«У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина забили в одном матче впервые в НХЛ

Наши вошли в историю.

«А он — тоже русский?»

«Коламбус» победил «Бостон» (5:2), четыре гола друг за другом в этом матче провели Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Никогда ранее в одной игре НХЛ за одну команду не забивали четыре россиянина. Этот вечер в Коламбусе вошел в историю.

«Блю Джекетс» остаются одной из худших команд этого сезона, но и одной из самых российских — тоже. Аутсайдер победил лидера Восточной конференции и всей лиги. «Брюинз» в прошлом сезоне переписали рекорды НХЛ по числу побед и набранных очков, в этом идут в одном темпе с «Рейнджерс» и доминирующими на Западе чемпионами из «Вегаса» и «Колорадо».

Все началось с гола Воронкова. Много говорят про сложную адаптацию и стремление форварда вернуться в «Ак Барс», что не мешает ему набирать очки в дебютном сезоне. Теперь «десятка» при участии Чинахова забил в знакомой манере «биться и бороться», оба закончили игру с показателем «плюс 3».

Во втором периоде отличился Проворов, у него 7 попыток атаковать ворота за вечер. Экс-защитник «Филадельфии» прошил Суэймена фактически в формате «пять на четыре», пока один из соперников менял сломанную клюшку и Воронков экранировал вратаря.

Дальше против Воронкова и компании ворота защищал лучший вратарь лиги в прошлом сезоне Улльмарк, первым ему забил Чинахов. Форвард обокрал Грызлика на своей синей линии, убежал от него с Маршаном и забил.

В третьем периоде счет стал 4:0 — и отличился снова россиянин. Марченко сыграл на добивании в двойном большинстве и бурно отпраздновал.

Когда Дэнфорт забил в пустые ворота «Бостона», комментаторы спросили и усмехнулись: «А он — русский? Он — нет». По традиции Коламбуса на арене делали выстрел из пушки после каждого из голов, сегодня — для четырех россиян и еще одного игрока «Блю Джекетс».

«Если бы все россияне забили, но проиграли, не было бы забавно»

«Хорошая работа, парни, хорошая игра», — обратился Воронков к команде после получения кепки лучшему игроку команды в этот исторический для россиян вечер. И потом попросил Марченко: «Переведешь? Что хорошая игра, все молодчики». Кирилл подхватил: «Продолжаем делать то, что делаем. Движемся дальше».

Марченко потом сказал журналистам: «Да, это реально круто. Хорошие воспоминания для нас, для всех ребят из России. Просто такое прибавляет уверенности, больше радости. Что важно для нас — это хорошая победа. Если бы все россияне забили, но мы проиграли, не было бы забавно».

О том, что никогда ранее четыре россиянина не забивали за одну команду, Кирилл добавил: «Да, удивлен. Не думал об этом. Но у нас в истории была Русская пятерка в «Детройте», много россиян во многих командах. Что ж, это круто, реально круто для нас. Просто наслаждаемся моментом».

«Я забыл русский», — улыбнулся Марченко на просьбу перевести вопрос о российском рекорде для Воронкова в этом совместном интервью. «А тебя то же самое спрашивали? Я так же, как ты, скажу. Поддержу тебя», — отреагировал Дмитрий. «Он поддерживает меня, то, что я сказал. Не знаю даже. Я не лучший переводчик, ребята», — улыбнулся Кирилл.

«Все правильно», — добавил Воронков. Марченко резюмировал: «Это на самом деле круто для нас. Наслаждаемся этим».

Проворов во время общения с прессой так оценил исторический момент: «Мне только что сказали на скамейке. Это просто сумасшествие. У нас большая группа россиян в команде. Приятно, что всем удалось вместе внести свой вклад своими голами».

Чинахов отметил: «Это хорошо. Мы счастливы играть вместе. Просто стараемся делать то, что получается лучше всего. И в общем, нам вместе весело, можем говорить на русском, что для нас удобнее».

«Это впечатляюще, но я не удивлен. Нужно продолжать так, как они играли вместе сегодня, как они действовали. Все выложились, провели хороший матч. Мы сыграли очень хорошо как команда, и наш вратарь [Мартин] был очень хорош тогда, когда это требовалось. Я счастлив, но не удивлен. Вне зависимости от счета с учетом нашей игры — вот такие ребята у нас есть, я говорил, что они хороши, хотят быть здесь и делать все хорошо», — сказал главный тренер «Коламбуса» Паскаль Винсент.

В конце ноября Кучеров впервые в карьере собрал 6 очков за матч, по этому поводу форвард «Тампы» коротко пообщался с прессой и лидирует в гонке бомбардиров, Панарин в «Рейнджерс» переписывает рекорды на старте сезона, топ-серии есть у Ничушкина в «Колорадо» и других россиян. У четверки наших из «Коламбуса» появились свои воспоминания.