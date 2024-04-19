Не подошел СКА и «Спартаку», но уже забивает в НХЛ! Потрясающий дебют русского таланта за «Виннипег»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Гарлэнд — 20, 5:22 — 0:1. Виларди — 22 (Иафалло, Ламберт), 11:26 — 1:1. Перфетти — 18 (Эпплтон, Шмидт), 20:55 — 2:1. Линдхольм — 14 (бол., Хьюз, Гарлэнд), 37:11 — 2:2. Чибриков — 1 (Нидеррайтер), 45:18 — 3:2. Перфетти — 19 (п.в.), 57:55 — 4:2.
Вратари: Броссуа — Демко (57:39 — 57:55).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (8+8+10) — 20 (9+6+5).
Наши: Чибриков (11.03/3/0) — Задоров (18.26/1/-1), Михеев (14.50/3/0), Подколзин (10.41/1/-3).
19 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.
В день, когда Никита Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи», не оставим без внимания другое достижение российского хоккеиста. Переведенный в основу «Виннипега» Никита Чибриков забросил первую шайбу в НХЛ в первом же матче. Пострадал «Ванкувер». Гол Чибрикова оказался победным в игре, которая позволила «Джетс» подняться на второе место Западной конференции. Сильно сомневаюсь, что Чибрикова оставят в основе на первый раунд плей-офф. Сейчас это не так и важно. В первом заокеанском сезоне нападающий успел дебютировать в НХЛ и отметился голом.
Карьерный путь Чибрикова подходит под избитый сюжет: игрок не пригодился в России и уехал покорять Северную Америку. Нападающий не закрепился на уровне КХЛ ни в укомплектованном СКА, ни в московском «Спартаке».
Адаптация ко взрослому хоккею затянулась. Ранний дебют за СКА и сборную не привел к долгому и успешному союзу. Никите не особо помог обмен из армейского клуба, когда в межсезонье-2022 игрок переехал из Санкт-Петербурга в Москву как часть грандиозной сделки по Александру Никишину. Прошлый сезон в «Спартаке» получился неровным. Экс-наставник красно-белых Борис Миронов осторожно заводил в основу молодежь. Чибриков проехал по трем лигам (КХЛ — ВХЛ — МХЛ), а в плей-офф отыграл два матча за «Химик» и семь — за молодежку «Спартака».
В отъезде за океан ничего удивительного не было. Давняя мудрость: если что-то не получается, то надо что-то менять. Чибриков решил сменить страну и лигу. «Виннипег», задрафтовавший нападающего в 2021 году под высоким 50-м номером, был только рад, что проспект будет развиваться у них в руках. В том, что Никита — большой талант, все могли убедиться по серебряному для нашей сборной ЮЧМ-2021. Чибрикова выбрали капитаном, а по очкам форвард уступил только Матвею Мичкову, Шейну Райту и Коннору Бедарду. Два талантливых канадца уже закрепились в НХЛ. Мичков — лидер «Сочи», но история Матвея особенная. Чибриков сегодня начал путь в лучшей лиге мира, дебютировав за «Виннипег» с заброшенной шайбы в первом матче.
За океаном Никите никто не обещал легкой жизни и перманентного места в основном составе. Пришлось пройти жернова АХЛ — весь сезон, за исключением сегодняшнего матча с «Ванкувером», нападающий отыграл в фарм-клубе. Чибриков, что важно, быстро адаптировался к новому хоккею и стал лидером «Манитобы». Колоссально возросла результативность. Форвард выдал лучший сезон по очкам со времен детской школы московского «Динамо» и стал четвертым бомбардиром команды. В концовке регулярки россиянина наградили повышением в основу «Джетс». Оно, конечно, больше символичное, но даже дебютом для галочки Никита воспользовался сполна. За океаном ценят игроков, готовых хвататься даже за малейший предоставленный шанс.
У Чибрикова еще два года контракта с «Виннипегом». Путь форварда за океаном только начинается, но уже сбылась маленькая мечта. Дебют в НХЛ получился шикарным: гол, звание первой звезды матча, теплые поздравления партнеров. В плей-офф НХЛ Никита сыграет только в случае форс-мажоров, зато может побороться с «Манитобой» за Кубок Колдера. Будущее в системе «Джетс» рассудит следующий тренинг-кэмп. От того, как нападающий проявит себя на предсезонке, во многом будет зависеть, в какой команде он начнет чемпионат.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
0 - 0
|0 - 0
|19.04
|02:00
|
Миннесота – Сиэтл
|3 : 4
|19.04
|03:00
|
Виннипег – Ванкувер
|4 : 2
|19.04
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|5 : 1
|19.04
|04:30
|
Колорадо – Эдмонтон
|5 : 1
|19.04
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|1 : 4
|19.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|5 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|81
|144
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|82
|140
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|81
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|80
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41