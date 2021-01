Экс-владельцу «Витязя» дали 17 лет строго режима. Он привозил из Америки тафгаев, устраивал бойни и управлял Чеховским районом

Рассказываем о полумифической фигуре российского хоккея Николае Павлинове, которого подвел партнер, поддержавший переворот на Украине.

14 января был вынесен приговор Николаю Павлинову, яркой, но практически неизвестной фигуре, оставившей большой след в российском хоккее, одному из создателей и владельцев «того самого» «Витязя», переполненного североамериканскими тафгаями, наводившими ужас на российскую суперлигу, а затем и раннюю КХЛ.

«Коля»

Павлинов и его сообщники были задержаны в 2017 году. Следствие предъявило обвинение в том, что за пять лет его организованное преступное сообщество присвоило недвижимость, являющуюся собственностью РФ, на сумму в 300 миллионов рублей. Однако, по данным ряда СМИ, она доходит до 11 миллиардов рублей.

В ходе следствия выяснилось, что в мошеннических схемах были задействованы риелторы, сотрудники Росреестра и кадастровой палаты. Сама схема была несложной: сообщники Павлинова, по данным уголовного дела, изменяли данные по земельным участкам. В кадастровую информацию вносились сведения о землях на основании поддельных документов о предоставлении в пользование земельных участков — они были старого образца. После постановки на кадастровый учет и регистрации мошенники, как выяснили следователи, получали новые документы на собственность. Затем участки, принадлежавшие государству, несколько раз перепродавали подставным лицам, а уже после этого реализовывали конечному покупателю.

Сам Николай Павлинов был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Кто он такой и как оказался в хоккее? Информация из различных источников ведет нас к концу 1980-х, когда Павлинов якобы стал участником чеховской ОПГ, которая активно сотрудничала с подольской группировкой. Та, в свою очередь, была «под присмотром» у знаменитого вора в законе Отари Квантришвили. В последствии из банды в живых по разным причинам остались лишь двое, среди них Павлинов, или «Коля`» - с ударением на последний слог. Прозвище, по некоторым данным, он получил за «высокие манеры» - много читал, любил дорогие французские вина и очень редко ругался матом. Коля не был коронован в воры в законе, так как никогда до этого не сидел в тюрьме.

Говорят, долгое время Павлинов считался негласным руководителем Чеховского района. Его структуры контролировали бизнес в Чехове. Николай Борисович боролся с наркоманией, следил за тем, чтобы на рынке торговали местные жители, властные структуры полностью взаимодействовали с ним. В 1990-е на улицах Чехова было чисто, что по тем временам было сродни чуду. Всем, кому приходилось сталкиваться с Коля, характеризовали его как «справедливого человека». Одна из многочисленных баек гласит, что его люди наказывали беспредельщиков, которые совершали преступления «не по понятиям». В 1990-е, как и везде, появлялось большое количество банд. Те, кто был не согласен с властью Павлинова, были побеждены, для остальных он стал судьей.

В спорте у него было две страсти — хоккей и единоборства, которые, как мы знаем, впоследствии слились воедино.

Драка Дарси Веро и Джереми Яблонски. Фото Федор Успенский, «СЭ»

С подольскими Павлинова объединяла и любовь к спорту. С группировкой, по свидетельству ряда источников, были как-то связаны такие известные в российском спорте личности, как Борис Иванюженков и ее лидер Сергей Лалакин. Именно они в 1996 году организовали сначала боксерский клуб «Витязь», а затем, совместно с Павлиновым, и хоккейный клуб. Самые известные воспитанники боксерского клуба — Денис Лебедев и Александр Поветкин.

Сергей Лалакин (слева) и Борис Иванюженков (в центре).

В прошлом борец греко-римского стиля Иванюженков какое-то время даже был министром спорта, а с 2011 по 2016 год являлся депутатом Госдумы от КПРФ. Именно он посодействовал строительству в Подольске хоккейного дворца, где уже через год после сдачи прошел молодежный чемпионат мира, который, к слову, Россия с треском проиграла.

Лалакин также погружен в спорт. При этом всячески открещивается от публичности.

Боксеры Александр Поветкин (слева), Денис Лебедев (справа) и бизнесмен Сергей Лалакин.

