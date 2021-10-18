«Мечтал выколоть глаз тренеру». Кого скоро обгонит Овечкин в списке лучших снайперов?

Невероятная история Бретта Халла.

На троих семья Халлов забросила в НХЛ 1654 шайбы, что до сих пор кажется чем-то невероятным. Из всех троих главным снайпером стал Бретт, на счету которого 741 гол. На сегодняшний день это четвертый результат в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Позади американского форварда находится Александр Овечкин (733), который с огромной долей вероятности уже в этом сезоне обойдет Халла и сместит его на пятую строчку. Впрочем, по словам Бретта, он будет только рад этому событию и искренне поздравит капитана «Вашингтона».

Бретт Халл и его отец Бобби Халл. Фото Getty Images

Другой паспорт

Интересно, что в отличие от своих родственников Бретт на международном уровне защищал цвета сборной США, хотя также родился в Канаде. Его мама Джоанн была американкой, и игрок принял такое решение без особого сомнения. Возможно, связано это было еще и с тем, что у Бретта со своим отцом были не самые гладкие отношения. Бобби нередко позволял себе поднять руку на жену, и в итоге они развелись, когда сыну было всего 14 лет. Трудная обстановка дома и детские психологические травмы во многом повлияли на характер Бретта, который также стал довольно непростым. Порой он был настоящей проблемой не только для самого игрока, но и для всех окружающих.

«У нас хорошие отношения с отцом. Когда-то в них были пробелы, но мы — семья. Я уважаю его и считаю, что он играл в хоккей гораздо лучше меня. В свое время он изменил игру, а я лишь стал ее частью», — говорил Бретт. Можно бесконечно спорить на тему того, кто же выступал ярче, но их связывает очень многое. Бобби Халл был включен в Зал хоккейной славы в 1983 году, а его сын — в 2009-м. Это первый в истории НХЛ случай, когда отец и сын удостоились попадания туда. Кроме того, именно они стали первыми отцом и сыном, набравшими по тысяче очков в лиге. В конце концов, даже прозвища у них практически одинаковые — Золотая Ракета и Золотой Бретт.

Многие результаты Халла-младшего остаются недостижимыми для американских хоккеистов. Среди всех представителей США он — лучший бомбардир регулярных чемпионатов НХЛ (1391 очко), лучший снайпер (741 гол), лидер по победным голам (110), по голам в большинстве (265) и броскам (4876). Со сборной США Бретт в 1996 году выиграл Кубок мира, а также играл в финале Кубка Канады-1991 и Олимпиады-2002.

Бретт Халл. Фото Getty Images

Пухлый мальчик

На драфте НХЛ 1984 года Бретт был выбран «Калгари» лишь в шестом раунде под общим 117-м номером. Столь низкая позиция обусловлена тем, что хоккейные скауты и эксперты считали, что форвард очень ленив и неповоротлив на площадке. «Люди сомневались в нем с самого с детства. Никто не думал, что он сможет стать такой большой звездой. Они видели в нем пухлого ребенка, недостаточно преданного делу. Однако, где бы Бретт ни появился, он доказывал все делом и становился беспощадным снайпером», — говорил бывший нападающий Джереми Реник.

В «Калгари» форвард надолго не задержался и в результате обмена оказался в «Сент-Луисе» — клубе, который стал для него по-настоящему родным. Там он даже успел поиграть с Уэйном Гретцки, а с 1992-го по 1995-й был капитаном «Блюз». Всего за команду из штата Миссури Халл отыграл 10 сезонов с 1988 по 1998 год, становился обладателем «Харт Трофи» (1991) и «Леди Бинг Трофи» (1990), а также встретил своего лучшего партнера по атаке — Адама Оутса. Именно в связке с ним Халл забивал огромное количество голов (более 200 шайб на пару с 1989 по 1992 год). Оба они оставили яркий след в истории клуба.

У Оутса однажды попросили сравнить своего бывшего партнера с Овечкиным, и вот что ответил канадец: «Александр физически сильнее Халла — он более мощный. Но у Бретта лучше бросок. Он вообще лучше, чем у кого-либо в истории НХЛ. Тренеры часто считают снайперов ленивыми, но это не так. Например, Бретт должен был дождаться, пока я разберусь с соперником в углу площадки, подстроиться под мой неспешный темп и открыться в нужный момент. Поверьте, для этого нужно быть очень дисциплинированным. На тренировках я специально делал Халлу неудобные передачи, и он умудрялся доводить шайбу до ворот».

