«Монреаль» рвётся в финал! Последний раз команда играла там 28 лет назад

До победы в серии остался один шаг.

НХЛ. Кубок Стэнли

1/2 финала. Пятый матч

«Вегас» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Котканиеми — 5 (Андерсон, Байрон), 8:45 — 0:1. Стаал — 2 (Сузуки, Тоффоли), 26:32 — 0:2. Кауфилд — 3 (бол., Перри, Сузуки), 29:49 — 0:3. Пачиоретти — 5 (Руа), 44:09 — 1:3. Сузуки — 5 (п.в., Тоффоли), 58:54 — 1:4. Вратари: Флери (57:10 — 58:54) — Прайс. Штраф: 4 — 4. Броски: 27 (6+9+12) — 26 (6+11+9).

23 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 2-3.

Многих удивил выбор Питера Дебура относительно вратаря своей команды на сегодняшнюю игру. Конечно, Марк-Андре Флери — легенда лиги, и безусловный первый номер «Голден Найтис», но, может, стоило вновь рискнуть и доверить место в воротах шведу Робину Ленера, во многом благодаря уверенной игре которого «Вегас» вернулся на свою арену при ничейном счете в серии. Канадский голкипер «Рыцарей» сегодня не допустил ляпов, подобных тому, что было в третьем матче, совершил несколько хороших спасений, но в целом, «Вегас» провалил игру и оказался полностью беспомощным перед хоккеистами «Монреаля», которые в отсутствии Доминика Дюшарма на тренерском мостике показали образцовую игру и подошли на расстояние одной победы к долгожданному финалу Кубка Стэнли.

Первый период ожидаемо начался с атак хозяев, с которыми «Хабс» без проблем справлялись, выжидая момент для своих контратак, первая из которых сразу же дала результат. Джош Андерсон после передачи Йеспери Котканиеми убежал в прорыв, не смог переиграть Флери, но на добивании первым оказался все тот же Котканиеми, забросивший свою пятую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Второй период мало чем отличался от предыдущего. «Монреаль» идеально сдерживал напор «Вегаса», в то же время, не забывая об атаке ворот Флери, постепенно доведя счет до разгромного. Сначала начинавший сезон в «Баффало» Эрик Стаал с шикарной передачи Ника Сузуки сделал счет 2:0.

Затем на кубе загорелась фамилия Коула Кофилда, реализовавшего большинство за удаление Руа.

Болельщики «Вегаса», до отказа заполнившие «Т-Мобайл Арену» ожидали увидеть что-то, кроме безнадежности в глазах своих любимцев, но после первых 40 минут шансов на спасение, было немного. В третьем периоде надежду подарил Макс Пачиоретти, вновь поразивший ворота своей бывшей команды.

Кроме заброшенной шайбы, «Рыцари» имели еще несколько возможностей для взятия ворот, но на высоте был Кэри Прайс, блистательная игра которого не позволила клубу из Лас-Вегаса сократить отставание до минимального. Канадский вратарь сегодня отразил 26 бросков и в очередной раз был признан первой звездой встречи.

Окончательный результат установил Ник Сузуки, поразивший пустые ворота хозяев.

Матч показал, что на «Вегасе» все больше сказываются тяжелые серии против «Миннесоты» и «Колорадо». Силы покидают хоккеистов, и их игра становится все менее вариативной, чем с огромным удовольствием пользуются игроки канадского клуба. Сейчас для поклонников «Монреаля» вырисовывается идеальная картина: победа в следующей встрече в родном «Белл Центре» и выход в первый финал с сезона 1992/93, где со счетом 4-1 был повержен «Лос-Анджелес Кингс» и завоеван последний на данный момент Кубок Стэнли для канадских команд. Сможет ли «Вегас» найти в себе внутренние резервы и перевести противостояние в седьмой матч? Игра в Монреале состоится 25 июня в 3:00 по московскому времени.