Хоккейный «Витязь»

«Витязь» начал с самых низов российских первенств с сезона-1997/98. Руководили командой легенды советского хоккея Валерий Васильев и Вячеслав Анисин. Среди игроков можно отметить будущего главного тренера «Витязя» Алексея Ярушкина или легенду «Крыльев Советов» Александра Бодунова, не игравшего в хоккей с 1982 года и набравшего в 17 матчах 13 (5+8) очков.

Все начиналось на уличной коробке. Васильев, Анисин и Бодунов появились неслучайно, до этого Павлинов помогал ветеранам финансово.

«Как-то мы поехали на турнир в Германию, - рассказывал Анисин. - Мне была выделена определенная сумма наличными. После всех расходов я сохранял все чеки, и осталась сдача - 700 долларов. Все это я привез Николаю Борисовичу. Тот почти никогда не ругался матом, но тут он высказал мне. Посоветовал мне засунуть чеки и сдачу куда подальше. Сказал мне: «Вячеслав, если бы я тебе не доверял, не дал бы тебе ни рубля».

Валерий Васильев (крайний слева) и Вячеслав Анисин (крайний справа) — тренеры первого состава подольского «Витязя».

Год за годом команда крепла и поднималась из лиги в лигу. В сезоне-1999/00 она уже выступала в «Вышке». В ней играло множество будущих тренеров, в том числе главный тренер «Ак Барса» и «Витязя» динамовец Валерий Белов, глава Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов, будущий главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков и многие другие, в частности силовик и игрок нынешнего «Витязя» молодой Евгений Артюхин.

В сезоне-2000/01 «Витязь» на год поднялся в Суперлигу, но продержался лишь сезон. Вернуться он смог только после сезона-2004/05. В год локаута в НХЛ за команду выступали такие звезды, как Алексей Жамнов и Александр Королюк. В том же сезоне в команде появилось сразу два силовых игрока, хотя чего уж там - настоящих первых русских тафгая, Александр Юдин и Михаил Стрелков. «Витязь» уступил в финале «Вышки» ХК МВД, тому самому, где через три года появятся Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Но все равно поднялся в элиту.

Тафгаи

Начало 2000-х - время взлета российской экономики и, как следствие, роста зарплат в российском спорте, в том числе и в хоккее. После распада СССР на вершину чемпионата взошли новые герои: ведомственное «Динамо» чувствовало себя хорошо благодаря покровителям, коммерции и продаже игроков в НХЛ. Металлургические гиганты - «Магнитка», «Кузня», «Северсталь» - выходили в финалы, чуть позже поднялись нефтяные «Авангард» и «Ак Барс», а также «Локомотив», спонсируемый РЖД. Из-за рубежа стали приезжать более сильные легионеры, потихоньку начали возвращаться наши игроки из НХЛ.

На фоне нефтегазовых долларов «неформальный бюджет» Чеховского района, который, как утверждается, ответственно контролировал Коля, не выглядел столь внушительно. Бюджет «Витязя» уже никак не мог тягаться с бюджетами таких клубов, как «Ак Барс», а значит, и конкурировать за ведущих игроков подольский клуб был не способен. Чеховско-подольская братва, приезжавшая на матчи к Павлинову, наверняка не была рада многочисленным поражениям. «Если мы их не сможем обыграть, то хотя бы ******** (побьем)», - говорят, именно так считал главный идеолог подольчан-чеховцев.

Однако в самом Чехове приближенные к Павлинову люди высказывают другую версию. Тафгаев и тотального мочилова на заре создания команды не было и в помине. Владелец «Витязя» предпочитал силовой хоккей, однако, по его мнению, такую игру не понимали судьи. Павлинов считал, что клубы-олигархи работают с судьями и потому не имеют проблем с трактовками силовых приемов. «Витязь» с арбитрами не работал из принципа. В конце концов Коля решил, что олигархов он будет наказывать, так как его обидели, а в лиге нет справедливости. Хотя его и пытались отговорить от таких мер. Впоследствии это трансформировалось в гладиаторские бои на льду.

