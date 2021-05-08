НХЛ: расписание и результаты матчей 8 и 9 мая, «Миннесота» Капризова против «Анахайма» и другие игры

Вечером 8 мая и в ночь на 9-е число пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

8 мая, суббота

«Бостон» — «Рейнджерс» (22.00)

«Питтсбург» — «Баффало» (22.00)

9 мая, воскресенье

«Флорида» — «Тампа-Бэй» (2.00)

«Айлендерс» — «Нью-Джерси» (2.00)

«Вашингтон» — «Филадельфия» (2.00)

«Виннипег» — «Оттава» (2.00)

«Коламбус» — «Детройт» (2.00)

«Торонто» — «Монреаль» (2.00)

«Нэшвилл» — «Каролина» (3.00)

«Миннесота» — «Анахайм» (3.00)

«Эдмонтон» — «Ванкувер» (5.00)

«Вегас» — «Сент-Луис» (5.00)

«Лос-Анджелес» — «Колорадо» (5.00)

«Сан-Хосе» — «Аризона» (5.30)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.