Бретт Халл. Фото Getty Images

Кубок Стэнли и золотой гол

К главному трофею в своей карьере Бретт шел очень долго и не смог завоевать его с «Сент-Луисом». Летом 1998 года «блюзмены» предложили Халлу новый трехлетний контракт на сумму 15 миллионов долларов, но отказались включать пункт о запрете на обмен. В итоге в «Далласе» Бретту дали еще больше — 17 миллионов за те же три года. В этом клубе форвард побил снайперский рекорд своего отца (610 голов), обошел его по набранным очкам (1170) и завоевал долгожданный Кубок Стэнли (1999 год). На момент триумфа форварду было уже почти 35 лет. До этого Халл ни разу не проходил дальше второго раунда плей-офф. Представьте себе, что чувствовал игрок.

В том финале «Далласу» противостояло «Баффало». В третьем овертайме шестого матча Халл переиграл Доминика Гашека и забил легендарный гол-фантом, который принес команде победу в серии (4-2). Еще ни одно взятие ворот не вызывало таких горячих споров, которые ведутся по сей день. Игра в площади ворот была частым нарушением и становилась причиной отмены многих голов. Именно поэтому положение левой ноги Халла до сих пор снится болельщикам «Сэйбрз». В тот день судьи решили по-своему, и Кубок Стэнли достался «Далласу».

В 2002 году Бретт во второй раз в карьере выиграл Кубок Стэнли, но уже в составе «Детройта». Возрастной нападающий уже не мог похвастаться былой формой, однако Павел Дацюк помог Халлу демонстрировать свои лучшие качества. Бретт это и сам не отрицал в интервью «СЭ»: «Павел делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей. И я был достаточно умен, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это и меня делало на льду умнее, верно? Я увидел его и сразу сказал: «О, я хочу играть вместе с этим мальчишкой!»

Бретт Халл. Фото Getty Images

Характер и тренеры

Свою карьеру Халл заканчивал в «Финиксе», которым руководил его бывший партнер по «Сент-Луису» Уэйн Гретцки. Форвард в качестве свободного агента заключил двухлетний контракт с клубом в 2004 году, однако первый сезон вычеркнул локаут. Когда чемпионат возобновился в 2005-м, 41-летний Халл не выглядел хоккеистом, который подходит для возросшего темпа игры в НХЛ. Он сыграл всего пять матчей, после чего завершил карьеру.

На его профессиональном пути встречались различные звездные тренеры, но лишь некоторым удалось найти с Халлом общий язык. С ним разругался Терри Крисп, приведший «Калгари» к кубковой победе в 1989-м, у него были конфликты с Брайаном Саттером, а про неприязнь к Майку Кинэну и говорить не стоит. Железный Майк даже забрал у форварда капитанскую нашивку. «Так меня за всю карьеру ни один тренер не выводил из себя. Бывало, я сидел и мечтал о том, как бы задушить его или выколоть клюшкой глаз. Кинэн — настоящий тиран. Однажды он усадил Хаверчука на скамейку, несмотря на то что больная бабушка Дейла планировала приехать и увидеть, как он играет в последний раз в ее жизни», — вспоминал Халл.

Майк Кинэн. Фото Getty Images

Случались у Бретта и конфликты с партнерами по команде. Однажды бывший нападающий «Сент-Луиса» Виталий Прохоров не выдержал и накричал на форварда, что мог себе позволить далеко не каждый. «Халл — великий хоккеист. Я больше не встречал игроков, обладающих настолько сильным и точным броском. А вот характер у Бретта — жуткий. Периодически у него крепко срывало башню. Всю тренировку он изводил меня нелепыми придирками. Когда в очередной раз услышал: «Эй, факин рашн, куда поехал?» — терпение лопнуло. Я подошел к Халлу и на скверном английском выдавил: «Под лед тебя закопаю, если снова такое услышу». На следующий день после речи в раздевалке меня отправили в фарм, и моя энхаэловская карьера покатилась вниз», — вспоминал в интервью «СЭ» Прохоров.

Однако никакого предвзятого отношения к советским и российским хоккеистам у Халла никогда не было. Под горячую руку мой попасть абсолютно каждый вне зависимости от национальности. Про Александра Овечкина Бретт говорил следующее: «Печалит ли меня, что мои снайперские показатели подвинут? Вообще ни на секунду! Как это любят говорить: рекорды создаются для того, чтобы их бить? Рекорда у меня нет, но просто больших цифр это тоже касается. Знаете, когда великий игрок делает великие вещи и ты испытываешь к нему такое уважение, как я к Алексу, — это здорово! Опередит ли Овечкин Гретцки? Если он захочет продолжать играть и обойдется без травм — абсолютно! И сам Уэйн скажет вам то же самое».

Совсем недавно Марсель Дионн выходил на видеосвязь и лично поздравлял Овечкина с продвижением в снайперской гонке. Возможно, совсем скоро мы станем свидетелями такого звонка и от Бретта Халла. Трудно представить, что для Александра ценнее в таких ситуациях — рекорды или же признание столь легендарных хоккеистов. Наверняка когда-то юный Овечкин даже и не догадывался, что сможет переписать историю мирового хоккея.