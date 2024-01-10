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Скандальный обмен открывает новые возможности для русского таланта. Лучший форвард МЧМ не захотел играть в «Филадельфии»

Лучший бомбардир МЧМ-2024 отказался играть за «Филадельфию»: Готье обменяли в «Анахайм»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Каттер Готье.
Фото AFP
19-летний Готье в Пенсильванию не поедет.

В последние пару дней 19-летний нападающий Каттер Готье, выбранный в 2022-м под пятым номером драфта, стал одним из самых обсуждаемых игроков в Северной Америке. В прошлую пятницу он выиграл золото МЧМ со сборной США и был признан лучшим нападающим турнира, набрав сразу 12 очков в 7 матчах. Однако заставил говорить о себе он не столько своей игрой в шведском Гетеборге, сколько отказом подписывать контракт новичка с «Филадельфией» и скандальным обменом в «Анахайм».

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Готье два сезона бегал от руководства «Флаерз»

Как вообще получилось, что «Филадельфия» в 2022-м потратила пятый пик на игрока, который не горел желанием играть в их системе и отказался встречаться с руководством клуба во время турнира? Все очень просто. Если верить боссу пенсильванцев Дэнни Бриеру, летом 2022-го центральный нападающий из Национальной программы развития США «был счастлив стать «Летчиком» и не просил клуб проходить мимо него на драфте.

Два года назад перестроечная команда из Пенсильвании казалась для талантливого габаритного центра вполне приемлемым вариантом для скорого взлета в НХЛ. После увольнения с поста ненавистного болельщикам генменеджера Чака Флетчера и назначения на его место Бриера постепенно наметились признаки управленческого выздоровления, а отсутствие за спиной у неприкасаемого Шона Кутюрье больших имен в центральной оси благоволило его мгновенному попаданию в топ-6.

Однако прошлой весной Готье дал заднюю и передумал становиться «Летчиком», которых тренирует олдскульный и беспотичный Джон Торторелла. Сегодняшние слова Тортса, сравнившего Готье с дырой в стене, косвенно намекают, что на решение хоккеиста повлияла фигура главного тренера.

С тех пор нападающий Бостонского университета окончательно отказался подписывать трехлетний контракт новичка и попросту бегал от руководства «Филадельфии». Причем в прямом смысле этого слова. «Каттер Готье будет заметным человеком в «Филадельфии» до конца своей карьеры. Он не хотел подписывать контракт с «Флайерз». Вау, просто нереально! Когда ему звонили Даниэль Бриер или Кейт Джонс, он не отвечал на телефонные звонки! Да ладно, парень, ну это же просто по-детски», — отмечал инсайдер Джейми Баскоу сразу после обмена.

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Последнюю попытку переубедить Готье Бриер и президент клуба Кейт Джонс предприняли на прошлой неделе, прилетев на решающие матчи МЧМ в Гетеборг. Но в конечном счете они намотали несколько тысяч километров и проделали восьмичасовой полет в Швецию вхолостую — лидер сборной США попросту отказался садиться с ними за стол переговоров.

«Мы пытались пообщаться, но его лагерь не захотел общаться с нами. Мы просто хотели представить ему наше видение и рассказать, куда движется наша организация. К сожалению, нам так и не дали такого шанса. Мы пытались дать ему время, много раз пытались выйти с ним на связь — они не разговаривали с нами», — сетовал Бриер в перерыве сегодняшнего матча с «Питтсбургом».

За океаном обмен обладателя золота МЧМ стал настоящим скандалом. Демарш капризного ребенка с нулем матчей на профессиональном уровне в НХЛ — событие из ряда вон выходящее, но отнюдь не уникальное. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад руки «Калгари» и «Каролине» выкручивал будущий обладатель «Норрис Трофи» Адам Фокс. В 2018-м друг Артемия Панарина намеренно пересидел сезон в Гарвардском университете. Правда, на эту историю большинству было плевать, так как один из самых дорогих защитников лиги на тот момент не был серьезно раскручен.

Молчанка Готье привела к тому, что «Филадельфия» приняла решение обменять форварда. И сделала это в тот момент, когда он после золота МЧМ и статуса лучшего нападающего турнира оказался на пике своей стоимости. В противном случае «Флаерз» рисковали остаться ни с чем. Умолять на коленях проспекта, не сыгравшего в НХЛ ни одного матча, и расшаркиваться, причитая «поиграй за нас, пожалуйста», больше не имело никакого смысла. Особенно глядя на то, какой пакет за него предложил «Анахайм». Компенсация, состоящая из дико талантливого, но крайне хрустального 21-летнего защитника с дешевым кэпхитом (2,3 миллиона долларов до конца сезона-2025/26) и пика второго раунда, не просто сделка из разряда «лучше это, чем ничего» — это максимум, который клуб мог получить в текущей ситуации.

Павел Минтюков.
Фото USA Today Sports

Уход Драйсдейла освобождает место в большинстве Минтюкову

Потеря Готье, который мог бы через несколько лет сколотить ударную связку с Матвеем Мичковым, серьезно бьет по глубине «Филадельфии» в центре. Что вырастет из неочевидных проспектов вроде Коула Кнубла и Денвера Барки, никто пока не знает. Потолок 24-летнего Моргана Фроста — это третье звено. И кто будет помогать Кутюрье в адаптации русского вундеркинда — пока неясно. Удачное вложение выбора в начале второго раунда, полученного от «Уток», может помочь в ответе на этот вопрос. Впрочем, далеко не факт, что Торторелла использовал бы американца на его родной позиции — сегодня Бриер обронил фразу, что его можно было бы успешно использовать и на левом фланге атаки.

