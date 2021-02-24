Овечкина спустили в третье звено. Но спорное решение тренера не помогло «Вашингтону»

А вот Евгений Малкин отметился голом в принципиальном матче.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Малкин — 4 (бол., Летанг, Гюнтцель), 6:41 — 0:1. Паник — 2 (Хара, Карлсон), 24:38 — 1:1. Шири — 5 (Кузнецов), 33:18 — 2:1. Гюнтцель — 6 (Марино, Капанен), 33:40 — 2:2. Капанен — 3 (Блюгерс, Джерри), 61:43 — 2:3.

Вратари: Ванечек — Джерри.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 22 (6+9+7+0) — 37 (12+18+6+1).

Наши: Кузнецов (15.11/0/0), Овечкин (17.44/2/0), Орлов (18.55/1/-1) — Малкин (19.45/4/-2).

24 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. Без зрителей

Перед очередной игрой с «Питтсбургом» главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт принял спорное решение развести по разным тройкам Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. В матче с «Нью-Джерси» лидеры «Кэпиталз» в звене с Ти Джеем Оши хоть и набрали очки, но выглядели не совсем цельно и от коуча «столичных» вполне можно было ждать изменений в составе. Но мог ли кто-то предположить, что он не привычно вернет своего капитана в сочетание к Никласом Бэкстремом, а отрядит в номинально первое звено, где у него будет центрить рабочий датчанин Ларс Эллер?

Впрочем, уже спустя минуту после начала пятого матча с «Пингвинз» два звездных россиянина оказались вместе на льду в первой спецбригаде большинства, когда Майк Мэтисон переусердствовал в атаке и завалил голкипера «Кэпс» Витека Ванечека. Благо для него, «столичные» подаренную на ровном месте возможность открыть счет методично слили, ни разу не бросив по воротам Тристана Джарри, и провели две минуты большинства с некоторой ленцой.

А вот гости своей первой попыткой распорядились куда более продуктивно. Через пару минут после фола Мэтисона арбитры не простили контакт с чужим вратарем уже Овечкину, и парни Майка Салливана не дали отсидеть капитану «Вашингтона» положенные две минуты в штрафном боксе. Крис Летанг нехитро набросил на пятак «Вашингтона» и нашел забытого на правой штанге Евгения Малкина, который аккуратно смахнул шайбу в ворота чеха и прервал свою четырехматчевую безголевую серию. Мог 71-й номер «Пингвинз» на старте второй периода и увеличивать преимущество, но Ник Дженсен красиво расстелился перед воротами Ванечека и заблокировал мощнейший бросок россиянина в касание.

Letang with some patience and pinpoint accuracy.

Malkin with a deft deflection.

Pittsburgh with the power-play goal against Washington. pic.twitter.com/Mz1eJR647f — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 24, 2021

За счет чего хозяева будут сравнивать и взламывать неплохо организованную оборону «Питтсбурга», максимально затруднившего команде Лавиолетта начало атаки, было не совсем понятно, но ближе к середине матча на помощь «Вашингтону» пришла словацкая парочка Хара — Паник, забившая гол, который не вытекал из хода игры. Двухметровый ветеран простенькой диагональю нашел на чужой синей линии соотечественника и тот, заложив корпус, влетел на пятак «Питтсбурга» и передал привет игравшему по нему Мэтисону.

Powerful Richard Panik move on this one. ? pic.twitter.com/Snrr04lLaq — NHL (@NHL) February 24, 2021

После гола все четыре звена «Кэпиталз» мгновенно забегали с другим настроением, чуть отодвинули игру от владений Ванечека и уже за семь минут до конца второго периода «Вашингтон» сумел забросить вторую шайбу благодаря усилиям Евгения Кузнецова и Коннора Шири. Россиянин воспользовался потерей «Пингвинов» на левом фланге и вложил шайбу точно в крюк американцу, которому оставалось только мощно зарядить в касание.

Right on the money ? pic.twitter.com/uTVGarnlws — Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2021

Однако не прошло и полминуты, как «Питтсбург» ударил в ответ. Причем сделал это вновь через наброс от праворукого защитника и подставление от леворукого нападающего. Только на этот раз главными героя эпизода оказались не Летанг и Малкин, а Джон Марино и Джейк Гюнцель, отправившие команды в раздевалку на финальную рубку с равным счетом.

That redirect though ? pic.twitter.com/pt6yj7xBTa — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 24, 2021

В идеальном мире, где количество бросков непременно переходит в качество, «Питтсбург» уже в третьем периоде должен был бы решать исход пятой встречи с «Вашингтоном» в этой регулярке. Весь матч гости стабильно перебрасывали хозяев и в совокупности создали куда больше голевых моментов, но свою третью победу подряд добыли только в овертайме. Зарешал игру 24-летний финн Каспери Капанен, молчавший до этого на протяжении семи матчей.

Что до капитана «Кэпиталз», то, в отличие от Малкина, он сегодня выглядел аморфно и запомнился только тем, что сумел расколоть за чужими воротами шведа Маркуса Петтерсона. Не помогла набрать очки Овечкину и ретро-форма с олдскульным орлом, в которой Александр Великий когда-то дебютировал за «Вашингтон», будучи одним из самых многообещающих новичков лиги. И похоже, что, поставив лучшего снайпера к фактически третьему центру команды, Лавиолетт слегка погорячился.