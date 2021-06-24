Игорь Рабинер — о главной теме шестого матча полуфинала Кубка Стэнли.

НХЛ. Кубок Стэнли.

1/2 финала. Шестой матч

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 14 (Чирелли), 16:02 — 0:1. Чирелли — 4 (Палат, Пойнт), 32:36 — 0:2. Эберле — 4 (Барзал, Грин), 34:22 — 1:2. Мэйфилд — 2 (Барзал, Пелек), 51:16 — 2:2. Бовилье — 5, 61:08 — 3:2. Вратари: Варламов — Василевский. Штраф: 6 — 8. Броски: 28 (7+11+9+1) — 24 (6+9+9+0). Наши: — - Кучеров (0.46/0/0), Сергачев (22.47/0/0).

24 июня. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Счет в серии: 3-3.

Никиту Кучерова вывели из игры паскудным умышленным ударом в самом начале шестого матча серии с «Айлендерс». И «Островитяне» такими средствами добились своего, выиграв матч в овертайме и переведя серию в седьмую встречу. Более того, Скотт Мэйфилд, травмировавший лучшего бомбардира Кубка Стэнли, сам же и сравнял счет в середине третьего периода.

По этому поводу вспоминаю наш разговор с Владимиром Тарасенко у него дома в Сент-Луисе о победе «Блюз» в Кубке Стэнли и его шокирующее объяснение вещам, подобным той, что сделал Мэйфилд. Я спросил, не обалдел ли он, когда увидел, что против них в финале вышел Здено Хара со сломанной челюстью. И какая установка в связи с этим Крэйгом Беруби была дана. Володя ответил:

«Да, была установка, что его надо бить. Да, его били специально. Так же и мне люди в разные годы говорили, что знают, какие у меня травмы. И специально лупили клюшкой по пальцу, руке, колену...

So its looking like this cross-check (no call on the play) on Kucherov is what caused him to leave the game... pic.twitter.com/p2xFSApas4 — alberto ??? (@twistedleafs) June 24, 2021

Есть люди, о которых известно: если их бить — они теряют свою игру. В моем случае наоборот — мне нравится, когда начинают так делать, меня это заводит. Это соперникам становится ясно со временем. Когда только приезжаешь в лигу, тебе тут же начинают наносить дешевые удары, бить по рукам и ногам. Проверяют. И, если человек не скисает, отвечает голами, потом уже появляется другая установка — наоборот, его не трогать. Потому что он будет играть только лучше".

Спрашиваю Тарасенко (кстати, прекрасно относящегося к Кучерову), бывает ли в хоккее переход некой грани: «Даже если дают установку — бить по больному месту, что вы воспринимаете как подлость?» И слышу:

«Подлость в хоккее — понятие растяжимое. Люди делают то, что позволяет им кормить свою семью. Даже те игроки, у которых репутация грязных, делают это потому, что, во-первых, нужно зарабатывать деньги, а во-вторых, приносить пользу команде. Что они тем самым и делают».

Жена хоккеиста Яна в этот момент вставляет реплику: «Отвратительно, да?» А я задумываюсь о цене этих побед — тот же Тарасенко после того Кубка Стэнли перенес уже две операции на плече. И Кучеров после прошлогодней победы из-за операции на бедре пропустил всю регулярку, что не помешало ему сейчас уверенно лидировать в списке бомбардиров...

Здоровья ему. И победы «Тампе» в серии с «Айлендерс». После поступка Мэйфилда — тем более.