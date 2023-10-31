Малкин забивает и выглядит отлично для своих лет. Но его «Питтсбург» идет на дно
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Анахайм» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Карлссон — 2 (бол., Малкин, Рил. Смит), 2:55 — 1:0. Сильферберг — 1 (Джонс, Минтюков), 8:28 — 1:1. Ватрано — 9 (бол., Фаулер, Мактавиш), 31:51 — 1:2. Малкин — 5 (бол., Карлссон, Кросби), 39:25 — 2:2. Зогорна — 2 (О`Коннор, Эллер), 41:25 — 3:2. Мактавиш — 4 (Строум, Минтюков), 43:01 — 3:3. Мактавиш — 5 (мен., Хенрик), 59:47 — 3:4.
Вратари: Джерри (59:47) — Гибсон (Достал, 20:00).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 42 (7+18+17) — 27 (8+10+9).
Наши: Малкин (21.21/5/-2) — Любушкин (17.46/1/+2), Минтюков (16.55/1/+2).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 16903 зрителя.
Амбициозный проект нового генерального менеджера «Питтсбурга» Кайла Дубаса пока уверенно идет ко дну. «Пингвинз» очень быстро осели в самом низу Восточной конференции, чего от них никто не ожидал. Невольно возникает вопрос применительно к дирижеру этого процесса. Дубас — не раскрывший еще гений или умеющий красиво себя продавать авантюрист с хорошо подвешенным языком? Результаты пока явно говорят не в его пользу.
Команда, выстроенная вокруг звездных ветеранов, в современной НХЛ имеет минимум шансов для серьезных притязаний на титул. В данной связи крайне странно смотрелись оптимистичные высказывания из лагеря «Питтсбурга» в межсезонье. В пятилетнем контракте с нестабильным как английская погода вратарем Тристаном Джарри где-нибудь в России усмотрели намек на коррупционную составляющую. Дубас мог говорить какие угодно слова после этого подписания. Действительность снова убеждает, что ставка на Джарри — огромная ошибка.
Плохое выступление «Питтсбурга» удивительно еще и тем, что лидерам команды Сидни Кросби и Евгению Малкину сложно предъявить претензии. Для своих «36 плюс» они выглядят превосходно. Россиянин набрал в игре с «Анахаймом» 2 (1+1) очка — теперь у него 11 (5+6) балов за результативность в девяти матчах с начала чемпионата.
Это мало помогает. Команда одержала всего три победы в девяти играх, а сегодня умудрилась на ровном месте не набрать ни одного очка в домашней игре с одним из главных аутсайдеров прошлого сезона «Анахаймом». В начале третьего периода «Пингвинз» повели 3:2, не удержали это преимущество, но за 2.08 до сирены при равном счете получили большинство в формате «пять на три» на 109 секунд. Казалось бы, победа сама идет в руки. У «Анахайма» с начала второго периода играл в воротах Лукаш Достал, заменивший получившего травму основного голкипера Джона Гибсона. Звезды «Питтсбурга» не забили, а выскочивший со скамейки форвард «Уток» Мэйсон Мактавиш в меньшинстве забросил победную шайбу за 12 секунд до конца матча!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|9
|4
|5
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|8
|5
|3
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|7
|5
|2
|11
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Аризона
|8
|4
|4
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|3
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|10
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|31.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|31.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|2 : 3
|31.10
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|3 : 4
|31.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 2 ОТ
|31.10
|02:30
|
Виннипег – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|31.10
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|3 : 4 ОТ
|31.10
|03:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|31.10
|05:00
|
Вегас – Монреаль
|3 : 2 Б
|31.10
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|8 : 1
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|10
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32