Кубок Стэнли-2024, основная информация: пары и расписание матчей плей-офф НХЛ

Стартовала битва за самый главный трофей в заокеанской лиге.

Главный приз НХЛ: история Кубка Стэнли

Кубок Стэнли вручается чемпиону НХЛ с 1927 года. Декоративную чашу для трофея генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли приобрел в 1892 году в Лондоне за 10 гиней (48,67 доллара). С 1983 года призом награждали лучшую любительскую команду Канады, а с 1915-го по 1926-й — победителя серии между чемпионами разных профессиональных лиг Канады. Чемпионам НХЛ выдается копия, изготовленная в 1967 году.

Современный Кубок Стэнли представляет собой чашу из сплава никеля и серебра. Трофей с массивной цилиндрической основой весит 15,5 килограмма, его высота составляет 89,54 сантиметра. На обручах основания кубка выполнены гравировки с названиями клубов-чемпионов и хоккеистов-победителей. В 1991 году заполненные кольца заменили на чистые, а старые ленты хранятся в Зале славы хоккея.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас». В финальной серии в 2023 году «Голден Найтс» обыграли в пяти матчах «Флориду» (4-1). В решающей встрече хет-трик оформил нападающий Марк Стоун. «Вегас» выступает в лиге с 2017 года и впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли.

Самой титулованной командой в истории Кубка Стэнли является «Монреаль», у «Канадиенс» — 24 титула в истории. Следом идет «Торонто» с 13 чемпионствами, на счету «Детройта» — 11 трофеев. Игроки «Бостона» и «Чикаго» по шесть раз поднимали чашу над своими головами. Четыре раза обладателями Кубка Стэнли становились хоккеисты «Рейнджерс».

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Формат плей - офф НХЛ -2024

В плей-офф НХЛ принимают участие 16 лучших команд из 32 в регулярном чемпионате. В Кубке Стэнли играют по восемь клубов от Западной и Восточной конференций.

Место в плей-офф НХЛ получили по три лучшие команды Столичного и Атлантического дивизионов («Восток»), Центрального и Тихоокеанского дивизионов («Запад»). Оставшиеся четыре места в Кубке Стэнли занимают по два лучших клуба обеих конференций по «уайлд кард» вне зависимости от дивизиона. Их обладатели определились по наибольшему количеству набранных очков среди оставшихся претендентов (после тех, что вышли в плей-офф НХЛ с трех первых мест).

В Кубке Стэнли серия игр проводится до четырех побед одного из клубов и может продлиться до семи матчей. Преимущество домашнего льда позволяет команде с лучшим результатом в регулярном чемпионате принимать первую и вторую игры, а также, если потребуется, пятую и седьмую.

В первом раунде Кубка Стэнли победитель дивизиона с лучшим результатом в каждой конференции получает в соперники клуб с «уайлд кард» с худшим результатом. Команды, которые заняли вторые и третьи места в своих дивизионах, играют друг с другом.

В Кубке Стэнли всего четыре раунда: четвертьфиналы, полуфиналы и финалы конференций, а также финальная серия. Победители «Востока» и «Запада» получают призы — Трофей принца Уэльского и Приз Кларенса Кэмпбелла соответственно.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Пары первого раунда Кубка Стэнли-2024

По итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24 сформировались восемь пар плей-офф. Победитель регулярки «Рейнджерс» Артемия Панарина получил в соперники «Вашингтон» Александра Овечкина, действующий обладатель Кубка Стэнли-2023 «Вегас» сыграет с «Далласом».

Приводим весь список пар 1-го раунда Кубка Стэнли-2024:

Восточная конференция

Западная конференция

Плей-офф НХЛ-2023/24: последние новости, расписание матчей и интервью хоккеистов.

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Россияне в командах- участницах плей-офф НХЛ

В заявках 16 клубов Кубка Стэнли-2024 — 31 российский хоккеист. Россиян нет в составах только трех участников плей-офф — «Бостона», «Нэшвилла» и «Эдмонтона».

«Айлендерс»: Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — вратари), Александр Романов (защитник)

«Вашингтон»: Александр Алексеев (защитник), Александр Овечкин, Иван Мирошниченко (оба — нападающие)

«Ванкувер»: Никита Задоров (защитник), Илья Михеев, Василий Подколзин (оба — нападающие)

«Вегас»: Иван Барбашев, Павел Дорофеев (оба — нападающие)

«Виннипег»: Владислав Наместников (нападающий)

«Даллас»: Евгений Дадонов (нападающий)

«Каролина»: Петр Кочетков (вратарь), Дмитрий Орлов (защитник), Андрей Свечников, Евгений Кузнецов (оба — нападающие)

«Колорадо»: Александр Георгиев (вратарь), Валерий Ничушкин, Яков Тренин (оба — нападающие)

«Лос-Анджелес»: Владислав Гавриков (защитник)

«Рейнджерс»: Игорь Шестеркин (вратарь), Артемий Панарин (нападающий)

«Тампа-Бэй»: Андрей Василевский (вратарь), Михаил Сергачев (защитник), Никита Кучеров (нападающий)

«Торонто»: Илья Самсонов (вратарь), Илья Любушкин (защитник)

«Флорида»: Сергей Бобровский (вратарь), Дмитрий Куликов (защитник), Владимир Тарасенко (нападающий)

Петр Кочетков. Фото USA Today Sports

Расписание матчей серий первого раунда Кубка Стэнли-2024

Приводим расписание игр серий 1/8 финала плей-офф НХЛ сезона-2023/24. Время начала — московское.

