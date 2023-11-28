«У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина забили в одном матче впервые в НХЛ
«А он — тоже русский?»
«Коламбус» победил «Бостон» (5:2), четыре гола друг за другом в этом матче провели Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Никогда ранее в одной игре НХЛ за одну команду не забивали четыре россиянина. Этот вечер в Коламбусе вошел в историю.
«Блю Джекетс» остаются одной из худших команд этого сезона, но и одной из самых российских — тоже. Аутсайдер победил лидера Восточной конференции и всей лиги. «Брюинз» в прошлом сезоне переписали рекорды НХЛ по числу побед и набранных очков, в этом идут в одном темпе с «Рейнджерс» и доминирующими на Западе чемпионами из «Вегаса» и «Колорадо».
Все началось с гола Воронкова. Много говорят про сложную адаптацию и стремление форварда вернуться в «Ак Барс», что не мешает ему набирать очки в дебютном сезоне. Теперь «десятка» при участии Чинахова забил в знакомой манере «биться и бороться», оба закончили игру с показателем «плюс 3».
Во втором периоде отличился Проворов, у него 7 попыток атаковать ворота за вечер. Экс-защитник «Филадельфии» прошил Суэймена фактически в формате «пять на четыре», пока один из соперников менял сломанную клюшку и Воронков экранировал вратаря.
Дальше против Воронкова и компании ворота защищал лучший вратарь лиги в прошлом сезоне Улльмарк, первым ему забил Чинахов. Форвард обокрал Грызлика на своей синей линии, убежал от него с Маршаном и забил.
В третьем периоде счет стал 4:0 — и отличился снова россиянин. Марченко сыграл на добивании в двойном большинстве и бурно отпраздновал.
Когда Дэнфорт забил в пустые ворота «Бостона», комментаторы спросили и усмехнулись: «А он — русский? Он — нет». По традиции Коламбуса на арене делали выстрел из пушки после каждого из голов, сегодня — для четырех россиян и еще одного игрока «Блю Джекетс».
«Если бы все россияне забили, но проиграли, не было бы забавно»
«Хорошая работа, парни, хорошая игра», — обратился Воронков к команде после получения кепки лучшему игроку команды в этот исторический для россиян вечер. И потом попросил Марченко: «Переведешь? Что хорошая игра, все молодчики». Кирилл подхватил: «Продолжаем делать то, что делаем. Движемся дальше».
Марченко потом сказал журналистам: «Да, это реально круто. Хорошие воспоминания для нас, для всех ребят из России. Просто такое прибавляет уверенности, больше радости. Что важно для нас — это хорошая победа. Если бы все россияне забили, но мы проиграли, не было бы забавно».
О том, что никогда ранее четыре россиянина не забивали за одну команду, Кирилл добавил: «Да, удивлен. Не думал об этом. Но у нас в истории была Русская пятерка в «Детройте», много россиян во многих командах. Что ж, это круто, реально круто для нас. Просто наслаждаемся моментом».
«Я забыл русский», — улыбнулся Марченко на просьбу перевести вопрос о российском рекорде для Воронкова в этом совместном интервью. «А тебя то же самое спрашивали? Я так же, как ты, скажу. Поддержу тебя», — отреагировал Дмитрий. «Он поддерживает меня, то, что я сказал. Не знаю даже. Я не лучший переводчик, ребята», — улыбнулся Кирилл.
«Все правильно», — добавил Воронков. Марченко резюмировал: «Это на самом деле круто для нас. Наслаждаемся этим».
Проворов во время общения с прессой так оценил исторический момент: «Мне только что сказали на скамейке. Это просто сумасшествие. У нас большая группа россиян в команде. Приятно, что всем удалось вместе внести свой вклад своими голами».
Чинахов отметил: «Это хорошо. Мы счастливы играть вместе. Просто стараемся делать то, что получается лучше всего. И в общем, нам вместе весело, можем говорить на русском, что для нас удобнее».
«Это впечатляюще, но я не удивлен. Нужно продолжать так, как они играли вместе сегодня, как они действовали. Все выложились, провели хороший матч. Мы сыграли очень хорошо как команда, и наш вратарь [Мартин] был очень хорош тогда, когда это требовалось. Я счастлив, но не удивлен. Вне зависимости от счета с учетом нашей игры — вот такие ребята у нас есть, я говорил, что они хороши, хотят быть здесь и делать все хорошо», — сказал главный тренер «Коламбуса» Паскаль Винсент.
В конце ноября Кучеров впервые в карьере собрал 6 очков за матч, по этому поводу форвард «Тампы» коротко пообщался с прессой и лидирует в гонке бомбардиров, Панарин в «Рейнджерс» переписывает рекорды на старте сезона, топ-серии есть у Ничушкина в «Колорадо» и других россиян. У четверки наших из «Коламбуса» появились свои воспоминания.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|20
|15
|5
|31
|2
|Каролина
|20
|12
|8
|24
|3
|Филадельфия
|21
|11
|10
|23
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|22
|5
|Айлендерс
|20
|8
|12
|22
|6
|Питтсбург
|20
|10
|10
|20
|7
|Нью-Джерси
|19
|9
|10
|19
|8
|Коламбус
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|21
|13
|8
|27
|3
|Детройт
|20
|11
|9
|25
|4
|Тампа-Бэй
|22
|10
|12
|25
|5
|Торонто
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|21
|9
|12
|20
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|3
|Виннипег
|20
|12
|8
|26
|4
|Сент-Луис
|20
|11
|9
|23
|5
|Нэшвилл
|20
|10
|10
|20
|6
|Аризона
|20
|9
|11
|20
|7
|Миннесота
|19
|5
|14
|14
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|31
|2
|Лос-Анджелес
|19
|13
|6
|29
|3
|Ванкувер
|22
|14
|8
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|22
|8
|14
|21
|6
|Анахайм
|21
|9
|12
|18
|7
|Эдмонтон
|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|28.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 5
|28.11
|03:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 5
|28.11
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|5 : 2
|28.11
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|4 : 1
|28.11
|05:30
|
Калгари – Вегас
|2 : 1 ОТ
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97