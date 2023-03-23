Юбилей Малкина: сделал 50 передач впервые за 4 года! «Питтсбург» выиграл в гостях у чемпиона

«Пингвинз» продолжают борьбу за плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Питтсбург» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: Кросби — 30 (Гюнцель, Жозеф), 21:11 — 0:1. Гюнцель — 31 (бол., Малкин), 24:06 — 0:2. Комфер — 15 (Ничушкин), 31:35 — 1:2. Картер — 10 (бол., Раст, Зукер), 34:12 — 1:3. Тэйвз — 6 (бол., Комфер, Маккиннон), 50:28 — 2:3. Картер — 11 (Дюмулин, Руведел), 52:51 — 2:4. Раст — 16 (п.в.), 59:41 — 2:5.

Вратари: Георгиев (55:01 — 59:41) — Джерри.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (11+9+10) — 45 (9+21+15).

Наши: Ничушкин (21.42/3/-1) — Малкин (15.01/2/0).

23 марта. Денвер. Ball Arena.

«Питтсбург» играет с огнем, рискуя впервые с 2006 года не попасть в плей-офф. Яркая победа в высокогорном Денвере над действующим обладателем Кубка Стэнли позволила «Пингвинз» подняться обратно в зону плей-офф на Востоке и вытеснить оттуда «Флориду». Это глоток свежего воздуха после серии из четырех поражений подряд.

Успех вдвойне ценнее тем фактом, что команде пришлось играть без четырех защитников основного состава: Петри, Петтерссона, Куликова и Рутты. С давлением «Колорадо» в первом периоде помогли справиться уверенные действия вратаря Джарри.

После перерыва «Эвеланш» было не узнать — настолько скромно чемпион выглядел на фоне внезапно разбушевавшегося соперника. В предыдущих четырех встречах «Питтсбург» забросил скромные семь шайб, а на этот раз отличился трижды в течение всего одного периода.

Все началось с потрясающего гола капитана команды Кросби. Ветеран, которому в августе исполнится уже 36 лет, красиво раздел защитника Жирара и шикарным броском с неудобной руки отправил шайбу под перекладину. Канадец в 11-й раз за карьеру достиг отметки в 30 голов за сезон, чего ранее в истории НХЛ смогли добиться всего 19 игроков.

«Колорадо» до этой встречи одержал шесть побед подряд и, несмотря на отсутствие из-за проблем со здоровьем нескольких важных хоккеистов (Макар, Лехконен, Родригес, Мэнсон, Э.Джонсон и еще не игравший в нынешнем сезоне Ландескуг), должен был действовать лучше. Однако легенды «Питтсбурга» Кросби, Малкин и Летанг показали, что еще способны тащить за собой остальных. Гости играли четко, слаженно и очень дисциплинировано.

Россиянин поучаствовал во втором голе «Пингвинз», забитом в формате «пять на три». Результативная передача стала для него уже 50-й в сезоне. Последний раз ему удалось достичь такого показателя в чемпионате-2018/19, а всего за карьеру Малкин добирался до ассистентского «полтинника» семь раз.

Чуть ли не единственным игроком в составе «Эвеланш», к которому по этому матчу нельзя предьявить огромных претензий, оказался вратарь Георгиев. Россиянин работал как проклятый, ликвидируя один опасный момент за другим, и долгое время сохранял для своей команды надежду на спасение.

В составе гостей очень эффективно проявило себя четвертое звено — тихоходный ветеран Картер, чья карьера близка к завершению, разродился дублем. Лидерам «Колорадо» при всей активности Маккиннона и Рантанена зажечь свою команду не удалось, а усилий Ничушкина хватило только для гола Комфера. Россиянин грамотно прочитал ситуацию, оказался первым на бесхозной шайбе за чужими воротами и отдал голевой пас на Комфера.

«Питтсбург» не снизил давления на оппонента и в третьем периоде, продолжая держать Георгиева в напряжении. Главный тренер хозяев Джаред Беднар выпускал своих лучших игроков чуть ли не через смену. В концовке поменял вратаря на шестого полевого за пять минут до истечения матча. Последняя смена Маккиннона составила 4 минуты и 18 секунд!

Остановить «Пингвинз» даже с помощью крайних мер не удалось. Голкипер Джарри был дважды близок к тому, чтобы попасть в пустые ворота «Эвеланш» и оба раза обидно промахнулся. Повторить успех пятилетней давности, когда он забил в матче АХЛ, не получилось, но после окончания матча его лицо выражало огромную радость — «Питтсбург» остается в кубковой гонке.