«Рейнджерс» — «Вашингтон»

21 апреля. 22.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»

24 апреля. 02.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»

27 апреля. 02.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

29 апреля. 03.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Следующие три матча пройдут при необходимости 1 мая, 3 мая и 5 мая.

«Каролина» — «Айлендерс»

21 апреля. 00.05. «Каролина» — «Айлендерс»

23 апреля. 02.30. «Каролина» — «Айлендерс»

26 апреля. 02.30. «Айлендерс» — «Каролина»

27 апреля. 21.00. «Айлендерс» — «Каролина»

Дополнительные матчи состоятся при необходимости 30 апреля, а также 2 и 4 мая.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

21 апреля. 19.30. «Флорида» — «Тампа-Бэй»

24 апреля. 02.30. «Флорида» — «Тампа-Бэй»

26 апреля. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

28 апреля. 00.05. «Тампа-Бэй» — «Флорида»

Дополнительные три матча пройдут при необходимости 29 апреля, 1 мая и 4 мая.

«Бостон» — «Торонто»

21 апреля. 03.00. «Бостон» — «Торонто»

23 апреля. 02.30. «Бостон» — «Торонто»

26 апреля. 02.30. «Торонто» — «Бостон»

27 апреля. 21.00. «Торонто» — «Бостон»

Дополнительные матчи при необходимости — 30 апреля, 2 мая и 4 мая.

«Даллас» — «Вегас»

23 апреля. 04.30. «Даллас» — «Вегас»

25 апреля. 04.30. «Даллас» — «Вегас»

28 апреля. 05.30. «Вегас» — «Даллас»

30 апреля. 05.30. «Вегас» — «Даллас»

Команды проведут дополнительные игры при необходимости — 1 мая, 3 мая и 5 мая.

«Виннипег» — «Колорадо»

22 апреля. 02.00. «Виннипег» — «Колорадо»

24 апреля. 04.30. «Виннипег» — «Колорадо»

27 апреля. 05.00. «Колорадо» — «Виннипег»

28 апреля. 21.30. «Колорадо» — «Виннипег»

Дополнительные матчи при необходимости — 30 апреля, 2 мая и 4 мая.

«Ванкувер» — «Нэшвилл»

22 апреля. 05.00. «Ванкувер» — «Нэшвилл»

24 апреля. 05.00. «Ванкувер» — «Нэшвилл»

27 апреля. 02.30. «Нэшвилл» — «Ванкувер»

29 апреля. 00.05. «Нэшвилл» — «Ванкувер»

Дополнительные игры пройдут при необходимости — 30 апреля, 3 мая и 5 мая.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

23 апреля. 05.00. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

25 апреля. 05.00. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

27 апреля. 05.30. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

29 апреля. 05.30. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

При необходимости дополнительные матчи состоятся 1 мая, 3 мая и 5 мая.

Коннор Макдэвид (слева) и Леон Драйзайтль. Фото USA Today Sports

Где смотреть трансляции плей-офф НХЛ в России

В России официально не показывают матчи НХЛ из-за отзыва прав со стороны лиги.

Смотреть видеотрансляции игр Кубка Стэнли-2024 можно бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Приводим несколько примеров — 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант и 5-й вариант.

Матчи плей-офф НХЛ также транслируют в приложениях букмекерских контор при обязательной регистрации пользователя.

Ключевые события игр Кубка Стэнли-2024 доступны в матч-центре «СЭ».

Фавориты и прогнозы на Кубок Стэнли-2024

Фаворитами Кубка Стэнли-2024 по мнению букмекеров являются «Рейнджерс», «Каролина» и «Эдмонтон». Коэффициент на победу этих клубов — 8.0. Следом идет «Колорадо» за 8.5. Поставить на итоговую победу «Флориды» и «Далласа» можно с коэффициентом 9.0. Сделать ставку на то, что действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» повторит успех, можно за 15.0. С таким же коэффициентом идет победа «Тампы-Бэй». Меньше всего букмекерские конторы верят в «Вашингтон» — коэффициент на «Кэпиталз» составляет 40.0.

Обозреватель «СЭ» Михаил Зислис считает, что «Эдмонтон» может стать победителем Кубка Стэнли-2024: «Ожидания от «Эдмонтона», вспоминая неудачи прошлых лет, стали скромнее. Хотя за этот сезон после прихода нового главного тренера Криса Ноблока команда сильно выросла. «Ойлерз» научились играть в скучный хоккей на результат. Прибавил основной вратарь Стюарт Скиннер, появилось больше ответственности при действиях в обороне, улучшилась глубина состава. При этом Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль никуда не делись. Если выбирать кого-то одного, то ставка на «Эдмонтон» вполне обоснованна».

При этом российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что его клуб обязан выиграть Кубок Стэнли в этом году: «Я чувствую давление на команду, но мы должны выиграть Кубок Стэнли. Атмосфера в команде и все остальное стали лучше лично для меня. Весь год я чувствовал, что нахожусь в лучшем положении. В плей-офф мы должны быть достаточно быстрыми, потому что у нас не будет много свободного льда. Если мы будем готовы к этому, надеюсь, что все пойдет хорошо, лед все покажет».

Результаты плей-офф НХЛ-2024

Первый раунд. Восточная конференция

«Каролина» — «Айлендерс» (3:1). Счет в серии: 1-0.

«Бостон» — «Торонто» (5:1). Счет в серии: 1-0.

Ознакомиться со всеми результатами матчей Кубка Стэнли-2024 можно на сайте «СЭ».