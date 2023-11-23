Русский «Коламбус» прошелся катком по сопернику: все наши набрали очки!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:0, 0:2)
Голы: Дженнер — 9 (Веренски, Боквист), 2:57 — 1:0. Гудбрэнсон — 2 (Марченко), 6:46 — 2:0. Дженнер — 10 (бол., Годро, Веренски), 13:55 — 3:0. Бедард — 10 (Курашев, Филлипс), 15:41 — 3:1. Силлинджер — 1 (Веренски, Чинахов), 27:32 — 4:1. Воронков — 3 (Силлинджер, Веренски), 32:16 — 5:1. Марченко — 5 (Боквист, Проворов), 36:28 — 6:1. Лайне — 3 (Фантилли), 38:40 — 7:1. Дикинсон — 3, 46:06 — 7:2. Р. Джонсон — 2 (Энтвистл), 58:41 — 7:3.
Вратари: Мерзликинс — Мразек (Содерблум, 32:16).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (9+12+5) — 36 (9+11+16).
Наши: Воронков (11.19/1/0), Марченко (16.54/3/+3), Проворов (23.34/3/0), Чинахов (12.02/1/0) — Зайцев (10.16/0/0).
Коламбус. Nationwide Arena. 18 158 зрителей.
Народная мудрость гласит: если у вас всех плохо и практически не видно просвета, то дождитесь «Чикаго» или «Сан-Хосе», и вам обязательно помогут. Несмотря на звезд вроде Гудро и Лайне, а также приличную россыпь талантливых нападающих, смотреть матчи с участием «Коламбуса» в этом сезоне крайне тяжело. Начиная с конца октября игра «Блю Джэкетс» веяла тотальной безнадежностью. Всего одна победа в последних 14 матчах — настоящая катастрофа! Но тут в гости к «Жакетам» приехали не менее многострадальные «Блэкхоукс», и команда из Огайо наконец-то смогла хоть на ком-то оторваться.
Издеваться над «Ястребами» хозяева начали уже с первых минут. К середине первого периода они вели уже 3:0, а после 40 минут матча громили соперника 7:1. Все, чему оставалось радоваться «Чикаго» в этой ситуации, — это юбилейная десятая шайба в сезоне от Коннора Бедарда, который коронным кистевым размочил Элвиса Мерзликинса.
Покуражились над парнями Люка Ричардсона в том числе россияне из «Коламбуса». Молчавший три матча подряд Кирилл Марченко сперва отметился ассистом на Эрика Гудбрансона, а затем увеличил преимущество своей команды в третьем периоде, замкнув шикарный пас Адама Боквиста на дальней штанге.
Не остался в стороне также Дмитрий Воронков, который сегодня вышел во втором звене с Адамом Фантилли и Патриком Лайне. Ангарский гигант здорово воспользовался рикошетом от конька Коула Силлинджера и забросил практически в пустые ворота, несмотря на попытку помешать ему от Бедарда. Кстати, в этой регулярке бывший лидер «Ак Барса» всего лишь раз остался без очков в двух матчах подряд, не сумев отличиться в предыдущих встречах с «Вашингтоном» и «Филадельфией». Разве кто-то мог подумать, что необкатанный силовой форвард без знания английского языка с ходу великолепно впишется в первые звенья «Коламбуса»?
Свои результативные баллы примагнитили ночью и Иван Проворов с Егором Чинаховым, отметившиеся второстепенными голевыми передачами. И если для первого это очко стало уже 13-м в регулярке, то для второго — всего лишь вторым. Перспективы воспитанника «Авангарда» в нынешнем «Коламбусе» по-прежнему максимально туманны. Возвращаться в родную команду он не торопится. А значит, пора выходить из тени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|17
|13
|4
|27
|2
|Вашингтон
|16
|10
|6
|22
|3
|Каролина
|18
|11
|7
|22
|4
|Филадельфия
|19
|10
|9
|21
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|19
|6
|Питтсбург
|18
|9
|9
|18
|7
|Нью-Джерси
|17
|8
|9
|17
|8
|Коламбус
|20
|5
|15
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|14
|4
|31
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|20
|9
|11
|23
|4
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|5
|Детройт
|18
|9
|9
|21
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|18
|7
|Монреаль
|19
|8
|11
|18
|8
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|12
|6
|26
|2
|Колорадо
|18
|12
|6
|24
|3
|Виннипег
|18
|11
|7
|24
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|21
|5
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|6
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|16
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|17
|5
|12
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Анахайм
|19
|9
|10
|18
|6
|Калгари
|19
|7
|12
|17
|7
|Эдмонтон
|18
|5
|13
|11
|8
|Сан-Хосе
|19
|3
|16
|7
|23.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|1 : 3
|23.11
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|0 : 1
|23.11
|03:00
|
Детройт – Нью-Джерси
|4 : 0
|23.11
|03:00
|
Вашингтон – Баффало
|4 : 3 ОТ
|23.11
|03:00
|
Каролина – Эдмонтон
|6 : 3
|23.11
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|7 : 3
|23.11
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|3 : 2
|23.11
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|5 : 6
|23.11
|05:00
|
Нэшвилл – Калгари
|4 : 2
|23.11
|05:30
|
Даллас – Вегас
|1 : 2 ОТ
|23.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|7 : 1
|23.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|5 : 2
|23.11
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 4
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|19
|29
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|18
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|20
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7