Кстати, о бюджете. На форме «Витязя» в разные годы была реклама спонсоров лиги, но никогда - спонсоров самого клуба. Павлинов считал, что форма - это святое, и, хотя за рекламу предлагали неплохие деньги, неизменно отказывался.

Летом 2005 года «Витязь» пополнил первый североамеринский боец Рид Симпсон. Уроженец канадского городка Флин-Флон был очень перспективным форвардом по детям, имел весьма недурную статистику в юниорской лиге WHL. Однако затем переквалифицировался в «силовика», набирая по сотне минут штрафа в АХЛ. Хотя его 43 (18+25) очка в 70 матчах в одном из сезонов - на зависть многим современным молодым россиянам, отправляющимся в Америку за лучшей жизнью.

Рид Симпсон против Андрея Срюбко. Фото Сергей Куллин

Драться Симпсону в России было не с кем, разве что с украинцем Андреем Срюбко из ХК МВД.

— В Чехове меня встретил владелец клуба и дал мне 50 тысяч долларов. Наличкой, — вспоминал Симпсон в подкасте Пола Биссонета Spittin' Chiclets. — Я положил их в карман и ходил с ними в раздевалке еще дней пять. В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал.

В тот год «Витязь» переехал из Подольска поближе к владельцу — в Чехов, где открылась новая арена. Следующими тафгаями стали Натан Перро и Дарси Веро. Первый оставил не такой большой след в истории наших чемпионатов, а вот второй успел даже «поиграть» в ЦСКА.

Хотя тоже был неплохим игроком и более-менее умел играть в хоккей, даром что был явно выраженным силовиком. В его активе есть даже 37 игр за «Вашингтон» в сезоне-2003/04. Веро, отрабатывая деньги, которые никогда не получал до этого (10 миллионов рублей, но по тем временам это 300 с лишним тысяч долларов), кидался в КХЛ на всех подряд, но драться ему, как и Симпсону, также было не с кем.

Явление народу

С Перро связана другая история. 32-летний канадский форвард, тоже подававший надежды в юности, решил переквалифицироваться в тафгаи, чтобы хоть как-то закрепиться в профессиональном хоккее. В конце концов на закате карьеры он оказался в «Витязе». 27 января 2009 года, в первый сезон КХЛ, «Витязь» встречался в Чехове с «Динамо». Перро вместе с Веро, как и требовало руководство, развязали драки. На 52-й минуте при счете 0:5 пора было действовать. Перро ввязался в драку с Карелом Рахунеком, был удален до конца игры и в сопровождении лайнсменов Майтака и Пронских поехал в сторону калитки. Он уже почти ушел в раздевалку, как откуда ни возьмись прибежал «неизвестный человек в бейсболке «Витязя» и отправил того обратно на лед. Газета «Советский спорт», которая такими словами обозначила «неизвестного», даже попыталась провести расследование, узнать, кто же это был, хотя весь хоккейный менеджмент клубов и лиги был прекрасно осведомлен. Это был сам Николай Борисович, единственный раз попавший в кадр фотообъективов и первых смартфонов. Именно он заставил Натана вернуться к работе. Как видно в ролике ниже, Перро сделал это не очень-то и охотно.

«Мы ловили и отталкивали канадца от игроков «Динамо», — рассказывали лайнсмены. — Но он вырывался. Говорил нам: «No, I can't guys. My money is here» («Не могу уйти, ребята. Мои деньги — здесь»).

Долго в лиге Перро не задержался. Но для Павлинова это была не беда, поток из-за океана был налажен, на подходе уже были другие, гораздо более крутые ребята.

Саймон и Ко

Самым крутым из всех, без сомнения, был Крис Саймон. Наверное, потому что он не был чистым тафгаем, как его предшественники, а действительно являлся классным хоккеистом. Например, в сезоне-1999/00 за «Вашингтон» обладатель Кубка Стэнли-1996 набрал 49 (29+20) очков. 29 голов во времена, когда в НХЛ был, наверное, самый закрытый хоккей в истории! Для сравнения, звезда «Кэпс» Евгений Кузнецов никогда не забивал больше 27. В НХЛ карьера Саймона катилась к чертям. Он получил дисквалификацию за то, что наступил коньком на ногу одному из самых грязных и подлых провокаторов лиги Яркко Рууту, не гнушавшемуся подобными приемами.

