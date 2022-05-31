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Сегодня, 06:40

Шестеркин снова выдал суперматч и затащил свою команду в финал «Востока»! Теперь его ждет битва с Кучеровым

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» и вышли в финал Восточной конференции
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин (справа).
Фото USA Today Sports
Сенсационные «Рейнджерс» выбили «Каролину».

НХЛ
Плей-офф. Второй раунд. Седьмой матч
«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)
Голы: Фокс — 5 (бол., Лафренье, Копп), 3:40 — 0:1. Крайдер — 7 (бол., Зибанежад, Фокс), 8:00 — 0:2. Строум — 2 (Панарин, Миллер), 36:19 — 0:3. Крайдер — 8 (Ватрано, Зибанежад), 43:59 — 0:4. Трочек — 6 (бол., Деанджело, Ахо), 48:11 — 1:4. Хытил — 5 (Какко), 48:51 — 1:5. Доми — 3 (Мартинук, Котканиеми), 56:13 — 2:5. Копп — 6 (п.в., Зибанежад, Гудроу), 57:08 — 2:6.
Вратари: Раанта (Кочетков, 35:37, 56:49 — 57:08) — Шестеркин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 39 (16+12+11) — 31 (11+9+11).
Наши: Свечников (15.09/1/-1) — Панарин (15.00/2/+1).
31 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 3-4.

До сегодняшнего дня «Каролина» выиграла шесть из шести седьмых матчей плей-офф в своей истории, но любая серия рано или поздно все равно заканчивается. В том числе и домашняя, ведь на своем льду «Харрикейнз» в этом Кубке Стэнли еще не проигрывали.

«Седьмая игра есть седьмая игра. Важнейший матч. Нам комфортно играть дома, но потребуется вклад каждого. Все, начиная с вратаря, должны быть готовы к бою. Разумеется, нужно быть внимательными к деталям, единоборствам и всему остальному», — сказал Джордан Стаал перед матчем. В итоге готовности его команде так и не хватило. Впрочем, как и везения.

Игорь Шестеркин (в&nbsp;центре). Шестеркин тащит «Рейнджерс» в финал Востока! Он вчистую переигрывает финского вратаря соперников

Уже со старта удача отвернулась от «Каролины» во многих аспектах, а команда Рода Бриндамора начала игру с удалений. К середине первого периода «Рейнджерс» реализовали два большинства, причем сделали это без особого давления и мощных подходов к воротам Анти Раанты. В обеих шайбах поучаствовал защитник «бродвейцев» Адам Фокс. Сперва он забросил пятую шайбу в текущем плей-офф, а затем помог своей команде упрочить преимущество. Интересно, что Фокс набрал 10 (2+8) очков в матчах, когда команде грозил вылет из Кубка Стэнли, что стало рекордом франшизы для защитника.

Казалось бы, что может быть хуже, чем так начинать решающий матч, однако после жесткого силового приема Джейкоба Трубы площадку покинул молодой форвард «Каролины» Сет Джарвис. К сожалению, он так и не продолжил встречу, а отправиться в раздевалку смог только с помощью партнеров. Серьезная потеря для «Харрикейнз» и очередная жертва Трубы. Такими темпами американский защитник скоро станет самым ненавистным игроком лиги, за которым соперники будут устраивать охоту.

В первом периоде хозяева дважды получили возможность размочить Игоря Шестеркина в большинстве, но в этом формате у «Харрикейнз» в текущем плей-офф серьезные проблемы. Одна удачная попытка из 16 — здесь вопросы к тренерскому штабу. Хотя есть в этом и заслуга Игоря Шестеркина, который вновь включил суперрежим и только за первый период отразил 16 бросков. Постоянный обстрел ворот Игоря ни к чему не привел. 37 сейвов и заслуженная первая звезда матча. Показательно, что в этой серии в равных составах против «Рейнджерс» ни один форвард «Каролины» не забил больше одного гола.

Во втором периоде произошло событие, которое окончательно похоронило шансы «Ураганов» на спасение. Антти Раанта в одном из эпизодов неудачно растянулся и получил травму. Во втором матче подряд на льду появился Петр Кочетков, но уже меньше чем через минуту его пробил Райан Строум. Вратарская линия сыграла одну из ключевых ролей для «Каролины» в этом плей-офф, и потеря Фредерика Андерсена все-таки оказалась невосполнимой.

В начале третьей двадцатиминутки Крис Крайдер сделал счет 4:0 и окончательно убил интригу. Гол Тони Деанжело не сильно поменял рисунок игры, а в действиях игроков «Каролины» уже чувствовалось отчаяние. Особенно после того, как Филип Хытил после гола хозяев тут же огорчил Кочеткова. Концовка встречи превратилась в простую формальность, а зрители стали покидать трибуны еще задолго до финальной сирены. «Харрикейнз» получили мощный удар под дых и поплатились за свою бездарную игру на выезде. За счет одних лишь домашних матчей кубки не выигрываются.

«Рейнджерс» же могут быть собой довольны. Команда матереет на глазах, забрала две семиматчевые серии подряд, нижние звенья стали действовать гораздо лучше, вернулся в строй Барклай Гудроу, работает большинство. Плюсов на данный момент гораздо больше, чем минусов. Жерар Галлан проделывает фантастическую работу. Еще год назад он находился в статусе свободного агента, привел сборную Канады к золотым медалям в Риге, а сейчас вывел в финал конференции «Рейнджерс». При этом игроки готовы за него биться. Это очень важный момент. Конечно, в серии против «Тампы» команда будет в статусе очевидного андердога, но это не означает, что «Лайтнинг» получат легкую прогулку. Вратарская дуэль Шестеркин — Василевский может стать настоящим украшением этого Кубка Стэнли.

Андрей Свечников
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Петр Кочетков
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
2. Колорадо - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
4. Эдмонтон - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
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5.06
31.05 03:00
Каролина – Рейнджерс
2 : 6
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 25
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 14 19
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 12 12
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 12 9
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 14 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
Андрей Василевский

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

 11 2.25
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