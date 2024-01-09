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Сегодня, 09:45

Панарин превзошел достижение Ларионова! Артемий продолжает гнаться за первой сотней в карьере

Панарин набрал два очка и превзошел достижение Ларионова, но «Рейнджерс» проиграл «Ванкуверу»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Правда, «Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
Голы: Трочек — 11 (бол., Зибанежад, Панарин), 3:38 — 1:0. Миллер — 19 (Петтерссон, Босер), 4:31 — 1:1. Хегландер — 11 (Оман, Лафферти), 6:45 — 1:2. Босер — 25 (Петтерссон, Хьюз), 19:44 — 1:3. Панарин — 26 (Лафренье), 28:19 — 2:3. Петтерссон — 18 (Блюгерс, Гронек), 35:33 — 2:4. Хегландер — 12 (Сутер, Гронек), 36:47 — 2:5. Трочек — 12 (Лафренье), 43:36 — 3:5. Петтерссон — 19 (п.в., Босер, Майерс), 58:29 — 3:6.
Вратари: Шестеркин (57:44 — 58:29) — Демко.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 42 (13+15+14) — 26 (7+14+5).
Наши: Панарин (22.48/5/-2) — Задоров (18.49/2/-1), Кузьменко (12.54/0/+1), Михеев (14.58/2/0).
9 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

В последнее время Артемий Панарин живет в ожидании маленького чуда — совсем скоро в его семье должно быть пополнение. Из-за желания быть рядом со своей женой Алисой в этот светлый момент ему придется пропустить предстоящий Матч звезд НХЛ в Торонто. А пока — Хлебушек продолжает стабильно набирать очки за «Рейнджерс» и пытаться впервые выбить сотню в регулярном чемпионате.

Артемий Панарин. Панарин идет на лучший сезон в карьере. Но почему его не будет на Матче звезд?

В центральном матче очередного игрового дня «синерубашечники» принимали дома «Ванкувер», который продолжает бодаться с «Виннипегом» за первое место на «Западе». Однако по-настоящему закуситься с командой Рика Токетта у них не получилось. После быстрой шайбы от Винсента Трочека ньюйоркцы получили три шайбы в ворота Игоря Шестеркина уже в первом периоде и затем безуспешно пытались догнать «Кэнакс».

Кто точно может занести в актив эту игру в составе хозяев, так это Панарин, набравший этой ночью дежурные два очка. Именно он вместе с Микой Зибанежадом соорудил первую шайбу «Рейнджерс». Очередная голевая передача стала для него 476-й в НХЛ и помогла парню из Коркина обойти по количеству ассистов среди россиян Игоря Ларионова. И уже в следующем матче с «Сент-Луисом» он может обойти по этому показателю Алексея Жамнова.

Отметился Артемий и 26-й шайбой в сезоне. В середине второго периода россиянин не дал пропасть контратаке, которую организовал Алекси Лафреньер, и хлестким кистевым в ближний угол сократил разрыв до минимума.

Только в итоге этот гол никак не помог команде Питера Лавиолетта. К несчастью для хозяев, у гостей этой ночью включил режим зверя Элиас Петтерссон, набравший четыре очка за матч в девятый раз за карьеру.

Еще до второго перерыва шведский гений благодаря своим быстрым рукам изящно расправился с Шестеркиным, вернув «Ванкуверу» преимущество в две шайбы. А уже через 14 секунд мини-шедевр нарисовал другой швед Нильс Хегландер, раздевший на «усах» Адама Фокса и отправивший шайбу в «домик» российскому голкиперу. И гандикапа в три гола «Кэнакс» хватило в заключительной двадцатиминутке для уверенной победы на «Мэдисон Сквер Гарден».

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 39 18 21 46
4 Филадельфия 40 20 20 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 41 13 28 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 39 24 15 55
2 Флорида 39 25 14 52
3 Торонто 37 20 17 47
4 Детройт 40 20 20 44
5 Тампа-Бэй 41 19 22 43
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 40 17 23 38
8 Оттава 35 14 21 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 26 13 56
2 Колорадо 41 26 15 55
3 Даллас 39 23 16 51
4 Нэшвилл 40 22 18 45
5 Сент-Луис 38 20 18 41
6 Аризона 38 19 19 40
7 Миннесота 39 17 22 38
8 Чикаго 40 12 28 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 40 26 14 55
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 36 20 16 46
4 Эдмонтон 36 20 16 41
5 Сиэтл 39 16 23 41
6 Калгари 40 17 23 39
7 Анахайм 39 13 26 27
8 Сан-Хосе 40 9 31 21
Результаты / календарь
29.12
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9.01 03:00
Филадельфия – Питтсбург
 1 : 4
9.01 03:00
Рейнджерс – Ванкувер
 3 : 6
9.01 04:00
Миннесота – Даллас
 0 : 4
9.01 05:00
Колорадо – Бостон
 4 : 3 Б
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 41 66
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 36 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 28
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 39 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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