Ко всему прочему, Саймон имел проблемы с алкоголем. Причем неразрешимые. Дело в том, что по происхождению Саймон — чистокровный индеец. А у них, как и у российских народов Крайнего Севера и Дальнего Востока, генетически отсутствуют ферменты, расщепляющие алкоголь. В результате чего появляется зависимость, схожая с наркотической.

Но то, что не могут решить в Америке, под силу простым чеховским пацанам, особенно если у них есть немного денег. Саймона «зашили» умельцы, и в первый же сезон в КХЛ он стал вторым бомбардиром команды после Глеба Клименко, несмотря на скудное игровое время, несколько иные обязанности на льду и постоянные дисквалификации за драки.

Во втором сезоне у Саймона умер в Канаде брат, и тот надолго уехал к себе, где, естественно, развязал после горя. Но Криса вернули обратно и снова помогли справиться с алкогольной зависимостью.

В третий сезон за «Витязь» Саймон набрал 28 очков, наколотив при этом 16 голов, и вновь стал вторым бомбардиром команды после Вадима Бердникова.

Но вернемся ко второму сезону КХЛ. Это был расцвет чеховского тафгайства в истории российских чемпионатов. Помимо Веро и Саймона в команде появились Брендон Сагден и Джош Грэттон.

- С первого момента я оказался совсем в другом мире. Это всё выглядело невероятно, — вспоминал Сагден в том же подкасте. - Босс клуба был мафиози, вокруг были телохранители. Он обожал драки и просил меня заниматься только ими. Моя работа заключалась в том, чтобы перед каждой игрой на стартовом вбрасывании подъезжать к соперникам и говорить, что я надеру им задницы. Так я выводил их из равновесия. Когда игра начиналась, я выбирал себе оппонента и бил его. Вот так я и набрал 122 минуты штрафа за десять матчей. В том «Витязе» было еще много любителей подраться — Грэттон, Веро, Саймон. Крис один мог разобраться со всеми, но босс любил нас, канадских тафгаев. В других клубах КХЛ бойцов не было, и мне иногда было жалко соперников. Они ничего не знали о драках, а тут появились профессионалы, которые устраивали побоища. Но мне за это платили, так что я не жалуюсь".

Драка Джона Мирасти и Александра Свитова. Фото photo.khl.ru

А самое главное — во втором сезоне КХЛ команду возглавил бывший тафгай Андрей Назаров, с которым не продлили контракт в родном «Тракторе». Позднее выяснилось, что Андрей Викторович оказался хорошим тренером, но тогда об этом мало кто знал. Многие несведущие люди считали, что драки «Витязя» — это установка Назарова. Но он только претворял в жизнь политику партии.

Именно в этом сезоне случилась знаменитая матч-драка «Витязь» — «Авангард», игра, которую не удалось довести до конца из-за нехватки нужного количества игроков на площадке — все были удалены. Но помимо нее было еще много всего, что даже не вошло в кадры, так как во втором сезоне КХЛ транслировались далеко не все матчи. Да и то самая массовая драка в российском хоккее, в котором участвовал сам Яромир Ягр, не вышла зрелищной, так как все провокации «Витязя» были сведены к борьбе омичей, решивших довести матч до абсурда и привлечь таким образом внимание к проблеме существования в КХЛ такой команды, как «Витязь».

Лига карала нарушителей хоккейного закона как могла, но вместе с этим всячески поддерживала истории с драками. КХЛ была тогда на пике популярности — в Россию возвращались престарелые суперзвезды НХЛ, большие бюджеты клубов, не ограниченные потолком зарплат, позволяли приглашать добротных легионеров. «Витязь» же дополнял красок и в без того пеструю картину. Он был российской версией «бандитов с большой дороги» — аналогом знаменитой хулиганской «Филадельфией Флайерс» конца 1970-х. С развитием YouTube слава «Витязя» распространилась по всему миру. И КХЛ, конечно же, активно этим пользовалась.

