Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

«Он может стать лучшим игроком «Филадельфии» со времен Линдроса». В Америке уже ждут Мичкова

Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист ХК «Сочи» Матвей Мичков.
Матвей Мичков.
Фото photo.khl.ru
Российскому нападающему прочат большое будущее.

Российский нападающий Матвей Мичков, который заканчивал (причем весьма успешно) прошедший сезон в «Сочи», считался одним из главных талантов драфта-2023. Многие эксперты предрекали ему выбор в топ-5, но в итоге Мичкова под седьмым номером задрафтовала «Филадельфия». При этом выше Матвея, что стало совсем уже неожиданным, ушел защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев, которого задрафтовала «Аризона».

 
Генеральный менеджер &laquo;Филадельфии&raquo; Дэнни Бриер (слева) и&nbsp;Матвей Мичков (в&nbsp;центре). Мичков ушел на драфте только седьмым! Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»

Корреспондент The Athletic Кори Пронмэн предрекает высокую результативность Матвея в НХЛ: «Мичков обладает особенным набором атакующих качеств и не похожим ни на кого другого хоккейным интеллектом. Его мышление работает иначе, чем у других игроков. Он по-другому видит развитие атаки и всегда находит способ создать голевой шанс, несмотря на не самую высокую скорость и не самые большие габариты. Катание Мичкова скорее неуловимое, чем быстрое. Также я бы не назвал его игроком, который максимально заряжен на борьбу. Как бы то ни было, по своей перспективе он может стать топовым по результативности фланговым нападающим в НХЛ, способным делать разницу и менять ход матча».

Хоккеист сборной России Матвей Мичков.
Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Коллега Пронмэна Чарли О'Коннор еще более оптимистичен в своих прогнозах: «Вероятно, приезда Мичкова в НХЛ потребуется ждать несколько лет, учитывая его соглашение с командой из КХЛ, действующее еще на протяжении трех сезонов. Но это не так важно. «Флайерз» с удовольствием подождут и позволят Матвею стать последней деталью того, что, согласно их надеждам, станет успешной перестройкой. Он может стать лучшим игроком «Филадельфии» со времен... Клода Жиру? Или Эрика Линдроса? Этот выбор — олицетворение большого размаха, с которым подходят «Флайерз» к старту перестройки».

 
Матвей Мичков. Русские игроки почти не приживались в «Филадельфии». Исправит ли эту традицию Мичков?

Автор издания Philly is Flyer Дэн Сильвер рассказал некоторые детали относительно Мичкова и его общения с «Флайерз»: «Мичкову очень понравилась тренировочная база «Филадельфии», он посмотрел тренажерный зал, поиграл там в аэрохоккей. Он изучал клуб, знал, каким игроком был нынешний генменеджер «Флайерз» Даниэль Бриер. Его семья очень комфортно себя чувствовала при общении с представителями «Филли». Кстати, Мичков оказался габаритнее, чем предполагал ассистент генерального менеджера «летчиков» Брент Флар».

Хоккеист сборной России Матвей Мичков.
Фото IIHF

При этом сам Мичков не стеснялся после драфта говорить о том, что хотел играть именно за «Филадельфию», и даже поцеловал эмблему клуба. Разумеется, фанаты «летчиков» пришли в восторг от этого. «Не думаю, что Мичков говорит неискренне о своем желании играть именно за «Филадельфию». Это очень популярная и легендарная команда. Здесь у него будет шанс оставить свое наследие. Он не второй Овечкин. Он — первый Мичков», — пафосно написал SuitableAlias.

«Он меня покорил. Надеюсь, я проживу еще достаточно времени, чтобы увидеть, как этот парень станет звездой «Флайерз», — считает MBFlyerfan. А gizmola напоминает, что совсем недавно Мичков пережил трагедию в семье, когда у него умер отец: «Да, заметно, что этот парнишка хочет играть именно за «Флайерз». Только представьте, как он сейчас мотивирован, учитывая то, через что ему пришлось пройти».

 
Матвей Мичков. Исторический драфт НХЛ: столько россиян в топ-12 не было уже 22 года

Контракт Мичкова со СКА действует еще три года, но учитывая то, что «Филадельфия» уходит в перестройку, Матвею явно не стоит торопиться ехать за океан. История показывает, что когда хоккеист выходит на звездный уровень в КХЛ, в НХЛ он чувствует себя куда увереннее.

Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
Матвей Мичков
4
8
Читайте также
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
«Хотелось бы, чтобы Загитова была в религии и не выкладывала фото в купальнике»
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На драфте НХЛ-2023 выбрали 19 россиян. Представляем их всех
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости