Исторический драфт НХЛ: столько россиян в топ-12 не было уже 22 года

Симашев и Бут выбраны «Аризоной», Мичков — «Филадельфией».

В первом раунде драфта НХЛ-2023 были выбраны четыре российских игрока. «Аризона» пополнилась защитником Дмитрием Симашевым (№6) и нападающим Даниилом Бутом (№12), «Филадельфия» — форвардом Матвеем Мичковым (№7), а «Колорадо» — еще одним игроком обороны Михаилом Гуляевым (№31). Впервые за пять лет и в седьмой раз в истории в первой десятке ушло два российских хоккеиста. В XXI веке подобное случалось в 2001 (Ковальчук, Свитов, Чистов), 2004 (Овечкин, Малкин) и 2018 (А.Свечников, Кравцов) годах.

Россияне в топ-10 драфта НХЛ.

Драфт-2001 остается самым знаковым для отечественного хоккея. Также больше двух россиян бывало в топ-12 в 1992 и 2000 годах — по четыре. Кстати, оба раза заокеанские менеджеры не останавливались и к концу первого раунда называли по семь российских фамилий. Кстати, достижение «Аризоны», которая выбрала россиян 7-м и 12-м, не уникально — в 2000 году «Чикаго» задрафтовал Михаила Якубова и Павла Воробьева под 10-м и 11-м номерами. Но та ставка «ястребов» очевидно не сыграла — форварды на двоих провели за команду 97 матчей и набрали 36 (12+24) очков.

Годы, когда в первом раунде драфта выбиралось более трех россиян.

«Аризона», «Филадельфия» и «Колорадо» никогда не отличались большим интересом к российским проспектам. «Летчики» во второй раз в истории потратили на нашего хоккеиста седьмой пик. Восемь лет назад так же высоко ушел с драфта Иван Проворов. «Аризона» (а точнее «Финикс») никогда не брал россиян выше 19-го номера (Кирилл Сафронов в 1999-м), а «Колорадо» и вовсе только однажды останавливал свой первый взгляд на российском юниоре. И вряд ли выбор Михаила Кулешова (195 матчей в АХЛ, ни одного в НХЛ) может считаться успешным.