фото Getty Images
Бойд Деверо, Бретт Халл, Павел Дацюк. Фото Getty Images
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Невероятная история Бретта Халла.

На троих семья Халлов забросила в НХЛ 1654 шайбы, что до сих пор кажется чем-то невероятным. Из всех троих главным снайпером стал Бретт, на счету которого 741 гол. На сегодняшний день это четвертый результат в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Позади американского форварда находится Александр Овечкин (733), который с огромной долей вероятности уже в этом сезоне обойдет Халла и сместит его на пятую строчку. Впрочем, по словам Бретта, он будет только рад этому событию и искренне поздравит капитана «Вашингтона».

Бретт Халл и его отец Бобби Халл. Фото Getty Images
Бретт Халл и его отец Бобби Халл. Фото Getty Images
Александр Овечкин (№ 8) и&nbsp;Евгений Кузнецов празднуют гол капитана &laquo;Вашингтона&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Рейнджерс&raquo;. «Ты заставил всех россиян гордиться тобой». Овечкин ворвался в топ-5 снайперов НХЛ

Другой паспорт

Интересно, что в отличие от своих родственников Бретт на международном уровне защищал цвета сборной США, хотя также родился в Канаде. Его мама Джоанн была американкой, и игрок принял такое решение без особого сомнения. Возможно, связано это было еще и с тем, что у Бретта со своим отцом были не самые гладкие отношения. Бобби нередко позволял себе поднять руку на жену, и в итоге они развелись, когда сыну было всего 14 лет. Трудная обстановка дома и детские психологические травмы во многом повлияли на характер Бретта, который также стал довольно непростым. Порой он был настоящей проблемой не только для самого игрока, но и для всех окружающих.

«У нас хорошие отношения с отцом. Когда-то в них были пробелы, но мы — семья. Я уважаю его и считаю, что он играл в хоккей гораздо лучше меня. В свое время он изменил игру, а я лишь стал ее частью», — говорил Бретт. Можно бесконечно спорить на тему того, кто же выступал ярче, но их связывает очень многое. Бобби Халл был включен в Зал хоккейной славы в 1983 году, а его сын — в 2009-м. Это первый в истории НХЛ случай, когда отец и сын удостоились попадания туда. Кроме того, именно они стали первыми отцом и сыном, набравшими по тысяче очков в лиге. В конце концов, даже прозвища у них практически одинаковые — Золотая Ракета и Золотой Бретт.

Многие результаты Халла-младшего остаются недостижимыми для американских хоккеистов. Среди всех представителей США он — лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ (1391 очко), лучший снайпер (741 гол), лидер по победным голам (110), по голам в большинстве (265) и броскам (4876). Со сборной США Бретт в 1996 году выиграл Кубок мира, а также играл в финале Кубка Канады-1991 и Олимпиады-2002.

Бретт Халл. Фото Getty Images
Бретт Халл. Фото Getty Images
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Пухлый мальчик

На драфте НХЛ 1984 года Бретт был выбран «Калгари» лишь в шестом раунде под общим 117-м номером. Столь низкая позиция обусловлена тем, что хоккейные скауты и эксперты считали, что форвард очень ленив и неповоротлив на площадке. «Люди сомневались в нем с самого с детства. Никто не думал, что он сможет стать такой большой звездой. Они видели в нем пухлого ребенка, недостаточно преданного делу. Однако, где бы Бретт ни появился, он доказывал все делом и становился беспощадным снайпером», — говорил бывший нападающий Джереми Реник.

В «Калгари» форвард надолго не задержался и в результате обмена оказался в «Сент-Луисе» — клубе, который стал для него по-настоящему родным. Там он даже успел поиграть с Уэйном Гретцки, а с 1992-го по 1995-й был капитаном «Блюз». Всего за команду из штата Миссури Халл отыграл 10 сезонов с 1988 по 1998 год, становился обладателем «Харт Трофи» (1991) и «Леди Бинг Трофи» (1990), а также встретил своего лучшего партнера по атаке — Адама Оутса. Именно в связке с ним Халл забивал огромное количество голов (более 200 шайб на пару с 1989 по 1992 год). Оба они оставили яркий след в истории клуба.

У Оутса однажды попросили сравнить своего бывшего партнера с Овечкиным, и вот что ответил канадец: «Александр физически сильнее Халла — он более мощный. Но у Бретта лучше бросок. Он вообще лучше, чем у кого-либо в истории НХЛ. Тренеры часто считают снайперов ленивыми, но это не так. Например, Бретт должен был дождаться, пока я разберусь с соперником в углу площадки, подстроиться под мой неспешный темп и открыться в нужный момент. Поверьте, для этого нужно быть очень дисциплинированным. На тренировках я специально делал Халлу неудобные передачи, и он умудрялся доводить шайбу до ворот».

