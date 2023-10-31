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Сегодня, 08:10

Малкин забивает и выглядит отлично для своих лет. Но его «Питтсбург» идет на дно

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения «Анахайму»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Евгений Малкин («Питтсбург»).
Фото USA Today Sports
«Пингвины» проиграли одному из главных аутсайдеров прошлого сезона «Анахайму (3:4).

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Анахайм» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Голы: Карлссон — 2 (бол., Малкин, Рил. Смит), 2:55 — 1:0. Сильферберг — 1 (Джонс, Минтюков), 8:28 — 1:1. Ватрано — 9 (бол., Фаулер, Мактавиш), 31:51 — 1:2. Малкин — 5 (бол., Карлссон, Кросби), 39:25 — 2:2. Зогорна — 2 (О`Коннор, Эллер), 41:25 — 3:2. Мактавиш — 4 (Строум, Минтюков), 43:01 — 3:3. Мактавиш — 5 (мен., Хенрик), 59:47 — 3:4.
Вратари: Джерри (59:47) — Гибсон (Достал, 20:00).
Штраф: 6 — 14.
Броски: 42 (7+18+17) — 27 (8+10+9).
Наши: Малкин (21.21/5/-2) — Любушкин (17.46/1/+2), Минтюков (16.55/1/+2).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 16903 зрителя.

Амбициозный проект нового генерального менеджера «Питтсбурга» Кайла Дубаса пока уверенно идет ко дну. «Пингвинз» очень быстро осели в самом низу Восточной конференции, чего от них никто не ожидал. Невольно возникает вопрос применительно к дирижеру этого процесса. Дубас — не раскрывший еще гений или умеющий красиво себя продавать авантюрист с хорошо подвешенным языком? Результаты пока явно говорят не в его пользу.

Команда, выстроенная вокруг звездных ветеранов, в современной НХЛ имеет минимум шансов для серьезных притязаний на титул. В данной связи крайне странно смотрелись оптимистичные высказывания из лагеря «Питтсбурга» в межсезонье. В пятилетнем контракте с нестабильным как английская погода вратарем Тристаном Джарри где-нибудь в России усмотрели намек на коррупционную составляющую. Дубас мог говорить какие угодно слова после этого подписания. Действительность снова убеждает, что ставка на Джарри — огромная ошибка.

Плохое выступление «Питтсбурга» удивительно еще и тем, что лидерам команды Сидни Кросби и Евгению Малкину сложно предъявить претензии. Для своих «36 плюс» они выглядят превосходно. Россиянин набрал в игре с «Анахаймом» 2 (1+1) очка — теперь у него 11 (5+6) балов за результативность в девяти матчах с начала чемпионата.

Это мало помогает. Команда одержала всего три победы в девяти играх, а сегодня умудрилась на ровном месте не набрать ни одного очка в домашней игре с одним из главных аутсайдеров прошлого сезона «Анахаймом». В начале третьего периода «Пингвинз» повели 3:2, не удержали это преимущество, но за 2.08 до сирены при равном счете получили большинство в формате «пять на три» на 109 секунд. Казалось бы, победа сама идет в руки. У «Анахайма» с начала второго периода играл в воротах Лукаш Достал, заменивший получившего травму основного голкипера Джона Гибсона. Звезды «Питтсбурга» не забили, а выскочивший со скамейки форвард «Уток» Мэйсон Мактавиш в меньшинстве забросил победную шайбу за 12 секунд до конца матча!

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 9 7 2 14
2 Каролина 10 6 4 12
3 Нью-Джерси 8 5 3 11
4 Айлендерс 8 4 4 10
5 Вашингтон 8 4 4 9
6 Филадельфия 9 4 5 9
7 Коламбус 9 3 6 8
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 17
2 Детройт 10 6 4 13
3 Монреаль 9 5 4 12
4 Торонто 8 5 3 11
5 Тампа-Бэй 9 4 5 11
6 Флорида 8 4 4 9
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 8 6 2 12
2 Даллас 7 5 2 11
3 Виннипег 9 4 5 10
4 Нэшвилл 8 4 4 8
5 Аризона 8 4 4 8
6 Миннесота 9 3 6 8
7 Сент-Луис 7 3 4 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 10 9 1 19
2 Ванкувер 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Анахайм 9 5 4 10
5 Сиэтл 10 3 7 8
6 Эдмонтон 8 2 6 5
7 Калгари 9 2 7 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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31.10 02:00
Тампа-Бэй – Сиэтл
 3 : 4 ОТ
31.10 02:00
Филадельфия – Каролина
 2 : 3
31.10 02:00
Питтсбург – Анахайм
 3 : 4
31.10 02:00
Бостон – Флорида
 3 : 2 ОТ
31.10 02:30
Виннипег – Рейнджерс
2 : 3 ОТ
31.10 02:30
Айлендерс – Детройт
 3 : 4 ОТ
31.10 03:00
Даллас – Коламбус
 5 : 3
31.10 05:00
Вегас – Монреаль
 3 : 2 Б
31.10 05:00
Аризона – Чикаго
 8 : 1
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И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 8 18
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 9 15
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 10 15
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 10 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 9 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 10 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
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