Зато молодой менеджер вложил огромный кирпич в оборону команды Тортореллы на годы вперед. В системе «Флайерз» не было более талантливого защитника, чем Драйсдейл, сыгравший за последние два сезона из-за операции на плече и повреждения нижней части тела всего 18 матчей — уже сейчас 21-летний канадец с элитным катанием и роскошным атакующим потенциалом должен помочь на синей линии Кэму Йорку и расшевелить худшее большинство в лиге (10.7%). Только, скорее всего, место в первой спецбригаде он заберет у россиянина Егора Замулы, наконец-то закрепившегося в НХЛ.

«Драйсдейл — очень талантливый и универсальный игрок, который прекрасно катается. Я вижу, что он долгое время будет частью топ-4 «Флайерз». С самого начала мы сказали, что хотим строить команды начиная с обороны. Это было для нас приоритетом. Приятно видеть прогресс наших защитников, особенно Кэма Йорка и Трэвиса Санхейма. Джимми впишется в число этих парней, так что для нас это еще одна часть головоломки», — не скрывал своей радости Бриер во время общения с журналистами этой ночью.

Но если Замуле Драйсдейл преграждает дорогу в большинстве, то Минтюкову он, наоборот, еще шире открывает окно возможностей своим вынужденным переездом в Пенсильванию. Теперь игровое время москвича при розыгрыше лишнего должно увеличиться. Глобально решение босса «Уток» Пэта Вербика обменять канадца недвусмысленно говорит об одном — именно в россиянине он видит потенциально первого защитника команды.

Генеральный менеджер &laquo;Филадельфии&raquo; Дэнни Бриер (слева) и&nbsp;Матвей Мичков (в&nbsp;центре). Мичков ушел на драфте только седьмым! Что ждет русского суперталанта в «Филадельфии»

Само собой, «Дакс» в будущем рассчитывают не только на Минтюкова. Сложно представить, что Вербик решился бы на этот обмен, не имей он в системе ровесника россиянина Олена Зеллвегера, который набирает чуть меньше очка за игру в АХЛ и стучится в основу, а также 19-летнего Тристана Люно, уже сыгравшего семь матчей в НХЛ — именно он в силу хвата должен будет заменить Драйсдела на правом фланге обороны. Подтолкнула к размену шестого номера драфта 2022 года и сложная операция на плече, притормозившая его прогресс и почти полностью перечеркнувшая для него прошлый сезон. Как бы то ни было, для молодого москвича эта сделка — показатель того, как сильно в него верят в Калифорнии.

По уровню таланта в атаке «Анахайм» не уступает «Баффало» и «Коламбусу»

Получив габаритного универсального нападающего, заточенного в первую очередь на бросок, Вербик почти окончательно собрал молодое атакующее ядро, которое на бумаге выглядит невероятно сочно. Зеграс, Мактавиш, Карлссон, Терри, Готье — теперь по объему таланта в нападении «Анахайм» немногим уступает «Баффало» и «Коламбусу», если не находится с ними на равных.

Защитник &laquo;Анахайма&raquo; Павел Минтюков (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Каролины&raquo;. Потрясающий дебют русского защитника в НХЛ: он забил первый гол уже во втором матче!

«Готье действительно универсальный форвард. Он может играть на левом фланге. Он может играть на правом фланге. Он может играть в центре. Я видел, как он играл на всех трех позициях. Мы можем использовать его хоть в первом, хоть во втором звене. В зависимости от того, с каким составом нам предстоит встретиться, он может играть на любой позиции», — заявил в интервью The Athletic генменеджер «Анахайма».

Огромный потенциал этой молодежной бандысомнений не вызывает. Сейчас интересно лишь то, кому из четырех урожденных центров в ближайшем будущем придется уйти на фланг. Глядя на то, какие проблемы испытывает с игрой без шайбы и на возврате все чаще оказывающийся слева Зеграс, скорее всего, центрами в топ-6 станут куда более разносторонние, бегущие и крепкие Мактавиш с Карлссоном. В любом случае такой набор дает главному тренеру «Уток» Грегу Кронину повышенную вариативность в ведущих звеньях.

Хоккеисты «Анахайма».
Фото USA Today Sports

Стоило ли Готье играть в молчанку и создавать себе репутацию трудного ребенка, живущего по своим правилам, покажет пара-тройка лет. После чемпионского похмелья со сборной США Каттер возвращается в Бостонcкий колледж. Теоретически он сможет подписать контракт с «Анахаймом» и дебютировать в НХЛ уже в этом сезоне.

При самом затянутом раскладе нападающий освободится от игр в студенческом хоккее 13 апреля — именно в этот день в NCAA завершится Frozen Four и весь чемпионат. А вот «Утки», уже не мечтающие о попадании в плей-офф, проведут свой последний матч в регулярке 19 апреля. Так что заглянуть на пару игр к «Дакс» он точно успеет.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
Павел Минтюков
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2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 39 18 21 46
4 Филадельфия 40 20 20 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 41 13 28 35
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2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
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