Малкин забивает и выглядит отлично для своих лет. Но его «Питтсбург» идет на дно

«Пингвины» проиграли одному из главных аутсайдеров прошлого сезона «Анахайму (3:4).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Анахайм» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Карлссон — 2 (бол., Малкин, Рил. Смит), 2:55 — 1:0. Сильферберг — 1 (Джонс, Минтюков), 8:28 — 1:1. Ватрано — 9 (бол., Фаулер, Мактавиш), 31:51 — 1:2. Малкин — 5 (бол., Карлссон, Кросби), 39:25 — 2:2. Зогорна — 2 (О`Коннор, Эллер), 41:25 — 3:2. Мактавиш — 4 (Строум, Минтюков), 43:01 — 3:3. Мактавиш — 5 (мен., Хенрик), 59:47 — 3:4.

Вратари: Джерри (59:47) — Гибсон (Достал, 20:00).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 42 (7+18+17) — 27 (8+10+9).

Наши: Малкин (21.21/5/-2) — Любушкин (17.46/1/+2), Минтюков (16.55/1/+2).

Питтсбург. PPG Paints Arena. 16903 зрителя.

Амбициозный проект нового генерального менеджера «Питтсбурга» Кайла Дубаса пока уверенно идет ко дну. «Пингвинз» очень быстро осели в самом низу Восточной конференции, чего от них никто не ожидал. Невольно возникает вопрос применительно к дирижеру этого процесса. Дубас — не раскрывший еще гений или умеющий красиво себя продавать авантюрист с хорошо подвешенным языком? Результаты пока явно говорят не в его пользу.

Команда, выстроенная вокруг звездных ветеранов, в современной НХЛ имеет минимум шансов для серьезных притязаний на титул. В данной связи крайне странно смотрелись оптимистичные высказывания из лагеря «Питтсбурга» в межсезонье. В пятилетнем контракте с нестабильным как английская погода вратарем Тристаном Джарри где-нибудь в России усмотрели намек на коррупционную составляющую. Дубас мог говорить какие угодно слова после этого подписания. Действительность снова убеждает, что ставка на Джарри — огромная ошибка.

Плохое выступление «Питтсбурга» удивительно еще и тем, что лидерам команды Сидни Кросби и Евгению Малкину сложно предъявить претензии. Для своих «36 плюс» они выглядят превосходно. Россиянин набрал в игре с «Анахаймом» 2 (1+1) очка — теперь у него 11 (5+6) балов за результативность в девяти матчах с начала чемпионата.

Это мало помогает. Команда одержала всего три победы в девяти играх, а сегодня умудрилась на ровном месте не набрать ни одного очка в домашней игре с одним из главных аутсайдеров прошлого сезона «Анахаймом». В начале третьего периода «Пингвинз» повели 3:2, не удержали это преимущество, но за 2.08 до сирены при равном счете получили большинство в формате «пять на три» на 109 секунд. Казалось бы, победа сама идет в руки. У «Анахайма» с начала второго периода играл в воротах Лукаш Достал, заменивший получившего травму основного голкипера Джона Гибсона. Звезды «Питтсбурга» не забили, а выскочивший со скамейки форвард «Уток» Мэйсон Мактавиш в меньшинстве забросил победную шайбу за 12 секунд до конца матча!