Тревор Гиллис против Джона Мирасти. Фото photo.khl.ru

Хардкор-бойцы и кульминация

Но самый беспредел был впереди. В следующем сезоне чеховцы обновили линейку тафгаев: из-за океана подъехал настоящий хардкор: Кип Бреннан, Джон Мрасти и Джереми Яблонски. Еще был Ник Тарнаски, но тот худо-бедно мог играть в хоккей. Остальные трое умели это делать на уровне Ночной лиги, причем не самых высоких ее дивизионов. Это были скорее не хоккеисты, а бойцы без правил на коньках.

Про инциденты и драки «Витязя» только в одном четвертом сезоне можно написать небольшую книгу.

Во время предсезонного вояжа в Магнитогорск Мирасти, Яблонски и Бреннан оказались в одном заведении с проходящей рядом свадьбой. Простые люди из российского рабочего городка в модных цветных рубашках, по-видимому, решили проверить иностранных бойцов на прочность — посмотреть, что те умеют вне льда. Оказалось, что и в жизни они довольно крепкие парни, далекие от западной политкорректности.

«Мы приехали на предсезонный турнир в Магнитогорск, - вспоминает Яблонски. - И после какого-то матча Панарин посоветовал нам одно место, говорит, вам понравится, это типа ресторана и клуба. Мы, понятно, согласились, почему нет?

Приходим туда, и оказывается, что весь ресторан сняли на свадьбу и нам надо подождать полчасика. Ну о'кей, стоим мы на улице, не знаю, что произошло, но тут выходят люди и начинают на нас орать. Верите или нет, но мы не пытались начать драку! Наоборот, хотели все свести на нет. Стою я и думаю: «Ну начинается. Только приехал в Россию, и сейчас меня подстрелят». Короче, завязалась потасовка, и мы начали разбрасывать всех налево и направо.

Говорю Мирасти: «Пора сваливать». Никогда не забуду, как мы продвигались по стеночке, спиной к ней, а перед нами толпа. Нескольких человек мы уже повалили, и тут я замечаю боковым зрением, как на нас мчится какой-то парень и набрасывается на Мирасти! А Мирасти ему даже ничего не делал! Короче, вырубил я этого придурка с одного удара, и мы дали деру. Это был полный дурдом!"

22 сентября 2011 года. Яблонски провоцировал, а затем напал на вратаря «Магнитки» Гелашвили, чем вызвал у него нервное расстройство.

6 ноября 2011 года. «Витязь» подвергли обструкции в Минске, после чего болельщики стали закидывать мусором лавку его игроков, за которых вступился тренер Назаров.

Если в первые годы тафгаев американцы, которые должны были оправдывать зарплату, искали поводы для драк и достойных партнеров, среди которых были Александр Свитов, Евгений Артюхин, Дмитрий Рябыкин или, например, минчанин Владимир Денисов, то затем все сводилось к тотальному произволу, особенно когда исход матча становился ясным. Клубы массово жаловались в лигу, отказываясь приезжать в Чехов, так как сталкивались не только с неминуемыми побоями на льду, но и с давлением людей Павлинова, сновавших в подтрибунных помещениях и по периметру площадки. И если в 1990-е годы такое встречалось практически повсеместно, причем не только в хоккее, то в начале 2010-х это было диким явлением.

Плюсом той команды стало наличие молодых игроков: Артемия Панарина, Михаила Анисина, Евгения Тимкина, Динара Хафизулина и других. По признанию многих, наличие тафгаев позволяло им чувствовать себя на льду увереннее и помогло раскрыться. Кое-кто из этой молодежи ездил каждое лето в гости к Николаю Борисовичу вплоть до взятия того под стражу.

Джереми Яблонски (справа). Фото photo.khl.ru

26 ноября 2011 года. В домашнем матче с «Трактором» Яблонски напал на защитника Александра Рязанцева, нанеся тому травму, а Тарнаски долго играл в салочки с Александром Бутурлиным.

Перформанс «Витязя» превратился в чистейший фарс и, самое главное, стал опасен для здоровья игроков. Лиге пора было это прекращать.

