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«Эта история очень неприятно пахнет». Что пишут в Америке про скандал с Панариным

Иван Шитик
Иван Шитик
Корреспондент
Сегодня, 13:30
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
Артемий Панарин. Фото USA Today Sports
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Североамериканская пресса не могла пройти мимо скандала, который разразился вокруг нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Yahoo Sports: «В самой России эта история изначально не наделала много шума»

Артемий Панарин.Панарина обвинили в тяжком преступлении. Пока единственное доказательство — шокирующий рассказ Назарова

Звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин решил взять отпуск. Как сообщает журналист New York Post Ларри Брукс, причиной такого решения стали обвинения в российской прессе.

Бывший тренер Панарина в «Витязе» Андрей Назаров рассказал историю, как в 2011 году Панарин «избил» 18-летнюю девушку.

«Рейнджерс» выступили с официальным заявлением, в котором отвергли все обвинения в адрес игрока. История была названа «сфабрикованной» и «фактом устрашения» в адрес игрока.

Журналистка Изабель Хуршудян, которая ранее была хоккейным обозревателем, а сейчас является корреспондентом The Washington Post в России, отметила, что в самой России эта история изначально не наделала много шума. Поэтому несколько странно, что хоккеист все же решил «взять отпуск».

New York Post: «Вся эта история выглядит очень сомнительно»

Артемий Панарин.«Это сфабрикованная история». Скандал с Панариным дошел до Америки — его карьера в НХЛ под угрозой?

Эти заявления Назарова нужно расследовать. В этом нет никаких сомнений. Такие обвинения нельзя спускать просто так.

Латвийский журналист Айвис Калниньш уже поделился информацией по поводу ситуации, которая якобы произошла в Риге в 2011 году. Калниньш связался с местными властями, гостиницей, в которой работает бар, где мог бы произойти предполагаемый инцидент.

«Представитель отеля, а также несколько других источников сообщили мне, что такого инцидента не было», — написал Калниньш в Twitter.

Напомню, что на момент описываемых событий Панарину было только 20 лет. Тогда он еще даже не мечтал об НХЛ. Да и не считался сильно перспективным спортсменом. Не уверен, что его статус тогда стоил всей мороки с тем, чтобы замять возможный скандал.

Но теперь Панарину придется разбираться с новой проблемой. Как и «Рейнджерс». Ведь очевидно, что команда потеряла свою главную звезду. И одного из лидеров в раздевалке.

Его популярность, положительный характер и статус звезды, конечно, не гарантируют того, что Панарин не допускал ошибок. Это очевидно. Но вся эта история выглядит очень сомнительно. И, честно говоря, источает очень неприятный запах.

Январь 2011 года. Артемий Панарин вернулся в&nbsp;Россию после победы на&nbsp;молодежном чемпионате мира.

ESPN: «Панарин не собирается возвращаться на родину в ближайшее время»

Артемий Панарин.Назаров объяснил, почему молчал об инциденте с Панариным 10 лет

Назаров, который провел 571 матч в НХЛ, утверждает, что против Панарина было открыто уголовное дело в Латвии. Потребовалось около 40 тысяч евро, чтобы замять скандал. Хотя он не называет того, кто дал эти деньги. Панарин был обменян в другую команду через месяц.

Тогда он был молодым и мало кому известным спортсменом. Сейчас Артемий стал одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги, подписав контракт с «Рейнджерс» в 2019 году на семь лет и 81,5 миллиона долларов.

Панарин предпочитает проводить отпуска в России, где все еще живет его семья. Но пока он остается в США и, по информации ESPN, не собирается возвращаться на родину в ближайшее время.

USA Today: «Игроки и главный тренер «Рейнджерс» поддержали Панарина»

Артемий Панарин.«Панарина не выбрали на драфте, так как он немного легкомысленно относился к хоккею». Интервью первого русского скаута в НХЛ

Говоря от лица игроков «Рейнджерс», нападающий Райан Строум выразил уверенность, что Панарин «находится в хороших руках» и получит полную поддержку от партнеров по команде и клуба.

Главный тренер команды из Нью-Йорка Дэвид Куинн также поддержал своего игрока. Хотя отметил, что потеря Панарина сильно ударит по команде.

Ни для кого не секрет, что Артемий остается лидером «Рейнджерс». В нынешнем сезоне он успел набрать 18 (5+13) очков в 14 матчах.

TSN: «Назаров и раньше нападал с обвинениями и угрозами»

Андрей Назаров.Андрея Назарова пригласили в СДК КХЛ, но он отказался. Тренер предложил вместо себя Анисина или Панарина

Назаров, бывший тренер Панарина, и раньше нападал на представителей хоккейного мира с обвинениями и угрозами. К примеру, досталось от него Ти Джею Гальярди.

Назаров грозил арестом бывшему защитнику команду НХЛ, после того как в одном из интервью Гальярди нелестно отозвался об опыте игры в «Нефтехимике» из Нижнекамска, где как раз работал Назаров.

«В следующий раз, когда он появится в России, мы его посадим в тюрьму, — грозил Назаров. — Для начала суток на 15. Посадить его в камеру без туалета... Это отучит его говорить гадости о России».

Sportsnet: «Самое логичное, что можно сделать, — это подождать итогов расследования»

Артемий Панарин.Представитель отеля в Риге рассказал, что инцидента с Панариным в 2011 году не было

Самое логичное, что можно сделать, — это подождать итогов расследования. Не стоит делать скоропалительных выводов. Мы пока не понимаем, что именно могло произойти.

Обычно клуб в таких ситуациях выпускает скупой пресс-релиз, в котором отмечает, что будет ждать достоверных и проверенных фактов, прежде чем давать последующие комментарии. Но сейчас «Рейнджерс» и игроки команды сразу встали на защиту Панарина. Это говорит о популярности Артемия в клубе. И в команде почувствовали, что он нуждается в поддержке.

Клуб предоставил Панарину отпуск. Мы должны уважать это решение. Игрок получил время, чтобы разобраться со всем происходящим.

НХЛ проведет собственное расследование. Совместно с «Рейнджерс». Посмотрим, что выяснится. После этого можно будет делать какие-то новые заявления.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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