Бретт Халл. Фото Getty Images
Бретт Халл. Фото Getty Images
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Кубок Стэнли и золотой гол

К главному трофею в своей карьере Бретт шел очень долго и не смог завоевать его с «Сент-Луисом». Летом 1998 года «блюзмены» предложили Халлу новый трехлетний контракт на сумму 15 миллионов долларов, но отказались включать пункт о запрете на обмен. В итоге в «Далласе» Бретту дали еще больше — 17 миллионов за те же три года. В этом клубе форвард побил снайперский рекорд своего отца (610 голов), обошел его по набранным очкам (1170) и завоевал долгожданный Кубок Стэнли (1999 год). На момент триумфа форварду было уже почти 35 лет. До этого Халл ни разу не проходил дальше второго раунда плей-офф. Представьте себе, что чувствовал игрок.

В том финале «Далласу» противостояло «Баффало». В третьем овертайме шестого матча Халл переиграл Доминика Гашека и забил легендарный гол-фантом, который принес команде победу в серии (4-2). Еще ни одно взятие ворот не вызывало таких горячих споров, которые ведутся по сей день. Игра в площади ворот была частым нарушением и становилась причиной отмены многих голов. Именно поэтому положение левой ноги Халла до сих пор снится болельщикам «Сэйбрз». В тот день судьи решили по-своему, и Кубок Стэнли достался «Далласу».

В 2002 году Бретт во второй раз в карьере выиграл Кубок Стэнли, но уже в составе «Детройта». Возрастной нападающий уже не мог похвастаться былой формой, однако Павел Дацюк помог Халлу демонстрировать свои лучшие качества. Бретт это и сам не отрицал в интервью «СЭ»: «Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей. И я был достаточно умен, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это и меня делало на льду умнее, верно? Я увидел его и сразу сказал: «О, я хочу играть вместе с этим мальчишкой!»

Бретт Халл. Фото Getty Images
Бретт Халл. Фото Getty Images
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Характер и тренеры

Свою карьеру Халл заканчивал в «Финиксе», которым руководил его бывший партнер по «Сент-Луису» Уэйн Гретцки. Форвард в качестве свободного агента заключил двухлетний контракт с клубом в 2004 году, однако первый сезон вычеркнул локаут. Когда чемпионат возобновился в 2005-м, 41-летний Халл не выглядел хоккеистом, который подходит для возросшего темпа игры в НХЛ. Он сыграл всего пять матчей, после чего завершил карьеру.

На его профессиональном пути встречались различные звездные тренеры, но лишь некоторым удалось найти с Халлом общий язык. С ним разругался Терри Крисп, приведший «Калгари» к кубковой победе в 1989-м, у него были конфликты с Брайаном Саттером, а про неприязнь к Майку Кинэну и говорить не стоит. Железный Майк даже забрал у форварда капитанскую нашивку. «Так меня за всю карьеру ни один тренер не выводил из себя. Бывало, я сидел и мечтал о том, как бы задушить его или выколоть клюшкой глаз. Кинэн — настоящий тиран. Однажды он усадил Хаверчука на скамейку, несмотря на то что больная бабушка Дейла планировала приехать и увидеть, как он играет в последний раз в ее жизни», — вспоминал Халл.

Майк Кинэн. Фото Getty Images
Майк Кинэн. Фото Getty Images

Случались у Бретта и конфликты с партнерами по команде. Однажды бывший нападающий «Сент-Луиса» Виталий Прохоров не выдержал и накричал на форварда, что мог себе позволить далеко не каждый. «Халл — великий хоккеист. Я больше не встречал игроков, обладающих настолько сильным и точным броском. А вот характер у Бретта — жуткий. Периодически у него крепко срывало башню. Всю тренировку он изводил меня нелепыми придирками. Когда в очередной раз услышал: «Эй, факин рашн, куда поехал?» — терпение лопнуло. Я подошел к Халлу и на скверном английском выдавил: «Под лед тебя закопаю, если снова такое услышу». На следующий день после речи в раздевалке меня отправили в фарм, и моя энхаэловская карьера покатилась вниз», — вспоминал в интервью «СЭ» Прохоров.

Однако никакого предвзятого отношения к советским и российским хоккеистам у Халла никогда не было. Под горячую руку мой попасть абсолютно каждый вне зависимости от национальности. Про Александра Овечкина Бретт говорил следующее: «Печалит ли меня, что мои снайперские показатели подвинут? Вообще ни на секунду! Как это любят говорить: рекорды создаются для того, чтобы их бить? Рекорда у меня нет, но просто больших цифр это тоже касается. Знаете, когда великий игрок делает великие вещи и ты испытываешь к нему такое уважение, как я к Алексу, — это здорово! Опередит ли Овечкин Гретцки? Если он захочет продолжать играть и обойдется без травм — абсолютно! И сам Уэйн скажет вам то же самое».

Совсем недавно Марсель Дионн выходил на видеосвязь и лично поздравлял Овечкина с продвижением в снайперской гонке. Возможно, совсем скоро мы станем свидетелями такого звонка и от Бретта Халла. Трудно представить, что для Александра ценнее в таких ситуациях — рекорды или же признание столь легендарных хоккеистов. Наверняка когда-то юный Овечкин даже и не догадывался, что сможет переписать историю мирового хоккея.

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Андрей Жданюк все материалы автора
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