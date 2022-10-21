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Сегодня, 07:30

Суперматчи наших звезд: Капризов зарешал в овертайме, Свечников сделал хет-трик

Гол Капризова принес «Миннесоте» победу над «Ванкувером»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
21 октября. «Миннесота» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ. Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Зуккарелло — 3 (Хартман, Миддлтон), 4:37 — 1:0. Хорват — 4 (Пирсон, Бесер), 7:58 — 1:1. Оман — 1 (Джошуа, Хьюз), 16:47 — 1:2. Стил — 2 (Капризов), 19:00 — 2:2. Джошуа — 1 (Экман-Ларссон, Оман), 33:37 — 2:3. Зуккарелло — 4 (бол., Капризов, Эддисон), 48:31 — 3:3. Капризов — 4 (Зуккарелло, Эддисон), 63:02 — 4:3.
Вратари: Флери — Демко.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 37 (13+6+13+5) — 26 (8+11+7+0).
Наши: Капризов (24.09/7/+1) — Кузьменко (15.23/4/-1), Михеев (16.37/0/0), Подколзин (11.33/3/-1).
Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17323 зрителя.

«Миннесота» пропустила 20 шайб в трех матчах на старте сезона: такого не было в НХЛ с 1989 года. При этом ноль очков — это совершенно не то, на что рассчитывали болельщики «Уайлд» перед стартом чемпионата. Команде была просто необходима встряска, впрочем, как и «Ванкуверу», который прилетел в Сент-Пол после четырех поражений подряд.

Кирилл Капризов привычно решил взять дело в собственные руки. Россиянин демонстрирует лучший старт сезона за карьеру в НХЛ и набирает очки в четвертой игре подряд. Сегодня с 3 (1+2) очками он стал главным героем и был заслуженно признан первой звездой встречи. Кирилл в равных составах помог забить Стилу.

Затем отдал голевую передачу в большинстве на своего лучшего друга Матса Зукарелло, а в овертайме на отложенном штрафе все решил уже сам.

Долгожданная победа «Миннесоты» и всего три пропущенные шайбы, что в нынешней ситуации для команды уже успех. «То, что мы столько пропускаем, безусловно, вызывает беспокойство. Здесь дело не только во вратарях, но и в защитниках, в нападающих, в тренерах — во всех нас. Мы слишком расхлябанно действуем в обороне, и все несут за это ответственность. Будем избавляться от этого вместе», — говорил на днях главный тренер «Дикарей» Дин Эвасон.

«Ванкувер», несмотря на очень неплохой состав, продолжает удивлять. Сегодня команда Брюса Будро вела в счете 3:2, но вновь не удержала перевес. Не помогает пока и возвращение в состав после травмы Ильи Михеева. Василий Подколзин и Андрей Кузьменко также остались без очков и записали себе в графу полезности по «-1». Скоро у руководства клуба появятся вопросы насчет отсутствия у команды результата.

Первое поражение Шестеркина

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кутюр — 2 (бол., Канин, Карлссон), 6:02 — 0:1. Хытил — 2 (Крайдер), 21:50 — 1:1. Панарин — 3 (Фокс, Трочек), 29:05 — 2:1. Шимек — 1 (Нието, Линдблом), 33:10 — 2:2. Карлссон — 2 (Майер, Гертл), 60:49 — 2:3.
Вратари: Шестеркин — Раймер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 23 (8+13+2+0) — 27 (5+4+16+2).
Наши: Панарин (21.39/1/+1) — Барабанов (15.11/1/-1), Свечников (12.00/0/0).
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 17083 зрителя.

«Рейнджерс» довольно неожиданно уступили на домашнем льду «Сан-Хосе», при этом не реализовали пять попыток большинства. Для «Шаркс» эта победа стала первой в сезоне после пяти поражений. Автором победной шайбы стал шведский защитник Эрик Карлссон, почти 12 миллионный контракт которого клубу придется разгребать до 2027 года. С двумя очками он был признан первой звездой встречи. Для Игоря Шестеркина это поражение стало первым в текущем чемпионате и пока стоит признать, что российский голкипер еще далек от своей оптимальной формы.

А вот Артемий Панарин решил долго не раскачиваться и ответить всем, кто критиковал его за плей-офф предыдущего сезона. Форвард набрал 11 (3+8) очков в пяти матчах на старте и это повторение рекорда «Рейнджерс». Сегодня на счету Панарина заброшенная шайба. Судя по темпу, Артемий крайне мотивирован впервые в карьере выбить сотню. Пока его личный рекорд — 96 баллов в прошлом сезоне. Сценарий кажется вполне реальным.

В составе «Рейнджерс» по-прежнему отсутствует Виталий Кравцов, хотя он уже приступил к занятиям в общей группе. Форвард получил травму верхней части тела в стартовом матче регулярного чемпионата с «Тампой» в борьбе с Виктором Хедманом. Точных сроков возвращения россиянина пока нет.

Первый хет-трик Свечникова

«Эдмонтон» — «Каролина» — 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)
Голы: Хаймэн — 1 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 8:22 — 1:0. Свечников — 4 (Ахо, Слэвин), 21:38 — 1:1. Маклеод — 2 (мен., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 28:20 — 2:1. Кейн — 1 (Макдэвид), 30:21 — 3:1. Свечников — 5 (Нечас, Бернс), 32:35 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 2 (Хаймэн, Макдэвид), 41:24 — 4:2. Свечников — 6 (бол., Ахо, Ноесен), 43:38 — 4:3. Драйзайтль — 2 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 45:16 — 5:3. Нечас — 3 (бол., Ахо, Бернс), 48:55 — 5:4. Макдэвид — 5 (п.в., Драйзайтль), 59:50 — 6:4.
Вратари: Кэмпбелл (59:46) — Андерсен (58:30 — 59:50).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 33 (13+9+11) — 40 (12+16+12).
Наши: — - Свечников (20.18/7/-1).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16023 зрителя.

Невероятный матч выдали «Каролина» и «Эдмонтон». «Ураганы» всю игру вынуждены были догонять соперника и были близки к тому, чтобы сравнять счет, но Коннор Макдэвид с четырьмя набранными очками не дал этому произойти. Тем не менее, достойный ответ своему звездному оппоненту дал Андрей Свечников, который впервые за карьеру в НХЛ оформил хет-трик. Два гола российский форвард оформил в равных составах и один в формате пять на четыре.

Андрей выглядит очень мощно и набирает очки в четырех матчах подряд на старте. На данный момент в его активе 8 (6+2) баллов. От форварда «Каролины» уже давно ждут выхода на новый уровень и вполне возможно, что этот момент настал.

Андрей Свечников
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 4 3 1 6
3 Баффало 4 3 1 6
4 Монреаль 5 3 2 6
5 Торонто 5 3 2 6
6 Детройт 3 2 1 5
7 Оттава 4 2 2 4
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 4 2 2 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 6 3 3 6
4 Эдмонтон 4 2 2 4
5 Сиэтл 5 1 4 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
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Монреаль – Аризона
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Оттава – Вашингтон
 5 : 2
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Питтсбург – Лос-Анджелес
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21.10 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
21.10 02:00
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 3 : 2 ОТ
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