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Сегодня, 06:05

И Овечкин не помог. «Вашингтон» развалился на глазах

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
21 октября. «Оттава» — «Вашингтон» — 5:2.
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«Оттава» забрала победу, уступая в две шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Вашингтон» — 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Голы: Оши — 2 (бол., Юханссон, Карлсон), 10:01 — 0:1. Манта — 3 (бол., Орлов, Шири), 10:35 — 0:2. Батерсон — 2 (бол., Ткачук, Дебринкэт), 25:48 — 1:2. Батерсон — 3 (бол., Шабо, Ткачук), 27:39 — 2:2. Пинто — 3 (Мотт, Джозеф), 45:53 — 3:2. Мотт — 1 (п.в.), 59:23 — 4:2. Дебринкэт — 1 (п.в., Жиру), 59:52 — 5:2.
Вратари: Форсберг — Кемпер (58:57).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 44 (7+15+22) — 24 (12+5+7).
Наши: Зуб (23.37/1/0) — Овечкин (19.59/2/-2), Орлов (22.45/1/0).
21 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 14210 зрителей.

«Вашингтон» не смог продлить свою двухматчевую победную серию. Команда Питера Лавиолетта пожаловала в гости к «Оттаве» и осталась без очков. «Кэпиталз» выдали образцовый первый период, но после перерыва посыпались и заработали кучу удалений. «Столичные» испытывали ряд кадровых проблем, но вряд ли это может служить оправданием полностью проваленной второй половине матча.

В составе «Вашингтона» отсутствовал Евгений Кузнецов, который получил дисквалификацию на одну игру за удар высоко поднятой клюшкой в лицо защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза. Кроме того, на длительный срок из-за травмы нижней части тела выбыл нападающий Коннор Браун. Место в центре второго звена занял Дилан Строум, а в основе появился Коннор Макмайл.

Ничего не предвещало беды для «Кэпиталз» в стартовой двадцатиминутке. Команда выдала, возможно, свой лучший период в текущем сезоне, уверенно перебросала соперника и хладнокровно реализовала два большинства. Сперва в формате «5 на 3» голом отметился Ти Джей Оши, а затем шайбу с передачи Дмитрия Орлова забросил Энтони Манта. Для российского защитника этот балл стал первым, набранным в текущем чемпионате.

После перерыва бензин «Вашингтона» резко закончился. Команда нахватала пять удалений, а два нарушения Ти Джея Оши стоили команде двух пропущенных голов. Главным героем камбэка хозяев стал нападающий Дрейк Батерсон, который дважды реализовал численный перевес. На счету 24-летнего американца уже три шайбы в этом сезоне, и пока кажется, что «Оттаве» повезло подписать такого прогрессирующего форварда до 2027 года на зарплату в 4,9 миллиона долларов.

А вот гостям откровенно повезло, что на второй перерыв удалось уйти при равном счете. Из-за игры высокоподнятой клюшкой судьи отменили гол Джоша Норриса, а бросок защитника Томаса Шабо угодил в штангу. На лице Александра Овечкина читалось разочарование, да и капитан «Вашингтона» сегодня был не очень заметен. В его активе два броска по воротам соперника, две минуты штрафа и показатель полезности «-2». После четырех очков в матче против «Ванкувера» Александр взял передышку.

В третьем периоде рисунок игры не изменился. «Оттава» перебросала «Кэпиталз» 22-7 и гол в ворота Дарси Кемпера был лишь вопросом времени. Автором победной шайбы «Сенаторз» стал 21-летний нападающий Шейн Пинто. У «Вашингтона» было еще 15 минут на спасение, но вместо этого команда получила еще две шайбы уже в пустые ворота. Первым голом за свою новую команду отметился нападающий Алекс Дебринкэт.

«Оттава» одержала вторую победу подряд, забив за два матча 12 шайб. Наблюдать за их командой в этом сезоне будет крайне интересно. «Сенаторз» неплохо усилились летом, а их топ-6 нападения выглядит очень грозно. Первые две звезды матча достались Батерсону и Пинто, а третьей был признан голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер. Работы у него было очень много, а по его воротам нанесли 42 броска. Команде Питера Лавиолетта необходимо провести работу над ошибками, чтобы больше не допускать таких провалов, в том числе и в плане дисциплины.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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