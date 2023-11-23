Русский «Коламбус» прошелся катком по сопернику: все наши набрали очки!

Марченко, Воронков, Чинахов и Проворов помогли «Коламбусу» прервать девятиматчевую серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:0, 0:2)

Голы: Дженнер — 9 (Веренски, Боквист), 2:57 — 1:0. Гудбрэнсон — 2 (Марченко), 6:46 — 2:0. Дженнер — 10 (бол., Годро, Веренски), 13:55 — 3:0. Бедард — 10 (Курашев, Филлипс), 15:41 — 3:1. Силлинджер — 1 (Веренски, Чинахов), 27:32 — 4:1. Воронков — 3 (Силлинджер, Веренски), 32:16 — 5:1. Марченко — 5 (Боквист, Проворов), 36:28 — 6:1. Лайне — 3 (Фантилли), 38:40 — 7:1. Дикинсон — 3, 46:06 — 7:2. Р. Джонсон — 2 (Энтвистл), 58:41 — 7:3.

Вратари: Мерзликинс — Мразек (Содерблум, 32:16).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (9+12+5) — 36 (9+11+16).

Наши: Воронков (11.19/1/0), Марченко (16.54/3/+3), Проворов (23.34/3/0), Чинахов (12.02/1/0) — Зайцев (10.16/0/0).

Коламбус. Nationwide Arena. 18 158 зрителей.

Народная мудрость гласит: если у вас всех плохо и практически не видно просвета, то дождитесь «Чикаго» или «Сан-Хосе», и вам обязательно помогут. Несмотря на звезд вроде Гудро и Лайне, а также приличную россыпь талантливых нападающих, смотреть матчи с участием «Коламбуса» в этом сезоне крайне тяжело. Начиная с конца октября игра «Блю Джэкетс» веяла тотальной безнадежностью. Всего одна победа в последних 14 матчах — настоящая катастрофа! Но тут в гости к «Жакетам» приехали не менее многострадальные «Блэкхоукс», и команда из Огайо наконец-то смогла хоть на ком-то оторваться.

Издеваться над «Ястребами» хозяева начали уже с первых минут. К середине первого периода они вели уже 3:0, а после 40 минут матча громили соперника 7:1. Все, чему оставалось радоваться «Чикаго» в этой ситуации, — это юбилейная десятая шайба в сезоне от Коннора Бедарда, который коронным кистевым размочил Элвиса Мерзликинса.

Покуражились над парнями Люка Ричардсона в том числе россияне из «Коламбуса». Молчавший три матча подряд Кирилл Марченко сперва отметился ассистом на Эрика Гудбрансона, а затем увеличил преимущество своей команды в третьем периоде, замкнув шикарный пас Адама Боквиста на дальней штанге.

Не остался в стороне также Дмитрий Воронков, который сегодня вышел во втором звене с Адамом Фантилли и Патриком Лайне. Ангарский гигант здорово воспользовался рикошетом от конька Коула Силлинджера и забросил практически в пустые ворота, несмотря на попытку помешать ему от Бедарда. Кстати, в этой регулярке бывший лидер «Ак Барса» всего лишь раз остался без очков в двух матчах подряд, не сумев отличиться в предыдущих встречах с «Вашингтоном» и «Филадельфией». Разве кто-то мог подумать, что необкатанный силовой форвард без знания английского языка с ходу великолепно впишется в первые звенья «Коламбуса»?

Свои результативные баллы примагнитили ночью и Иван Проворов с Егором Чинаховым, отметившиеся второстепенными голевыми передачами. И если для первого это очко стало уже 13-м в регулярке, то для второго — всего лишь вторым. Перспективы воспитанника «Авангарда» в нынешнем «Коламбусе» по-прежнему максимально туманны. Возвращаться в родную команду он не торопится. А значит, пора выходить из тени.