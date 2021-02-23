«Эта история очень неприятно пахнет». Что пишут в Америке про скандал с Панариным

Североамериканская пресса не могла пройти мимо скандала, который разразился вокруг нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Yahoo Sports: «В самой России эта история изначально не наделала много шума»

Звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин решил взять отпуск. Как сообщает журналист New York Post Ларри Брукс, причиной такого решения стали обвинения в российской прессе.

Бывший тренер Панарина в «Витязе» Андрей Назаров рассказал историю, как в 2011 году Панарин «избил» 18-летнюю девушку.

«Рейнджерс» выступили с официальным заявлением, в котором отвергли все обвинения в адрес игрока. История была названа «сфабрикованной» и «фактом устрашения» в адрес игрока.

Журналистка Изабель Хуршудян, которая ранее была хоккейным обозревателем, а сейчас является корреспондентом The Washington Post в России, отметила, что в самой России эта история изначально не наделала много шума. Поэтому несколько странно, что хоккеист все же решил «взять отпуск».

New York Post: «Вся эта история выглядит очень сомнительно»

Эти заявления Назарова нужно расследовать. В этом нет никаких сомнений. Такие обвинения нельзя спускать просто так.

Латвийский журналист Айвис Калниньш уже поделился информацией по поводу ситуации, которая якобы произошла в Риге в 2011 году. Калниньш связался с местными властями, гостиницей, в которой работает бар, где мог бы произойти предполагаемый инцидент.

«Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было», — написал Калниньш в Twitter.

Напомню, что на момент описываемых событий Панарину было только 20 лет. Тогда он еще даже не мечтал об НХЛ. Да и не считался сильно перспективным спортсменом. Не уверен, что его статус тогда стоил всей мороки с тем, чтобы замять возможный скандал.

Но теперь Панарину придется разбираться с новой проблемой. Как и «Рейнджерс». Ведь очевидно, что команда потеряла свою главную звезду. И одного из лидеров в раздевалке.

Его популярность, положительный характер и статус звезды, конечно, не гарантируют того, что Панарин не допускал ошибок. Это очевидно. Но вся эта история выглядит очень сомнительно. И, честно говоря, источает очень неприятный запах.

ESPN: «Панарин не собирается возвращаться на родину в ближайшее время»

Назаров, который провел 571 матч в НХЛ, утверждает, что против Панарина было открыто уголовное дело в Латвии. Потребовалось около 40 тысяч евро, чтобы замять скандал. Хотя он не называет того, кто дал эти деньги. Панарин был обменян в другую команду через месяц.

Тогда он был молодым и мало кому известным спортсменом. Сейчас Артемий стал одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги, подписав контракт с «Рейнджерс» в 2019 году на семь лет и 81,5 миллиона долларов.

Панарин предпочитает проводить отпуска в России, где все еще живет его семья. Но пока он остается в США и, по информации ESPN , не собирается возвращаться на родину в ближайшее время.

USA Today: «Игроки и главный тренер «Рейнджерс» поддержали Панарина»

Говоря от лица игроков «Рейнджерс», нападающий Райан Строум выразил уверенность, что Панарин «находится в хороших руках» и получит полную поддержку от партнеров по команде и клуба.

Главный тренер команды из Нью-Йорка Дэвид Куинн также поддержал своего игрока. Хотя отметил, что потеря Панарина сильно ударит по команде.

Ни для кого не секрет, что Артемий остается лидером «Рейнджерс». В нынешнем сезоне он успел набрать 18 (5+13) очков в 14 матчах.

TSN: «Назаров и раньше нападал с обвинениями и угрозами»

Назаров, бывший тренер Панарина, и раньше нападал на представителей хоккейного мира с обвинениями и угрозами. К примеру, досталось от него Ти Джею Гальярди.

Назаров грозил арестом бывшему защитнику команду НХЛ, после того как в одном из интервью Гальярди нелестно отозвался об опыте игры в «Нефтехимике» из Нижнекамска, где как раз работал Назаров.

«В следующий раз, когда он появится в России, мы его посадим в тюрьму, — грозил Назаров. — Для начала суток на 15. Посадить его в камеру без туалета... Это отучит его говорить гадости о России».

Sportsnet: «Самое логичное, что можно сделать, — это подождать итогов расследования»

Самое логичное, что можно сделать, — это подождать итогов расследования. Не стоит делать скоропалительных выводов. Мы пока не понимаем, что именно могло произойти.

Обычно клуб в таких ситуациях выпускает скупой пресс-релиз, в котором отмечает, что будет ждать достоверных и проверенных фактов, прежде чем давать последующие комментарии. Но сейчас «Рейнджерс» и игроки команды сразу встали на защиту Панарина. Это говорит о популярности Артемия в клубе. И в команде почувствовали, что он нуждается в поддержке.

Клуб предоставил Панарину отпуск. Мы должны уважать это решение. Игрок получил время, чтобы разобраться со всем происходящим.