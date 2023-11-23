Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:30

Русский «Коламбус» прошелся катком по сопернику: все наши набрали очки!

«Коламбус» победил «Чикаго», все российские игроки «Блю Джэкетс» набрали очки
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
23 ноября. Коламбус. Российский форвард «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко у ворот «Чикаго».
Фото USA Today Sports
Марченко, Воронков, Чинахов и Проворов помогли «Коламбусу» прервать девятиматчевую серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Чикаго» — 7:3 (3:1, 4:0, 0:2)
Голы: Дженнер — 9 (Веренски, Боквист), 2:57 — 1:0. Гудбрэнсон — 2 (Марченко), 6:46 — 2:0. Дженнер — 10 (бол., Годро, Веренски), 13:55 — 3:0. Бедард — 10 (Курашев, Филлипс), 15:41 — 3:1. Силлинджер — 1 (Веренски, Чинахов), 27:32 — 4:1. Воронков — 3 (Силлинджер, Веренски), 32:16 — 5:1. Марченко — 5 (Боквист, Проворов), 36:28 — 6:1. Лайне — 3 (Фантилли), 38:40 — 7:1. Дикинсон — 3, 46:06 — 7:2. Р. Джонсон — 2 (Энтвистл), 58:41 — 7:3.
Вратари: Мерзликинс — Мразек (Содерблум, 32:16).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (9+12+5) — 36 (9+11+16).
Наши: Воронков (11.19/1/0), Марченко (16.54/3/+3), Проворов (23.34/3/0), Чинахов (12.02/1/0) — Зайцев (10.16/0/0).
Коламбус. Nationwide Arena. 18 158 зрителей.

Народная мудрость гласит: если у вас всех плохо и практически не видно просвета, то дождитесь «Чикаго» или «Сан-Хосе», и вам обязательно помогут. Несмотря на звезд вроде Гудро и Лайне, а также приличную россыпь талантливых нападающих, смотреть матчи с участием «Коламбуса» в этом сезоне крайне тяжело. Начиная с конца октября игра «Блю Джэкетс» веяла тотальной безнадежностью. Всего одна победа в последних 14 матчах — настоящая катастрофа! Но тут в гости к «Жакетам» приехали не менее многострадальные «Блэкхоукс», и команда из Огайо наконец-то смогла хоть на ком-то оторваться.

Издеваться над «Ястребами» хозяева начали уже с первых минут. К середине первого периода они вели уже 3:0, а после 40 минут матча громили соперника 7:1. Все, чему оставалось радоваться «Чикаго» в этой ситуации, — это юбилейная десятая шайба в сезоне от Коннора Бедарда, который коронным кистевым размочил Элвиса Мерзликинса.

Покуражились над парнями Люка Ричардсона в том числе россияне из «Коламбуса». Молчавший три матча подряд Кирилл Марченко сперва отметился ассистом на Эрика Гудбрансона, а затем увеличил преимущество своей команды в третьем периоде, замкнув шикарный пас Адама Боквиста на дальней штанге.

Не остался в стороне также Дмитрий Воронков, который сегодня вышел во втором звене с Адамом Фантилли и Патриком Лайне. Ангарский гигант здорово воспользовался рикошетом от конька Коула Силлинджера и забросил практически в пустые ворота, несмотря на попытку помешать ему от Бедарда. Кстати, в этой регулярке бывший лидер «Ак Барса» всего лишь раз остался без очков в двух матчах подряд, не сумев отличиться в предыдущих встречах с «Вашингтоном» и «Филадельфией». Разве кто-то мог подумать, что необкатанный силовой форвард без знания английского языка с ходу великолепно впишется в первые звенья «Коламбуса»?

Свои результативные баллы примагнитили ночью и Иван Проворов с Егором Чинаховым, отметившиеся второстепенными голевыми передачами. И если для первого это очко стало уже 13-м в регулярке, то для второго — всего лишь вторым. Перспективы воспитанника «Авангарда» в нынешнем «Коламбусе» по-прежнему максимально туманны. Возвращаться в родную команду он не торопится. А значит, пора выходить из тени.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Чикаго Блэкхокс
Дмитрий Воронков
1
14
Читайте также
Итоги отбора Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф
«Верх лицемерия и цинизма». Россия обвинила Томаса Баха в дискриминации с трибуны ООН
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» продолжает побеждать! Команда Овечкина не проигрывает уже пять матчей подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 17 13 4 27
2 Вашингтон 16 10 6 22
3 Каролина 18 11 7 22
4 Филадельфия 19 10 9 21
5 Айлендерс 18 7 11 19
6 Питтсбург 18 9 9 18
7 Нью-Джерси 17 8 9 17
8 Коламбус 20 5 15 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 14 4 31
2 Флорида 19 12 7 25
3 Тампа-Бэй 20 9 11 23
4 Торонто 17 10 7 22
5 Детройт 18 9 9 21
6 Баффало 19 8 11 18
7 Монреаль 19 8 11 18
8 Оттава 15 8 7 16
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 18 12 6 26
2 Колорадо 18 12 6 24
3 Виннипег 18 11 7 24
4 Сент-Луис 18 10 8 21
5 Аризона 19 8 11 18
6 Нэшвилл 18 8 10 16
7 Миннесота 17 5 12 14
8 Чикаго 17 5 12 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 20 14 6 30
2 Ванкувер 20 13 7 27
3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
4 Сиэтл 21 8 13 21
5 Анахайм 19 9 10 18
6 Калгари 19 7 12 17
7 Эдмонтон 18 5 13 11
8 Сан-Хосе 19 3 16 7
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 03:00
Тампа-Бэй – Виннипег
 2 : 3 ОТ
23.11 03:00
Флорида – Бостон
 1 : 3
23.11 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
0 : 1
23.11 03:00
Детройт – Нью-Джерси
 4 : 0
23.11 03:00
Вашингтон – Баффало
 4 : 3 ОТ
23.11 03:00
Каролина – Эдмонтон
 6 : 3
23.11 03:00
Коламбус – Чикаго
 7 : 3
23.11 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 2
23.11 05:00
Аризона – Сент-Луис
 5 : 6
23.11 05:00
Нэшвилл – Калгари
 4 : 2
23.11 05:30
Даллас – Вегас
 1 : 2 ОТ
23.11 06:00
Сиэтл – Сан-Хосе
 7 : 1
23.11 06:00
Колорадо – Ванкувер
 5 : 2
23.11 06:00
Анахайм – Монреаль
 3 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 20 31
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 20 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 19 29
И Г
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 18 14
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 20 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 2 1.53
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 7 1.7

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости