В 36 лет Овечкин выдал лучший старт сезона в карьере! Теперь он пятый снайпер НХЛ

Александр набрал четыре очка в матче с «Рейнджерс».

В матче против «Рейнджерс» Александр Овечкин принял участие в четырех голевых атаках «Вашингтона», установив личный рекорд результативности на старте сезона. Ранее форвард, которому в сентябре исполнилось 36 лет, дважды набирал по три очка (причем в 2017-м начал с хет-трика), пять раз — два, четырежды — одно.

Первые матчи Александра Овечкина в сезоне. Фото «СЭ»

Овечкин с ходу сделал то, чего от него многие ждали еще весной, — вошел в пятерку лучших снайперов в истории НХЛ. Российский форвард забросил 731-ю и 732-ю шайбы в карьере и подвинул легендарного канадца Марселя Дионна. От занимающего четвертое место Бретта Халла Александр Великий отстает на девять голов, от замыкающего тройку Яромира Ягра — на 34. А вот чтобы добраться до вечного достижения Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо отличиться еще 162 раза. Интересно, что по числу голов в ворота «Рейнджерс» за последние 50 лет Овечкин делит третье место с Марком Рекки (по 41), уступая только Майку Босси (43) и Марио Лемье (61).

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В ночь на четверг Овечкин оформил юбилейный, 150-й дубль в регулярных чемпионатах. Для сравнения: великий Горди Хоу забрасывал больше одной шайбы 147 раз, а следующая «жертва» Александра — Марио Лемье — 154. Правда, легендарный нападающий «Питтсбурга» провел почти на 300 матчей меньше. Бретт Халл оформил 158 дублей, Уэйн Гретцки — аж 189.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Фото «СЭ»

Тем не менее 150-й дубль оказался уникальным в карьере Овечкина. Александр впервые в одной игре отметился точными бросками и в большинстве, и в меньшинстве. На данный момент на счету россиянина 270 голов при численном преимуществе его команды — всего на четыре меньше, чем у рекордсмена лиги Дэйва Андрейчака. Рекорд канадца, проведшего в НХЛ более 1600 встреч, держится более 15 лет, однако еще до Нового года Овечкин наверняка перепишет и это достижение.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

А вот голы в меньшинстве — событие для Овечкина экстраординарное. В последний раз он отличался при численном преимуществе соперника почти 13 лет назад. Соперником, кстати, тоже были «Рейнджерс». Причем три из пяти шайб в меньшинстве были заброшены в первый сезон лидера «Вашингтона», когда он составлял мощную контратакующую связку с литовцем Дайнюсом Зубрусом.

Голы Александра Овечкина в меньшинстве. Фото «СЭ»

В главной бомбардирской гонке XXI века Овечкин вплотную подобрался к Сидни Кросби, укрепившемуся в конце прошлого сезона на 34-й позиции. Однако уже в ближайшее время легенды «Вашингтона» и «Питтсбурга» сделают очередные шаги в бомбардирской таблице, ведь от Жильбера Перро Овечкина отделяет два балла, от Пьера Таржона — три, от Майка Гартнера — 10.

Кстати, от попадания в европейскую тройку (третий сейчас — Яри Курри) Овечкина отделяет 74 очка, а вот от топ-10 — аж 266. Среди действующих игроков капитан «Вашингтона» занимает третье место с 205-очковым отставанием от суперветерана «Флориды» Джо Торнтона.