- Нет ничего страшного, когда тафгай выясняет отношения с тафгаем или хоккеисты встречаются в кулачном поединке, защищая себя, партнера или выплескивая негативные эмоции, - заявил на специальной пресс-конференции президент КХЛ Александр Медведев. - Но абсолютно неприемлема подлость, удары исподтишка, выбор в противники человека неподготовленного, физически намного слабее тебя, который никогда до этого не дрался.

КХЛ предупредила «Витязь» о том, что за такое его могут исключить из лиги, дисквалифицировала Яблонски до конца сезона, а Бреннана — на 15 игр. Мирасти, отбывающий дисквалификацию, в «наказании» «Трактора» не участвовал.

Кстати, большое количество хоккейных хулиганов нужно было Павлинову для шоу: пока двое отбывают дисквалификации, двое других могут действовать.

Закат

После этого инцидента стало ясно, что эра тафгаев «Витязя» начнет угасать. Тем не менее в следующем сезоне команду, которая вернулась в Подольск, пополнил еще один тафгай - Тревор Гиллис. Мирасти и Грэттон ушли в «Барыс», а Гиллис запомнился лишь дракой с Мирасти, из которой лига успела сделать целое шоу. Парни продемонстрировали класс хоккейной драки, как это должно быть у хоккеистов исчезающего вида. Удивительно, но Мирасти до сих пор выступает в малоизвестных минорных лигах, но не дерется, а забивает голы и отдает передачи!

Это была лебединая песня эры. Сильный против сильного - это не избиение и нападение исподтишка. Но всему когда-то приходит конец.

Никита Бережков и его команда сделали тогда репортаж, в котором прекрасно все.

Именно в пятом сезоне КХЛ у Павлинова начали заканчиваться деньги на содержание команды. По данным «СЭ», в третьем-четвертом сезонах он платил ведущим тафгаям по 500-700 тысяч долларов, деньги, которые они никогда не заработали бы у себя дома. Команда полностью перешла под крыло «Газпрома» и теперь связана с его создателями только своим прошлым.

По мнению следствия, именно в 2011 году Коля начал махинации с недвижимостью. И может быть, все бы сошло с рук, но подвел партнер. Многолетний «мозг» Павлинова - Олег Стрекалов по прозвищу Зика — стал выводить деньги на Украину. Уроженец Винницкой области сотрудничал с украинскими крупными политиками и бизнесменами. В одной из киевских гостиниц, владельцем которой значится Стрекалов, во время переворота 2014 года был размещен штаб Правого сектора (запрещен в России). Все это не могло не бросаться в глаза российским органам госбезопасности. Стрекалов отправился в бега и до сих пор скрывается от российского правосудия, находясь то ли в США, то ли Монако, что не так уж и сложно, учитывая, что в розыск он объявлен только в РФ.

По одной из легенд, Коля поссорился с Зикой из-за того, что последний кинул босса. По другой - органы потребовали от Павлинова найти Стрекалова, дав на это срок в один год. Но сделать этого бывший «хозяин Чехова» не смог — либо не стал сотрудничать со следствием.

Олег Стрекалов, партнер и правая рука Николая Павлинова.

Зику ряд чеховских группировок хотели убрать еще раньше, но Коля оставил его в живых своим словом. Однако прецедент с запрещенной в РФ экстремистской группировкой дал ход делу, по которому империю Коля подвергли новой «феодальной раздробленности».

Павлинов очень чтил российскую историю. Вся его территория была оформлена в старорусском стиле, да и само название «Витязь», а также слоган «С нами Бог» не могли появиться из ниоткуда. Местные чеховские рассказывают, как в своей усадьбе в селе Талеж Коля, словно барин, любил кататься на бричке - легкой повозке с открытым верхом, запряженной лошадьми. Следом за ней неспешно катил внедорожник с охраной.

Павлинов и сам чувствовал себя русским князем, жестким, иногда жестоким, но справедливым. Он обладал властью, которую взял в руки сам, обойдя официальный путь, хотя, наверное, не раз имел возможность легализоваться. Система какое-то время мирилась с его существованием, но не могла терпеть слишком уж долго.

Больше всего Павлинов мечтал, чтобы в большой хоккей заиграл его сын Александр, на которого он записал большую часть недвижимости. Однако, несмотря на неплохой сезон в МХЛ, пробиться в основную команду тот объективно не смог.