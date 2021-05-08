НХЛ: расписание и результаты матчей 8 и 9 мая, «Миннесота» Капризова против «Анахайма» и другие игры
20:00
Вечером 8 мая и в ночь на 9-е число пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
8 мая, суббота
«Бостон» — «Рейнджерс» (22.00)
«Питтсбург» — «Баффало» (22.00)
9 мая, воскресенье
«Флорида» — «Тампа-Бэй» (2.00)
«Айлендерс» — «Нью-Джерси» (2.00)
«Вашингтон» — «Филадельфия» (2.00)
«Миннесота» — «Анахайм» (3.00)
«Эдмонтон» — «Ванкувер» (5.00)
«Лос-Анджелес» — «Колорадо» (5.00)
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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